“Estaba que ardía”. Los amigos y aliados estarían en desacuerdo por primera vez en años, siendo las diferencias por la guerra de Irán.

Una reciente publicación de Axios reveló que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se mostró “furioso” tras mantener una llamada telefónica con el presidente Donald Trump sobre una propuesta de acuerdo de paz con Irán.

La llamada, según fuentes citadas por Axios, generó gran tensión entre ambos líderes y expone las diferencias internas sobre la política hacia Irán.

La relación entre Estados Unidos e Israel, habitualmente fuerte, se vio sacudida por las gestiones de la Casa Blanca para avanzar un diálogo con el gobierno iraní, considerado enemigo por el liderazgo israelí.

De acuerdo con el informe de Axios, la llamada fue tajante. Netanyahu “estaba que ardía” después de escuchar de Trump los planes relacionados con Irán.

La tensión se elevó y puso de manifiesto la distancia entre los enfoques estadounidenses e israelíes sobre cómo tratar con Teherán y la posibilidad de encontrar una solución diplomática.

Donald Trump: Netanyahu hará lo que yo le ordene contra Irán

En medio de la creciente tensión en Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Trump aseguró que las acciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra Irán solo son órdenes que él le da.

“Hará lo que yo quiera que haga”, dijo el presidente de EEUU sobre las operaciones y decisiones contra Irán, y que Israel ejecuta.

Estas afirmaciones reavivan el debate sobre la influencia de Estados Unidos en la política exterior israelí, especialmente en torno a la disputa nuclear y los ataques preventivos en la región.

Trump enfatizó su postura de “mano dura” y dijo confiar en que su liderazgo bastaría para detener cualquier acción de Israel que no se alineara con los intereses estadounidenses.

Trump dice que no quedará nada de Irán

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán vuelven a escalar después de que Donald Trump lanzó una fuerte advertencia al país islámico.

En declaraciones recientes recogidas por medios internacionales, Trump afirmó que “no quedará nada” si Irán decide continuar con sus acciones hostiles.

“Para Irán, el tiempo se acaba y más les vale actuar RÁPIDO, o no quedará nada de ellos. ¡EL TIEMPO ES FUNDAMENTAL! Presidente DJT”, publicó Trump en Truth Social.

Trump se ha mostrado cada vez más impaciente con la forma en que Irán ha manejado las negociaciones diplomáticas y sigue frustrado por el cierre continuo del estrecho de Ormuz y su impacto en los precios mundiales del petróleo.

El estrecho de Ormuz, controlado por Irán, es una de las rutas marítimas más importantes del planeta, siendo el canal por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Las amenazas de Trump se suman a las ya existentes tensiones en Oriente Medio, especialmente tras recientes incidentes entre embarcaciones iraníes y fuerzas occidentales, y el aumento de la militarización en la región.

En los últimos días, Trump ha considerado más seriamente la posibilidad de reanudar las operaciones de combate a gran escala en Irán como una forma de obligarlos a llegar a un compromiso para poner fin a la guerra, a pesar de su preferencia por resolver el conflicto por la vía diplomática.

Imagen de archivo y cortesía.

Irán busca ofrecer más de $50 millones por la “cabeza” de Trump

Irán ha generado controversia internacional tras la supuesta propuesta de otorgar una recompensa de $54 millones a quien proporcione información que ayude en el asesinato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta medida, que ha sido divulgada por el parlamento iraní, apunta directamente al mandatario.

El diputado iraní Ebrahim Azizi habría declarado que el parlamento iraní está revisando una propuesta que ofrece 50 millones de euros a cualquiera que mate al presidente estadounidense Donald Trump en represalia por los líderes iraníes muertos en conflictos pasados.



El tema ha causado preocupación y debate entre países occidentales y dentro de la región de Medio Oriente, aumentando las tensiones ya existentes entre Irán y Estados Unidos.

El medio de comunicación opositor iraní Iran International informó que, según Azizi, que preside el Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del parlamento iraní, los legisladores redactaron varias medidas nuevas tras la guerra de marzo, incluyendo un proyecto de ley titulado “Contraacción por parte de las Fuerzas Militares y de Seguridad de la República Islámica.”

La propuesta de Irán sobre recompensa por Donald Trump subraya la persistencia del conflicto diplomático tras el ataque estadounidense en Bagdad, donde murió Soleimani, y se percibe como un acto de represalia directa.

Desde el asesinato de Qassem Soleimani, la relación entre ambos países se encuentra en uno de sus puntos más críticos de las últimas décadas.

