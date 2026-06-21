WILMINGTON, Delaware–(BUSINESS WIRE)–Incyte Biosciences Japan G.K. ha anunciado hoy que el Ministerio de salud, Trabajo y Bienestar de Japón (MHLW) ha autorizado Minjuvi® (tafasitamab) en combinación con lenalidomida para el tratamiento de adultos con linfoma difuso de células B grandes (DLBCL) recidivante o refractario.





«Esta autorización ofrece una nueva opción a los pacientes japoneses que padecen DLBCL recidivante o refractario, una enfermedad agresiva cuyas opciones de tratamiento han sido siempre limitadas», afirmó Yasuyuki Ishida, director general de Incyte Biosciences Japan. «Estamos comprometidos a ayudar a satisfacer las necesidades fundamentales no cubiertas de los pacientes y sus familias afectados por este cáncer tan difícil de tratar».

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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