El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que la guerra con Ucrania podría estar acercándose a su final, aunque volvió a responsabilizar a Occidente de prolongar el conflicto debido al apoyo militar brindado a Kyiv.

Durante declaraciones posteriores a los actos del Día de la Victoria en Moscú, Putin señaló que estaría dispuesto a sostener conversaciones directas con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ya sea en Moscú o en un país neutral. Sin embargo, aclaró que solo aceptaría reunirse una vez que existan acuerdos concretos sobre las condiciones de paz.

Las declaraciones se producen mientras ambos países mantienen un breve alto al fuego respaldado por Estados Unidos y continúan negociaciones relacionadas con intercambios de prisioneros. A pesar de ello, los combates siguen activos en distintas zonas del frente.

Putin también reiteró sus críticas hacia la OTAN y los países occidentales, asegurando que intentaron debilitar a Rusia mediante sanciones económicas y apoyo militar a Ucrania, aunque afirmó que esos esfuerzos “no funcionaron”. Además, sostuvo que la expansión de la alianza militar fue una de las razones que llevaron a la invasión iniciada en febrero de 2022.

Analistas internacionales consideran que las declaraciones podrían reflejar una mayor presión sobre Rusia tras más de cuatro años de guerra, conflicto que ha provocado miles de muertes, destrucción en territorio ucraniano y fuertes impactos económicos para Moscú.

Putin advierte a la OTAN sobre el envío de fuerzas militares a Ucrania