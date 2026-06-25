¡Lamentable! Entre el domingo y el miércoles, las autoridades de España han confirmado 212 muertos por la ola de calor que azota Europa.

España afronta una vez más el impacto letal del clima extremo. Según datos recogidos por las autoridades sanitarias, se han registrado al menos 212 muertes por ola de calor en España durante los últimos cuatro días, evidenciando el profundo riesgo que las temperaturas extremas suponen para la salud pública del país.

El Instituto de Salud Carlos III señaló que la mayoría de las víctimas son personas mayores y pacientes con patologías previas, quienes representan el grupo más vulnerable ante las olas de calor.

Las autoridades han intensificado los llamados a la ciudadanía para mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición al sol en horas pico y vigilar de cerca a los adultos mayores.

La frecuencia e intensidad de las olas de calor en España se han incrementado en los últimos años, lo que expertos relacionan directamente con el cambio climático.

Estos fenómenos ya no son episodios aislados, sino amenazas recurrentes que ponen a prueba la infraestructura sanitaria y social.

Se estima que, en el verano de 2023, al menos 1,000 decesos fueron atribuidos a las altas temperaturas, marcando una tendencia preocupante para futuras temporadas.

Organizaciones internacionales y científicas coinciden en que la prevención y adaptación son esenciales para minimizar los efectos adversos en la salud pública.

Adaptar espacios públicos y privados para mitigar el calor, así como campañas informativas, se vuelven medidas urgentes para proteger a los sectores más vulnerables.

Ola de calor en España provocó la muerte de 1,060 personas

Durante el mes de julio, las muertes por calor en España experimentaron un alarmante repunte del 57% respecto al año anterior, según datos oficiales divulgados recientemente.

Autoridades sanitarias reportaron la cifra de 1,060 fallecidos asociados a las altas temperaturas, reflejando el impacto de las olas de calor y el cambio climático en la salud pública.

Las olas de calor se han vuelto más intensas y frecuentes en la última década, especialmente en regiones industrializadas del sur de Europa.

Este incremento de las muertes por calor en España preocupa tanto a expertos como a organizaciones de la sociedad civil, que piden medidas urgentes para proteger a la población vulnerable, como adultos mayores y personas con afecciones médicas preexistentes.

¿Por qué han aumentado las muertes por calor en España?

El aumento de las temperaturas extremas, consecuencia directa del cambio climático, ha provocado que ciudades españolas alcancen récords históricos.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, en julio se registraron varios días por encima de los 40°C en distintas comunidades autónomas.

Este fenómeno no solo impacta a España, sino que también se observa en países de América Latina, donde las olas de calor afectan sectores como la agricultura y la salud pública.

Además, expertos advierten que la falta de adaptación urbana y las desigualdades sociales contribuyen al aumento de fallecimientos.

Reforzar sistemas de alerta, mejorar la infraestructura y sensibilizar a la población son algunas de las medidas recomendadas. Las autoridades y la sociedad civil están llamados a no subestimar el fenómeno.

Según expertos, la gravedad de la situación exige respuestas rápidas y coordinadas para evitar una crisis de salud pública recurrente.

Alerta roja en norte de China por la intensa ola de calor

Beijing y otras áreas del norte de China han emitido la alerta roja, la más alta en importancia, debido a una ola de calor que ha llevado las temperaturas por encima de los 40 grados centígrados.

Las autoridades de Beijing, la municipalidad vecina de Tianjin y las provincias de Hebei y Shandong han instado a la población a restringir las actividades al aire libre, y han advertido a las personas más vulnerables que tomen precauciones adecuadas. Esto se debe a que las altas temperaturas pueden provocar ataques cardíacos, fatiga e incluso la muerte en algunos casos.

Se hace hincapié en la importancia de mantenerse hidratado y buscar asistencia médica si se experimenta algún malestar relacionado con las altas temperaturas.

En otras áreas de China, se ha activado la alerta naranja debido a las altas temperaturas, lo cual genera mayor preocupación debido a que millones de personas en todo el país se desplazan y acuden a lugares al aire libre debido a las festividades del Festival del Bote de Dragón.

Según expertos, se prevé que este verano sea más caluroso que el anterior debido a la influencia del fenómeno climático de El Niño. De hecho, Beijing experimentó la temperatura más alta en los últimos sesenta años, superando los 40 grados Celsius.



Familia que intentaba mitigar el calor con el aire acondicionado de su carro muere intoxicada



Una familia que intentó mitigar el calor que se experimentaba en Tabasco, México, con el aire acondicionado de su carro, murió intoxicada.

La lamentable noticia se confirmó este jueves por las autoridades policiales que llegaron al lugar luego que el abuelo de la familia avisó que no sabía nada de su hijo, nuera y nieta.

