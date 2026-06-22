La International Tennis Integrity Agency (ITIA) anunció una suspensión de cuatro años para la tenista checa Marketa Vondrousova después de que se negara a someterse a un control antidopaje realizado fuera de competición.

Según informó el organismo, el incidente ocurrió el 3 de diciembre de 2025, cuando un oficial de control acudió al domicilio de la jugadora para solicitar una muestra. La negativa de Vondrousova derivó en un proceso disciplinario que culminó con la sanción, la cual permanecerá vigente hasta el 21 de junio de 2030.

Durante ese periodo, la campeona de Wimbledon Championships 2023 no podrá competir, entrenar ni participar en actividades organizadas por la ITIA, la ITF, la WTA, la ATP, los torneos de Grand Slam ni las federaciones nacionales afiliadas.

La tenista argumentó que atravesaba un momento complicado relacionado con su salud mental y que también tenía preocupaciones por su seguridad personal cuando recibió la visita del agente antidopaje. Sin embargo, el tribunal encargado del caso concluyó que las explicaciones presentadas no justificaban adecuadamente su negativa a realizar la prueba.

Las normas antidopaje establecen que rechazar un control se considera una infracción equivalente a un resultado positivo, con el objetivo de evitar que los deportistas eludan los procedimientos de control.

Vondrousova, quien también fue finalista de French Open en 2019, se convierte así en una de las figuras más destacadas del tenis reciente en recibir una sanción de esta magnitud por incumplir las reglas antidopaje.

El velocista Erriyon Knighton, sancionado cuatro años por dopaje