La reunión de Trump y Putin en China está prevista para este jueves 19 de noviembre, en medio de una cumbre internacional que también reunirá al presidente estadounidense con el mandatario chino Xi Jinping.

Un funcionario de Estados Unidos confirmó que Donald Trump sostendrá un encuentro bilateral con Vladimir Putin durante su visita a Shenzhen, donde posteriormente participará en conversaciones trilaterales con los líderes de Rusia y China.

Será el primer encuentro formal entre Trump y Putin desde sus conversaciones de 2025 en Alaska, que no consiguieron producir un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

La nueva cita ocurre en un momento de tensiones sobre la seguridad europea, el control de armas nucleares y las relaciones comerciales entre las principales potencias mundiales. wplg+1

Por qué importa: Estados Unidos, Rusia y China concentran una parte fundamental del poder militar, tecnológico y económico mundial. Sus conversaciones podrían influir en las negociaciones sobre Ucrania, los acuerdos de control nuclear y la competencia comercial internacional, aunque no existe garantía de resultados concretos.

The Facts | Qué sabemos de la reunión de Trump y Putin en China

La reunión bilateral está prevista para el jueves 19 de noviembre, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Shenzhen.

El encuentro fue confirmado por un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato debido a que los detalles de la agenda todavía no se habían anunciado públicamente.

La cita representa una ampliación de los planes diplomáticos de Trump, quien ya tenía programadas conversaciones separadas con Xi Jinping y una reunión conjunta con los mandatarios de China y Rusia.

El miércoles 18 de noviembre, Trump aterrizó en Shenzhen a bordo del Air Force One y fue recibido personalmente por Xi.

Durante la recepción oficial, ambos mandatarios se saludaron y compartieron un abrazo.

Putin también llegó a la ciudad y, más tarde, intercambió un apretón de manos con Trump antes del banquete de bienvenida de APEC, mientras Xi observaba el encuentro. Spectrum News 1+1

Ese saludo fue un encuentro público breve, no la reunión bilateral prevista para el jueves.

The Breakdown | Por qué la reunión de Trump y Putin en China tiene importancia internacional

La reunión de Trump y Putin en China ocurre después de meses de dificultades diplomáticas relacionadas con la guerra en Ucrania.

Desde que Rusia inició su invasión a gran escala en febrero de 2022, Estados Unidos y sus aliados europeos han buscado diferentes mecanismos para apoyar a Ucrania y presionar a Moscú.

Trump ha defendido la posibilidad de alcanzar un acuerdo negociado, aunque sus contactos anteriores con Putin no lograron detener el conflicto.

En los últimos meses, las relaciones entre Washington y Kiev se han deteriorado.

El gobierno estadounidense rechazó imponer nuevas sanciones contra Rusia y Ucrania ha enfrentado dificultades relacionadas con el apoyo satelital utilizado en sus operaciones militares.

Trump considera que existe una oportunidad para negociar el fin de la guerra. Sin embargo, las posiciones de Rusia y Ucrania sobre territorios ocupados, seguridad y garantías internacionales siguen siendo obstáculos importantes.

Las armas nucleares estarán sobre la mesa

La reunión de Trump y Putin en China también coincide con una discusión más amplia sobre el futuro del control de armamento nuclear.

Estados Unidos y Rusia poseen los mayores arsenales nucleares del mundo, mientras China continúa ampliando sus capacidades militares.

El tratado New START, último gran acuerdo bilateral de control de armas estratégicas entre Washington y Moscú, expiró en febrero de 2026.

Trump ha planteado la necesidad de establecer nuevos límites que involucren también a China.

No obstante, Pekín ha mostrado reservas sobre participar en un sistema de restricciones comparable al de Estados Unidos y Rusia, argumentando que su arsenal es considerablemente menor.

La cumbre trilateral podría abrir un espacio para discutir mecanismos de reducción de riesgos y estabilidad estratégica, pero los analistas no esperan necesariamente un acuerdo inmediato. AP News+1

The Impact | China recibe a las tres grandes potencias en medio de tensiones

La elección de Shenzhen como escenario de las conversaciones tiene un significado político y económico.

La ciudad es uno de los mayores centros tecnológicos de China y alberga empresas como Huawei, Tencent y BYD.

Su crecimiento representa una parte importante de la estrategia de Pekín para desarrollar industrias avanzadas y reducir su dependencia tecnológica de otros países.

Al mismo tiempo, Estados Unidos mantiene restricciones comerciales y controles sobre las exportaciones de determinadas tecnologías estratégicas hacia China.

Washington busca proteger sus capacidades industriales y de seguridad nacional, mientras Pekín considera que algunas de esas medidas limitan injustamente su desarrollo económico.

La reunión de los tres mandatarios coincide con tensiones sobre semiconductores, inteligencia artificial, minerales estratégicos y comercio internacional.

Para Xi Jinping, recibir a Trump y Putin representa una oportunidad de mostrar a China como un actor central de la diplomacia mundial.

Para Trump, la visita permite abordar simultáneamente asuntos comerciales con Pekín y cuestiones de seguridad con Moscú.

Putin, por su parte, busca mantener el diálogo con Washington mientras continúa la guerra en Ucrania.

Las preocupaciones de Ucrania y Europa

La perspectiva de conversaciones entre Washington, Moscú y Pekín ha generado inquietudes entre aliados estadounidenses y autoridades ucranianas.

Una de las principales preocupaciones es que las grandes potencias aborden cuestiones vinculadas con la seguridad europea sin la participación directa de los países más afectados.

Sin embargo, la celebración de una reunión no implica que exista un acuerdo entre los tres gobiernos.

Las diferencias sobre Ucrania, comercio y seguridad internacional continúan siendo significativas.

The Next Move | Qué puede ocurrir durante la cumbre del jueves

La agenda diplomática del 19 de noviembre contempla tres espacios de conversación relevantes: el diálogo bilateral entre Trump y Putin, las conversaciones entre Trump y Xi y la reunión trilateral.

Los principales asuntos que podrían dominar las conversaciones incluyen el control de armamento nuclear, la guerra en Ucrania, las relaciones comerciales y la competencia tecnológica.

Trump ha expresado optimismo sobre la posibilidad de avanzar hacia una solución para el conflicto ucraniano.

Sin embargo, las declaraciones del presidente estadounidense no constituyen una confirmación de avances diplomáticos.

También existe incertidumbre sobre si los tres gobiernos emitirán una declaración conjunta y sobre el alcance de cualquier compromiso que puedan anunciar.

Las primeras señales concretas surgirán de los comunicados oficiales posteriores a las conversaciones y de las declaraciones de los mandatarios.

La reunión de Trump y Putin en China, junto al encuentro previsto con Xi Jinping, colocará a Shenzhen en el centro de la atención diplomática internacional durante una jornada que podría definir nuevas líneas de diálogo entre las tres potencias.