Según se explicó, en el lugar no había servicio eléctrico y al no soportar el calor decidieron ir al vehículo y prender el aire acondicionado.

Desafortunadamente, los gases del carro les provocaron la muerte por intoxicación.

“La falta de energía eléctrica en el lugar donde vivían por una falla en un transformador provocó que la familia, integrada por la pareja u su hija de ocho años, entraran al automóvil”, manifestaron los agentes.

La investigación ha señalado que los gases que emitió el automóvil prendido, no solo por el aire acondicionado, les provocaron la muerte.

“Nadie se dio cuenta hasta que el abuelo le marcaba su hijo y no le contestaba. Se dejó venir y fue que se dio cuenta de la tragedia”, contó una vecina.

Los pobladores contaron que en otras ocasiones optaban por irse a dormir a un hotel, pero esta vez optaron por quedarse en el carro.

Autoridades han pedido a la población no tomar medidas extremas que pongan en peligro su vida.

Ola de calor record en París; Londres hierve

La temperatura batía récords en París y otras ciudades europeas en medio de la segunda ola de calor que azota el continente en este verano boreal.

La zona de París alcanzó los 42,4 grados centígrados (108,3 Fahrenheit), batiendo el récord vigente desde 1947 y las autoridades dijeron que la temperatura seguía en ascenso debido a una masa de aire cálido y seco del norte de África que ha quedado atrapada entre dos sistemas tormentosos fríos.

Holanda con 40,4 C (104,7 F) y Bélgica con 39,3 C (102,7 F) también registraron récords de calor y se pronosticaba lo mismo para las próximas horas en Gran Bretaña.

Los meteorólogos advirtieron que esto podría empezar a convertirse en lo normal, pero Europa _acostumbrada a temperaturas moderadas y donde el aire acondicionado es poco habitual_ no está preparada para el calor que se espera en la región esta semana.

De tal modo, muchos turistas acaban saltando a las fuentes, mientras las autoridades tratan de ayudar a los ancianos, enfermos e indigentes, que son los más afectados por el calor.

En Holanda, el Instituto de Salud Pública y Ambiente emitió una “alarma de smog” para regiones que incluyen las ciudades densamente pobladas de Ámsterdam, Rotterdam y La Haya.

La calidad del aire en algunas regiones será “extremadamente mala” porque la falta de viento significa que la contaminación no se disipa y la luz del sol crea más ozono, dijo el instituto. Se pronostican temperaturas de hasta 40 grados centígrados (104 Fahrenheit).

En partes de Alemania, Luxemburgo y Suiza se pronostican temperaturas superiores a 40 C (104 F).

En Londres, las autoridades empezaron a repartir agua y crema solar a personas sin techo y abrieron centros de día para que pudieran descansar y ducharse.

Los turistas se reunían en torno a fuentes y canales en París.

“Hace demasiado calor. En Brasil, donde yo vivo, tenemos la playa, pero aquí, como no hay playa, podemos disfrutar de esta fuente”, dijo Ederson Lista Vajes, un turista brasileño que jugaba con los chorros de agua en la plaza de Trocadero, frente a la Torre Eiffel.

Francia en particular estaba en alerta después de que casi 15.000 personas, muchas de ellas ancianas, murieran durante una ola de calor en 2003.

Desde entonces el gobierno ha introducido un sistema de alertas por colores para advertir a la gente cuando se espera que las temperaturas lleguen a niveles peligrosos en su zona y activar medidas gubernamentales de asistencia.

El sistema de alerta alcanzó su nivel más alto, rojo, por primera vez durante la ola de calor del mes pasado, en la que Francia registró su temperatura más alta de la historia, 46 grados centígrados. El jueves, un quinto del país estaba bajo alerta roja, desde el Canal de la Mancha a la región de París y a Borgoña.

Como los veranos en Europa suelen ser moderados, pocas viviendas tienen aire acondicionado. Tampoco es muy común en hospitales, comercios o restaurantes.

Los ventiladores eléctricos se vendían con rapidez en París estos días y los abanicos parecían haber vuelto, empleados por muchas mujeres en el sofocante metro.

Se espera que la ola de calor sea intensa pero breve, con descensos de temperatura el viernes y el sábado.

Los científicos dicen que conforme las emisiones de efecto invernadero siguen calentando el planeta, las olas de calor serán más fuertes y frecuentes.

Aunque es demasiado pronto para decir si esta ola de calor está relacionada con el cambio climático, un equipo de meteorólogos europeos hizo un análisis rápido de la ola de calor de junio en Europa y concluyó que el calentamiento provocado por el hombre las hacía al menos cinco veces más probables.



