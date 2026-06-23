Después de su participación con República del Congo, que generó una ola de reacciones por la actitud de sus compañeros, el jugador portugués se ha llevado un nuevo título.

Cristiano Ronaldo, la leyenda del Portugal, anota en seis mundiales consecutivos y marca un antes y un después en la historia del fútbol.

El delantero portugués se convierte en el primer futbolista en lograr goles en seis Copas del Mundo, superando marcas previas y afianzando su lugar entre las grandes leyendas del deporte.

La gesta fue confirmada tras su anotación en el Mundial de 2026, ampliando su ya impresionante récord de goles en torneos internacionales.

Este logro subraya la longevidad y el nivel competitivo de Cristiano Ronaldo, quien sigue brillando al más alto nivel dieciocho años después de su debut en la FIFA World Cup.

Desde su debut en Alemania 2006, Cristiano Ronaldo ha sido una pieza clave para la selección de Portugal, marcando goles en cada edición mundialista entre 2006 y 2026.

Solo unos pocos futbolistas han logrado participar en tantas Copas del Mundo, pero ninguno lo había hecho anotando en todas ellas. Este nuevo récord confirma a Cristiano como uno de los más grandes goleadores de todos los tiempos.

La hazaña ha sido reconocida por figuras del deporte y distintos medios internacionales, quienes destacan no solo su capacidad para mantenerse vigente, sino su influencia en el rendimiento de Portugal.

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Guerra EEUU e Israel contra Irán afecta a Cristiano Ronaldo: huye de Arabia Saudita en su avión privado

Cristiano Ronaldo, estrella del fútbol mundial, huyó a Madrid tras los ataques iraníes en la ciudad de Riad, Arabia Saudita.

El célebre futbolista portugués, figura del Al Nassr y exestrella del Real Madrid, dejó Arabia Saudita en su avión privado en medio de la convulsión provocada por el reciente ataque iraní en la capital saudita, según informan varios medios internacionales.

La decisión de Ronaldo de abandonar el país se produce en un contexto de alta tensión en el Golfo Pérsico.

Las autoridades sauditas han reforzado la seguridad tras el ataque, que elevó el temor a una posible escalada regional.

Diversos jugadores extranjeros y sus familias, incluyendo a figuras del fútbol internacional, evaluaron su permanencia en el país tras los hechos.

Ronaldo prioriza su seguridad familiar ante la crisis regional

Fuentes cercanas al entorno de Cristiano Ronaldo han señalado que la prioridad del deportista es garantizar la seguridad de su familia.

La rápida salida del futbolista hacia Madrid ocurre mientras varios ciudadanos extranjeros buscan reubicarse temporalmente, a la espera de que la situación se estabilice.

Analistas señalan que este movimiento podría afectar la imagen de Arabia Saudita como destino emergente para jugadores internacionales.

Al Nassr, el club saudita donde milita Ronaldo, no ha emitido comentarios oficiales al respecto hasta el momento.

Mientras tanto, la comunidad deportiva sigue atenta a la evolución de la crisis. Este episodio evidencia los retos que enfrentan los deportistas extranjeros en países marcados por la inestabilidad política o conflictos.

Cristiano Ronaldo envía hermoso mensaje de cumpleaños a Georgina Rodríguez

El futbolista portugués, Cristiano Ronaldo envió un hermoso mensaje de cumpleaños a su compañera de hogar, Georgina Rodríguez, por su cumpleaños número 31.

La publicación desató una ola de reacciones que rápidamente hicieron que Internet explotara y recordaran lo magnífico que es el jugador con la exmodelo hispano argentina.

En el hermoso mensaje, Ronaldo describe a su pareja como madre, compañera, amiga y su mujer. “Para la madre, compañera, amiga, mi mujer… Feliz cumpleaños, amor. Tu luz nos ilumina y tu amor nos contagia“.

