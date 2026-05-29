La conferencia anual reúne a clientes, socios y líderes de la industria para explorar la forma en que las empresas están convirtiendo las decisiones en acciones coordinadas

OTTAWA, Ontario–(BUSINESS WIRE)–Kinaxis® (TSX:KXS), líder mundial en la planificación y la orquestación integral de la cadena de suministro, organizará Kinexions North America, que comienza la semana que viene del 1 al 3 de junio en The Cosmopolitan of Las Vegas. La conferencia insignia de la empresa convocará a líderes de cadena de suministro global, tecnológicos y empresariales durante tres días de innovación en productos, panoramas de clientes y contactos entre pares, en un contexto donde Kinaxis sigue adelante con su foco en la toma de decisiones impulsada por IA en todo el sector de cadena de suministro.





El evento de este año hará hincapié en la forma en que las organizaciones están aplicando la IA agéntica y la orquestación, pasando del panorama a la ejecución, y cada vez más de decisiones a acciones coordinadas. Los oradores de organizaciones globales, entre ellas Merck, Bristol Myers Squibb, Unilever, British American Tobacco, Qualcomm, ExxonMobil, The Hershey Company, Scotts Miracle-Gro y Veolia, se sumarán a los ejecutivos de Kinaxis para hablar sobre la manera en que están navegando las disrupciones y mejorando los resultados operativos.

Razat Gaurav, director ejecutivo de Kinaxis, estará a cargo por primera vez del discurso principal de Kinexions. Lo acompañarán Andrew Bell, director de producto, y Manik Sharma, director de soluciones agénticas, quienes describirán los avances más recientes de la empresa en capacidades agénticas y la continua evolución de la plataforma y el ecosistema Maestro™.

Los principales temas de la conferencia serán los siguientes:

La IA agéntica en la práctica: de qué forma Maestro Agents asiste en la toma de decisiones de planificación y ejecución, y permite que los equipos actúen rápidamente sin resignar control

Orquestación integral: conexión de decisiones entre funciones, socios y horizontes de tiempo para reducir la latencia y mejorar la alineación

De los panoramas a la acción coordinada: sesiones a cargo de clientes donde se demostrará de qué forma las organizaciones globales están convirtiendo la visibilidad en tiempo real en resultados operativos medibles

Quienes se vean imposibilitados de asistir en persona pueden experimentar el discurso principal de apertura en tiempo real a través de una transmisión en vivo mundial el 2 de junio por LinkedIn Live.

“ Las cadenas de suministro no tienen problemas debido a falta de datos, sino porque las decisiones están desconectadas”, señaló Razat Gaurav, director ejecutivo de Kinaxis. “ Lo que está cambiando es que la IA ya no solo es un insumo para las decisiones, sino que se está convirtiendo en parte de la forma en que las decisiones se toman y se ejecutan. Eso requiere una manera de unir a personas, datos e IA para que las decisiones puedan estar alineadas y se pueda actuar en base a ellas de forma orquestada en todas las operaciones. A medida que las organizaciones incorporan la IA agéntica, tenemos la oportunidad de modificar las maneras en que trabajamos y de crear una transformación de reaccionar a los cambios a operar con inteligencia y adaptarnos continuamente a medida que las condiciones evolucionan. No veo la hora de profundizar este tema en Kinexions”.

El evento también incluirá discursos de Peter Hinssen, exitoso autor y experto en liderazgo en situaciones de disrupción permanente, y Michelle Mace Curran, expiloto de Thunderbird de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quienes compartirán lecciones sobre la toma de decisiones bajo presión. Sus sesiones complementarán una agenda más amplia de debates con clientes, paneles integrados por expertos y análisis profundos de producto que tratarán sobre la forma en que los líderes de cadena de suministro están diseñando operaciones más adaptables.

Kinexions cuenta con el apoyo de sus socios, entre ellos Genpact, Accenture, EY, Scott Sheldon, 4flow, Bristlecone, Deloitte, Google Cloud, PlanetTogether, Microsoft, PwC y Workday, e incluirá oportunidades para generar contactos y programación en vivo a lo largo del evento, como la de DJ de fama mundial e ícono musical Steve Aoki.

Los líderes de cadena de suministro se enfrentan a disrupciones persistentes, datos fragmentados y presiones para actuar rápidamente sin sacrificar precisión ni rendición de cuentas. Aunque no son pocos los que han invertido en IA, la mayoría aún debe operacionalizarla en los flujos de trabajo que determinan la forma en que las cadenas de suministro responden al cambio, o confiar en ella para impulsar una acción coordinada y gobernada. Kinexions ofrece asientos en primera fila para un futuro donde la IA, la orquestación y la ejecución convergen para ofrecer resultados reales relevantes.

Obtenga más información y siga los acontecimientos en https://www.kinexions.com

Regístrese para el discurso principal transmitido en vivo AQUÍ

Acerca de Kinaxis

Kinaxis es líder en la orquestación moderna de cadenas de suministro; permite impulsar cadenas de suministro globales complejas y apoyar a quienes las gestionan. Nuestra potente plataforma de orquestación de cadenas de suministro basada en IA Maestro combina tecnologías y técnicas patentadas que brindan total transparencia y agilidad en toda la cadena de suministro, desde la planificación estratégica plurianual hasta la entrega de última milla. Marcas globales de renombre confían en nosotros para brindar la agilidad y la previsibilidad necesarias para afrontar la volatilidad y la disrupción actuales. Para ver más noticias e información, visite kinaxis.com o síganos en LinkedIn.

Fuente: Kinaxis Inc.

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