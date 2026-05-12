Rusia realizó este martes una nueva prueba del misil balístico intercontinental Satan II, una de las armas más avanzadas de su arsenal nuclear, como parte del proceso de modernización de sus fuerzas estratégicas. El presidente Vladimir Putin confirmó que el misil comenzará a operar oficialmente antes de finalizar este año.

Durante el anuncio, Putin describió al Satan II como “el misil más poderoso del mundo” y aseguró que su capacidad supera ampliamente a la de sistemas similares desarrollados por países occidentales. El arma puede transportar múltiples ojivas nucleares dirigidas a diferentes objetivos y fue creada para sustituir a los antiguos misiles soviéticos Voyevoda.

La prueba se produce en un momento de alta tensión internacional debido a la guerra en Ucrania. Desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, el mandatario ruso ha utilizado reiteradamente el poder nuclear de Rusia como advertencia hacia Occidente, buscando frenar el aumento del apoyo militar a Ucrania.

El Satan II, comenzó a desarrollarse en 2011. Aunque tuvo pruebas fallidas en años anteriores, Rusia insiste en que el sistema será una pieza clave de su defensa estratégica. Según expertos militares, el misil tiene capacidad para transportar hasta 10 toneladas de carga y recorrer enormes distancias.

La modernización del arsenal nuclear ruso también ha impulsado a Estados Unidos a reforzar y actualizar sus propias capacidades militares. Además, el vencimiento del último tratado de control de armas nucleares entre ambas potencias ha aumentado la preocupación internacional por una posible nueva carrera armamentista sin límites.

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