Irán considera a Trump como el principal responsable de la operación y, con esta iniciativa, busca justicia por la muerte del alto comandante.

El gobierno de Irán ya había condenado públicamente el ataque y anunciado investigaciones propias para identificar a los responsables.

Trump dice que se le está acabando la paciencia con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió públicamente que su paciencia “no va a durar mucho más” en el conflicto diplomático con Irán, instando al gobierno iraní a llegar pronto a un acuerdo con Estados Unidos respecto al polémico programa nuclear.

Estas declaraciones elevan la tensión mientras continúan los desacuerdos sobre el levantamiento de sanciones y el monitoreo internacional.

Trump reiteró que espera una pronta respuesta de Irán para retomar conversaciones, sugiriendo que Estados Unidos está preparado para tomar acciones si Irán no modifica su postura.

El tema del acuerdo nuclear ha sido central en las relaciones entre ambos países y sigue generando incertidumbre en la comunidad internacional.

Por su parte, Irán se ha mostrado reacio a negociar bajo presión y mantiene exigencias para la eliminación de sanciones económicas antes de abrir un diálogo real con Washington.

Organismos como la ONU y la Unión Europea siguen pidiendo calma e instan a ambas partes a buscar una solución diplomática antes de que escale el conflicto.

La advertencia de Trump llega en un momento clave, dado que el contexto geopolítico global está marcado por la inestabilidad en Medio Oriente y la carrera armamentista.

El desenlace de este enfrentamiento podría tener repercusiones directas en la seguridad y la economía mundial.

EEUU perdió 42 aviones en la guerra con Irán

Un informe del congreso de Estados Unidos (EEUU) ha generado revuelo internacional al admitir la pérdida de 42 aviones de guerra estadounidenses en territorio iraní.

La pérdida de aviones de guerra en Irán, de acuerdo con informes presentados al legislativo de EEUU, se remonta a décadas atrás y plantea interrogantes sobre el control del material bélico y las relaciones bilaterales.

La revelación surge a raíz de una consulta realizada por congresistas que solicitaron información precisa sobre el destino de equipamiento militar estadounidense y su posible uso en Irán.

Este reconocimiento oficial actualiza la preocupación de expertos en seguridad sobre la trazabilidad y destino de armamento sofisticado en regiones estratégicas.

Según el documento, las pérdidas incluyen aviones de combate, aeronaves de vigilancia, aviones de reabastecimiento en vuelo, helicópteros de rescate de combate y drones.

La confirmación del Congreso de EEUU sobre la pérdida de los aviones de guerra no solo es relevante por el volumen y valor de los aviones perdidos, sino también por el impacto geopolítico en Medio Oriente y la relación con Irán.

Analistas temen que la falta de control sobre material militar pueda alimentar tensiones, dificultar negociaciones y servir de argumento en futuros conflictos regionales.

Organizaciones internacionales y medios especializados han resaltado la importancia de que se esclarezca el destino de estos aviones, así como de reforzar los mecanismos de control sobre entregas militares.

Entre los aviones de guerra destruidos o dañados se encontraban cuatro cazas F-15E Strike Eagle, un F-35A Lightning II, un A-10 Thunderbolt II, siete aviones cisterna KC-135 Stratotanker y un avión de alerta temprana y control aerotransportado AWACS (un Boeing E-3 Sentry).

El informe también enumera la pérdida de dos aeronaves MC-130J Commando II, un HH-60W Jolly Green II, 24 drones MQ-9 Reaper y un MQ-4C Triton.

El informe del Congreso ahora indica que los costos reales a largo plazo podrían aumentar mucho más allá de las estimaciones actuales de 2,600 millones, que se han confirmado hasta el momento.

Durante la guerra, las Fuerzas Armadas iraníes lograron interceptar y derribar varios aviones de combate, misiles y drones invasores.

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Irán deja claro que con amenazas no se solucionará la guerra

En días recientes, Irán ha dejado clara su postura frente a la crisis en Medio Oriente: las amenazas externas no resolverán la guerra.

Según Abbás Araqchí, alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, la República Islámica considera que ninguna presión militar impondrá una solución y que responderá firmemente ante intentos de intimidación.

Esta declaración llega en un momento de tensiones elevadas donde varias potencias discuten estrategias para abordar la persistente inestabilidad que provocó la guerra de EEUU e Irán.

Irán sostiene que la única vía para lograr la paz es a través del diálogo y el respeto mutuo entre las naciones involucradas. Araqchí fue enfático al afirmar: “No existe una solución militar para nada relacionado con Irán ni con la región”.

