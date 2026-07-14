“Solo pedimos justicia para su familia. Fue duro ver a su esposa sentada ahí, simplemente llorando y gritando”, dijo un vecino del joven inmigrante de 26 años que fue atacado por el ICE.

La Embajada de Colombia solicitó oficialmente a las autoridades estadounidenses esclarecer la muerte de un inmigrante colombiano fallecido recientemente en EE.UU. por manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según información difundida por la Cancillería, se pidió a las agencias federales entregar todos los detalles sobre las circunstancias del deceso, mientras se mantienen abiertos los canales diplomáticos entre ambos países.

El foco de esta solicitud lo constituye la “Embajada de Colombia pide aclarar muerte de connacional”, un pedido que refleja la preocupación de las autoridades colombianas por la protección de sus ciudadanos en el extranjero.

El caso fue dado a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha reiterado la importancia de la colaboración entre ambas naciones para esclarecer lo sucedido.

La diplomacia colombiana inició formalmente los trámites para exigir transparencia y acompañamiento a la familia del fallecido, un inmigrante de 26 años que fue atacado a disparos por un agente del ICE.

La entidad reafirmó su compromiso de defender los derechos de los colombianos fuera de su territorio y seguir gestionando ante Estados Unidos toda la información pertinente. Además, el caso se mantiene en seguimiento permanente a través de canales oficiales y la propia Cancillería, tal como ocurrió en situaciones similares anteriores.

Este caso ocurre en un contexto en el que la relación entre Colombia y EE.UU. enfrenta retos comunes en materia de atención a nacionales en el exterior.

El Departamento de Seguridad Nacional explicó en una publicación en X que sus agentes vigilaban el domicilio de una persona con una orden de deportación firme y que, al intentar detener un vehículo que salía de esa dirección, el conductor trató de huir; temiendo por la seguridad pública, uno de los agentes disparó.

Sin embargo, el senador por Maine Angus King ofreció una versión distinta tras hablar con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin: según esta, el agente abrió fuego porque el hombre habría intentado usar su coche como arma contra los agentes en Biddeford, que no llevaban cámaras corporales.

En este nuevo caso, el organismo agregó que, debido a sus heridas, falleció un individuo, que luego sería reconocido por la comunidad como un colombiano de 26 años de nombre Joan Sebastián Guerrero.

Un vecino del inmigrante comentó a medios estadounidenses que el joven trabajaba duro para mantener a su esposa y a una hija de tres años.

“Solo pedimos justicia para su familia. Fue duro ver a su esposa sentada ahí, simplemente llorando y gritando”, declaró.

Detienen a inmigrante por no hacer las tareas de sus clases online

Una adolescente inmigrante de 15 años de edad fue retenida y enviada a un centro de detención en los Estados Unidos (EEUU) por incumplir con el programa de clases online del gobierno.

La jovencita, identificada como Grace, gozaba de libertad condicional tras ser acusada por los delitos de asalto y robo en el 2019.

Durante la pandemia se logró que la menor obtuviera su libertad con la condición de cumplir con tareas escolares por medio de clases en línea.

De acuerdo con su expediente, la menor consiguió ser liberada en abril tras aceptar el proceso de clases online y otros lineamientos.

Grace, permaneció menos de un mes libre luego irrespetara los acuerdos que le permitían su libertad bajo condiciones.

Solo faltaron unas semanas para que la adolescente inmigrante no enviara sus tareas y fuera notificado a las autoridades.

Inmediatamente fue retenida, aunque se espera una revisión de su caso en septiembre y evitar la deportación.

Defensores de los derechos de los inmigrantes y familia argumentan que la menor padece de déficit de atención, razón por la cual no cumplió con sus clases y tareas.

“Sé que si Grace fuera una niña blanca de 15 años no estaría sentada en detención juvenil en este momento”, dijo una la activista Sheri Crawley.

Otro de los argumentos a favor de la adolescente es la orden emitida por el gobernador de Michigan, Gretchen Whitmer, sobre no encarcelar a los menores inmigrantes.

A pesar de los intentos de liberarla, la jueza ordenó que continúe en detención en el centro que fue trasladada a mediados de junio.

“Es posible que otras personas no piensen que puede completar este programa y obtener un beneficio por mucho, pero yo creo que tú puedes”, dijo la jueza del condado de Oakland, Mary Ellen Brennan, en tono contundente.

CLASES ONLINE PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS

El 7 de julio, el gobierno de Donald Trump anunciaba la cancelación de visas a los estudiantes extranjeros, luego que las universidades confirmaran que impartirían clases online por la pandemia de Covid-19.

La decisión provocó que universidades como Harvard interpusieran demandas, obligando a Trump a desistir de la idea.

Estados Unidos tiene cerca de un millón de estudiantes extranjeros (5,5% del total), y muchas instituciones dependen en gran medida de sus pagos de matrícula.



