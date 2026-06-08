El Departamento de Defensa de Estados Unidos elevó recientemente al nivel crítico la amenaza de contrainteligencia relacionada con Israel, según un informe citado por medios estadounidenses. La decisión surge en medio de preocupaciones por posibles esfuerzos para obtener información sobre las posiciones de Washington en las negociaciones con Irán.

De acuerdo con el reporte, las autoridades estadounidenses consideran que las actividades de recopilación de información atribuidas a Israel se han intensificado en las últimas semanas, especialmente en asuntos vinculados a la política exterior y la seguridad nacional.

Aunque Estados Unidos e Israel mantienen una estrecha alianza estratégica y durante décadas han sido conscientes de actividades de inteligencia mutuas, algunos funcionarios estadounidenses consideran que las acciones recientes habrían generado inquietud dentro de los organismos de seguridad.

El informe también señala que las autoridades estadounidenses han identificado presuntos intentos de obtener información relacionada con personal militar y funcionarios gubernamentales, lo que llevó a reforzar las medidas de vigilancia y protección de datos sensibles.

Las tensiones se producen en un momento particularmente delicado para la región, marcado por las disputas en torno al programa nuclear iraní y las complejas relaciones entre Washington, Teherán y Jerusalén.

Hasta el momento, ni el Pentagon ni el gobierno de Israel han ofrecido detalles públicos adicionales sobre las acusaciones o las medidas adoptadas tras el aumento del nivel de alerta.

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