Las declaraciones de Irán han generado eco debido a que los llamados a acciones militares siguen presentes en algunos foros internacionales.

No obstante, el gobierno iraní enfatiza que cualquier intervención armada podría agravar aún más la guerra en Medio Oriente y aumentar la hostilidad.

Autoridades iraníes insisten en que la seguridad y la estabilidad deben buscarse con negociaciones directas, instando a la comunidad internacional a abandonar las amenazas y optar por la cooperación.

Republicanos quieren seguir la guerra: bloquean resolución demócrata para poner fin al conflicto con Irán

Los republicanos del Senado volvieron a bloquear el miércoles una legislación demócrata que detendría la guerra del presidente Donald Trump con Irán, pero aumentó el número de senadores del Partido Republicano que votaron en contra del conflicto.

La senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, votó contra la guerra por primera vez. Otros dos republicanos, la senadora Susan Collins, de Maine, y Rand Paul, de Kentucky , también votaron en contra de la guerra, como ya lo habían hecho anteriormente.

La legislación sobre poderes de guerra finalmente no logró avanzar por 49-50, con el senador John Fetterman, de Pensilvania, como el único demócrata que se opuso, aunque el resultado ajustado refleja la creciente inquietud por la guerra de Trump. Varios otros senadores republicanos han dado señales de que quieren que el Congreso se pronuncie sobre el rumbo del conflicto.

“Llegará un día, y podría ser pronto, creo, en que este Senado le dirá al presidente: ‘Detenga esta guerra’”, declaró el senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, quien ha encabezado la táctica de su partido de forzar votaciones repetidas sobre la guerra.

Incluso si se aprueba en el Senado, una resolución sobre poderes de guerra tendría pocas probabilidades de aprobarse en la Cámara de Representantes y, además, Trump casi con certeza la vetaría. Pero los demócratas sostienen que las votaciones buscan aumentar la presión política sobre el mandatario para que ponga fin al conflicto o solicite autorización del Congreso para continuarlo.

El gobierno no cree que necesita autorización del Congreso para continuar la guerra

La Casa Blanca, por su parte, ha afirmado que no necesita autorización del Congreso para la guerra y ha eludido requisitos legales para obtener la aprobación del legislativo para continuar la campaña militar. Sostiene que las hostilidades “han cesado” porque hay un alto al fuego.

Esa postura ha generado tensión entre el Congreso controlado por los republicanos y la Casa Blanca, porque, en virtud de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, los presidentes están obligados a obtener autorización del Congreso después de 60 días de participar en un conflicto.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a los legisladores esta semana que Estados Unidos podría volver a atacar a Irán sin que la Casa Blanca busque la aprobación del Congreso. Le dijo a Murkowski durante una audiencia el martes que el gobierno considera que tiene “toda la autoridad necesaria”.

Murkowski expresó escepticismo ante ese argumento. Señaló que siguen soldados, aviones y buques de guerra en la región por lo que “no parece que las hostilidades hayan terminado”.

Los republicanos siguen apoyando la guerra, pero la inquietud va en aumento

La dirigencia republicana ha seguido respaldando la guerra con Irán, al argumentar que el cierre del estrecho de Ormuz ejerce más presión económica sobre Irán que sobre Estados Unidos.

“La economía de Irán está con soporte vital. Su liderazgo está eliminado”, indicó el senador John Barrasso, el número dos de los republicanos en la dirigencia, durante un discurso en el pleno el miércoles.

También sostuvo que las resoluciones demócratas solo buscan socavar a Trump utilizando la guerra. Forzar el tema justo cuando el mandatario llegaba a China para una cumbre “le quitaría el piso”, manifestó Barrasso.

Aun así, los republicanos también están cada vez más inquietos por los altos precios de la gasolina, especialmente a medida que se acercan las elecciones de noviembre.

El senador Mike Rounds, republicano de Dakota del Sur, comentó el miércoles que preferiría que las dos ramas del gobierno resolvieran los asuntos constitucionales en lugar de una votación del Congreso sobre poderes de guerra o una posible impugnación en los tribunales.

Rounds señaló que ambas partes deberían sentarse y decir: “tenemos responsabilidades constitucionales compartidas”.

Los demócratas planean seguir proponiendo votaciones sobre la guerra y ya miran hacia adelante para imponer limitaciones a Trump durante el debate sobre la legislación anual que autoriza y financia a las fuerzas armadas.

El senador Jeff Merkley, demócrata de Oregon y patrocinador de la resolución del miércoles, dijo a los periodistas que cree que hay una “erosión del apoyo, erosión del entusiasmo, un aumento del escepticismo” sobre la guerra entre los republicanos.