La modelo cumplió el 27 de enero, 31 años de edad, los cuales celebró en la intimidad de su familia, y junto a su gran amor, el futbolista portugués.

La felicitación pública, la cual fue acompañada de una romántica imagen, descarta completamente los rumores de separación que se han hecho virales en las redes sociales.

Ambos tienen una relación desde el 2016, cuando se conocieron en una tienda de Gucci, donde ella trabajaba. La relación se hizo pública en el 2017, cuando se compartieron fotografías.

En ese mismo año, Georgina Rodríguez, quien es hoy la receptora del hermoso mensaje, el “Bicho“, tuvo a su primera hija con el deportista, Alana, quien es bastante querida en las redes sociales.

En el 2021, la pareja experimentó la pérdida de uno de sus gemelos tras complicaciones en el parto.

Ronaldo es el primer jugador en anotar 900 goles

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en anotar 900 goles, lo que le da el derecho de ser llamado el “Rey del gol”.

El nuevo récord del deportista se confirmó dos días después que se publicara la lista de los nominados al Balón de Oro 2024 y Ronaldo ni Lionel Messi aparecieran entre los seleccionados.

Medios deportivos detallaron que la marca de 900 goles la logró al anotar para su país, Portugal, en el partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Portugal jugó en contra de Croacia el jueves por la tarde (hora europea); convirtiéndose en el primer jugador con casi mil goles en su carrera.

Ronaldo, al ver que su pelotazo había entrado en la cancha, hizo una emotiva celebración junto al banderín de saque de esquina.

El jugador al convertirse en el primero en marcar 900 goles en la historia dio que la hazaña significa mucho para él.

“Parece un hito más, pero solo yo y la gente que me rodea sabemos lo duro que es trabajar todos los días, estar en forma física y psicológicamente, marcar 900 goles. Es un hito único en mi carrera”, dijo el jugador.

Ronaldo ha anotado 131 goles a nivel internacional y 769 en los diferentes clubes de los que ha formado parte, incluyendo el Al Nassr, donde juega actualmente.

A Ronaldo le sigue Lionel Messi con 842 goles en su carrera y el tercer lugar es para el fallecido jugador brasileño Pelé.

Cristiano Ronaldo’s reaction after reaching 900 official career goals.

Cristiano Ronaldo es tendencia por imitar a Messi: “¿Qué mirás bobo?”

El futbolista portugués Cristiano Ronald volvió a convertirse en tendencia por imitar al deportista argentino Lionel Messi.

Durante una transmisión en vivo, en su canal de YouTube, Ronaldo utilizó la famosa frase: ¿Qué mirás bobo?

Inmediatamente, seguidores y detractores utilizaron el pequeño clip para subirlo en las distintas plataformas de Internet y viralizar el momento icónico del portugués.

Con su segunda transmisión en el canal de YouTube, Cristiano confirmó que seguirá siendo tendencia cada vez que decida transmitir en su canal; dando nuevo contenido.

Todo comenzó cuando Georgina le dijo a Ronaldo qué bobo eras en medio de una broma. Tras una fuerte risa, el futbolista le respondió: ¿Qué mirás bobo? Recordando la icónica reacción de Messi.

Al parecer, muchos deseaban ver a Ronaldo imitar al deportista argentino con quien han creado una rivalidad de saber quién es el mejor.Ronaldo se ha convertido en tendencia desde hace dos semanas que presentó su nuevo proyecto, junto a su pareja.

En solo siete días, obtuvo más de 50 millones de suscriptores en YouTube.Su éxito en YouTube no es algo al azar, en tan solo unas horas llegó a los tres millones, razón por la cual no es extraño que en una semana aumentara la cifra.

Desde que el jugador decidió abrir su canal, no ha dejado de ser noticia a nivel mundial; destacando cómo Ronaldo conquista la plataforma y cada día suma más seguidores de su contenido.Cristiano Ronaldo desmintió los rumores de un posible retiro como trascendió luego que abrió su canal de YouTube.













