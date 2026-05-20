“Hemos sabido profundizar sin cesar la confianza política mutua y la coordinación estratégica con una perseverancia inquebrantable que ha resistido mil pruebas”, le dijo el presidente chino a su homólogo ruso.

En una reciente reunión, Xi Jinping y Vladimir Putin han ratificado la sólida alianza estratégica entre China y Rusia, proyectando una imagen de cercanía política y económica.

Ambos países han insistido en la importancia de la cooperación bilateral, especialmente frente a las presiones occidentales relacionadas con la guerra en Ucrania y las disputas comerciales globales.

Durante el encuentro, Xi Jinping calificó su vínculo con Rusia como un “modelo” de coordinación internacional, mientras que Putin destacó la confianza mutua y los intereses compartidos en distintos ámbitos.

La alianza estratégica entre China y Rusia no solo refuerza el posicionamiento de ambas potencias a nivel regional, sino que también tiene efectos directos en la dinámica global.

Expertos consideran que este acercamiento puede influir en el equilibrio de poder mundial, afectando la actual estructura de alianzas y modos de cooperación internacional.

En este sentido, la cooperación se ha centrado en sectores clave como la energía, la tecnología y la defensa, ámbitos en los que ambos países buscan reducir su dependencia de naciones occidentales.

Además, esta relación puede tener un impacto significativo en América Latina, donde tanto China como Rusia han incrementado sus inversiones y acuerdos bilaterales en los últimos años.

“Hemos sabido profundizar sin cesar la confianza política mutua y la coordinación estratégica con una perseverancia inquebrantable que ha resistido mil pruebas”, le dijo Xi a su invitad.

Por su parte, Putin se refirió a unas relaciones a un “nivel sin precedentes”, en particular en el ámbito económico, a pesar de los “factores externos desfavorables”.

China y Rusia firmaron una declaración conjunta para el fortalecimiento de la cooperación estratégica y una profunda asociación, y también para reforzar las relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación. Además, ambos mandatarios aprobaron una segunda declaración sobre el establecimiento de un mundo multipolar y unas nuevas relaciones.

Imagen cortesía.

Putin y Xi fortalecen alianza antioccidental en la cumbre de Asia Central

Los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, fortalecieron su alianza antioccidental en la cumbre de Asia Central, donde se reunieron nuevamente.

El encuentro político se llevó a cabo en Kazajistán, organizado por la Organización de Cooperación de Shanghái.

Durante el encuentro, Putin y Xi no dudaron en resaltar la necesidad de unirse para resistir la influencia externa, avanzando en la agenda antioccidental.

El líder chino instó a resistir la interferencia externa de EEUU y otras naciones; mientras que Putin resaltó la importancia del resurgimiento de nuevos centros de poder político y económico.

Xi instó a las naciones a apoyarse mutuamente con firmeza para asegurar el futuro y la paz de las naciones que gobiernan ante la posibilidad de ataque proveniente de Occidente.

“Debemos unir nuestras fuerzas para resistir la interferencia externa, apoyarnos mutuamente con firmeza, ocuparnos de las preocupaciones de los demás… y controlar con firmeza el futuro y el destino de nuestros países, y la paz, y el desarrollo regional en nuestras propias manos”, dijo en su discurso antioccidental el líder chino.

Calificó como vital Organización de Cooperación de Shanghái se sitúe en el lado correcto de la historia, destacando la equidad y la justicia.

El organismo emitió tras los encuentros una declaración conjunta, en la cual impulsa cambios tectónicos en la política mundial.

“Aumenta el uso de la fuerza, se violan sistemáticamente las normas del derecho internacional, crecen los enfrentamientos y conflictos geopolíticos, y se multiplican los riesgos para la estabilidad en el mundo y en la región“, detalla del documento conjunto antioccidental.

Putin y Xi profundizan sus lazos diplomáticos en el “Día de la Victoria”

China y Rusia han mostrado nuevamente que sus relaciones diplomáticas están mejor que nunca durante la celebración del “Día de la Victoria” de la Segunda Guerra Mundial que se desarrolla en Moscú.

Xi Jinping y Vladimir Putin firmaron una declaración conjunta para profundizar sus lazos de amistad tras las conversaciones mantenidas este jueves en el marco de las actividades para conmemorar el triunfo ante la Alemania de Adolfo Hittler.

Ambos líderes de naciones poderosas en el mundo expresaron su confianza política, destacando que la cooperación se ha fortalecido.

“En esta nueva era, las relaciones entre China y Rusia son más serenas y seguras, estables y resilientes”, dijo el presidente del país asiático sobre los acercamientos diplomáticos.

El líder chino visita Rusia para acompañar a su amigo, Putin, en los festejos del 80 aniversario de la victoria aliada sobre la Alemania nazi, poniendo el fin a la Segunda Guerra Mundial.

Desde que Putin asumió el poder en Rusia, ambos líderes se han reunido más de 40 veces, fortaleciendo sus alianzas y demostrando que China y Rusia continuarán fomentando la cooperación.

La declaratoria que firmarán tiene como objetivo una gama de acuerdos prácticos, entre los que destacan la cooperación económica hasta 2030.

Mientras Rusia celebra el “Día de la Victoria”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha adjudicado el triunfo. “La victoria se logró principalmente gracias a nosotros, guste o no”.

De manera histórica Putin y Xi fortalecen lazos

Putin, por medio de una conferencia de prensa en un evento titulado “Rusia Unida-Partido Comunista de China” aseguró que las relaciones entre las naciones están mejor que nunca en la historia de ambos países. “Las relaciones entre Rusia y China han alcanzado unos niveles nunca vistos hasta ahora y se consideran con razón como un ejemplo de cooperación entre países a nivel mundial a día de hoy” señalo el presidente de Rusia.

El líder ruso, brindó un mensaje de bienvenida a todos los que asistieron al evento “Rusia Unida Partido Comunista de China”, y sostuvo el esfuerzo de Moscú y Pekín para poder apoyarse y solvertar problemas globales, así mismo envió un mensaje que garantiza estabilidad política y seguridad entre las naciones.

“El partido Rusia Unida y el Partido Comunista de China (CPP) comparten su experiencia en actividades legislativas y en la construcción de partidos, y trabajan en proyectos de cooperación de beneficio mutuo en diversas áreas”, ha resaltado Putin.

Los diálogos entre líderes de los partidos políticos de ambas naciones siempre han sido un elemento importante de la relación entre Rusia y China, recoge la nota institucional citando al jefe de Estado ruso en el sitio web del Kremlin, sede gubernamental. El documento concluye en destacar la confianza que el mandatario Ruso, brinda en las iniciativas desarrolladas por China y Rusia. Así mismo destaca la cooperación en los dos países que se denoniman como socios y aliados.

Las importante alianza entre potencias nucleares y militares como lo son China y Rusia han dejado un claro mensaje hacia EEUU que, no cesa las intenciones de ampliar las estrategias geopolíticas sin importar las consecuencias. Siria, Irak y Venezuela, entre otras, ha sufrido graves represalias. Sin embargo China y Rusia han asistido los países afectados y continúan firmes en la decisión de perseverar la paz mundial.