Guerra EEUU e Irán “asfixia” a Asia y África

Asia y África son fuertemente afectadas por la guerra entre EEUU e Irán, que en menos de tres meses ha provocado problemas económicos mundiales.

Miles de hogares cada día luchan para que los efectos de la guerra sean menores, pero el encarecimiento del petróleo merma sus posibilidades.

Antes del atardecer, una llama azul solía cobrar vida en la cocina de Brenda Obare con un rápido giro de la perilla cuando empezaba a preparar la cena.

Ahora, su estufa suele estar fría mientras se agacha sobre un brasero de carbón, avivando un fuego humeante para cocinar para su familia afuera de su casa con techo de lámina en Kibera, en la capital de Kenia, Nairobi, uno de los asentamientos informales más grandes de África. El gas para cocinar es demasiado caro y a menudo no está disponible. El carbón siempre está ahí.

“No tenemos muchas opciones”, comentó. “Usamos lo que podemos pagar”.

Historias como la suya se están volviendo más comunes debido a las interrupciones energéticas causadas por la guerra en Irán. Los gobiernos habían promovido combustibles más limpios como el gas licuado de petróleo (GLP) por razones de salud y conservación, pero el aumento de los costos está socavando esos avances.

Los impactos se están extendiendo más allá de las gasolineras hacia las cocinas, los bosques y los hábitats de vida silvestre. En toda África y el sur de Asia, los gobiernos han pasado años intentando que los hogares dejen de quemar carbón y leña para pasarse a combustibles más limpios como el GLP.

Ese impulso estuvo motivado por los riesgos de la contaminación del aire, que mató a 2,9 millones de personas en 2021, según la Organización Mundial de la Salud. Pero también se centró en la conservación, ya que el uso de leña o carbón aumenta la presión sobre los bosques y la fauna silvestre. Cortar árboles más rápido de lo que se reproducen acelera la deforestación.

A medida que más personas buscan combustible en el bosque, se están encontrando con animales silvestres. Al mismo tiempo, las presiones económicas pueden impulsar más caza furtiva y caza de carne de monte, lo que incrementa la probabilidad de que enfermedades se propaguen de los animales a las personas.

La caída del turismo en África y Asia implica menos financiamiento para la conservación, mientras que los altos costos del combustible dificultan que los equipos de campo operen y respondan con rapidez cuando animales salvajes entran en zonas habitadas.

“Cuanto más se prolongue este desastre, más duro va a golpear a la conservación”, manifestó Mayukh Chatterjee, copresidente del grupo de especialistas en conflicto y coexistencia de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Veterano de la Segunda Guerra Mundial dice que “EEUU no es por lo que murieron”

Carl Spurlin Dekel, un veterano de la Segunda Guerra Mundial dijo entre lágrimas que lo que es en la actualidad los Estados Unidos (EEUU) no es por lo que murieron miles de soldados.

Dekel, cumplió 100 años de edad, conmemorando su centenario y recordando la lucha de sus compañeros, aquellos que ofrendaron sus vidas por la nación.

“La gente no se da cuenta de lo que tiene… Las cosas que hicimos y las cosas por las que luchamos y los muchachos que murieron por eso, todo se fue por el desagüe”, dijo el veterano de la Segunda Guerra Mundial.

Agregó que el país se va al infierno en una canasta de mano, haciendo alusión a las decisiones de los actuales gobiernos.

El soldado, ganador de la Estrella de Plata, destacó que su vida longeva es producto de apreciar las cosas pequeñas de la vida.

“Creo sinceramente en todo este mundo, que todo es hermoso. Si me despierto por la mañana y veo estas plantas aquí… Y todas esas flores que están ahí, y la hierba verde en el suelo, eso es hermoso”, manifestó el veterano de guerra.

Aunque dice sentirse orgulloso de los premios y reconocimientos por haber representado a su nación, cuestiona que EEUU no es lo que se esperaba.

“No tenemos el país que teníamos cuando me crié, en absoluto… Nadie se divertirá tanto como yo. Nadie tendrá la oportunidad que yo tuve. Simplemente no es lo mismo. Y eso no es por lo que nuestros muchachos, eso no es por lo que murieron”, acotó Dekel.

El veterano de guerra no entró en detalles sobre su descontento con elctual estado de su país. La opinión del soldado coincide con una encuesta de Pew Research Center, en la cual se destaca que el 78% de los estadounidenses están insatisfechos.

Uno de los principales factores para la población es el mal manejo económico, lo cual ven de forma negativa.