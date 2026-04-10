El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este 10 de abr una propuesta de alto el fuego en Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa.

Se trata de una de las fechas religiosas más significativas para la región.

Según información recopilada por la prensa mundial, la pausa pretende brindar un respiro a millones de fieles afectados por el actual conflicto Rusia-Ucrania.

La iniciativa de Putin busca un cese temporal de las hostilidades para el 14 de abril, fecha en la que se celebra la Pascua ortodoxa este año.

El Kremlin ha anunciado que trasladó formalmente la propuesta a la parte ucraniana y a líderes internacionales, invitando a respetar la tregua con fines humanitarios y religiosos.

Hace unas semanas, Ucrania propuso a Rusia la tregua por la Pascua, obteniendo este viernes la respuesta positiva.

Reacciones internacionales y perspectivas sobre el alto el fuego

Diversos gobiernos y organismos multilaterales han reaccionado ante el anuncio. Algunos países occidentales han expresado escepticismo, argumentando que previas ofertas similares no se han cumplido completamente.

La comunidad internacional se mantiene expectante ante un posible alivio temporal al sufrimiento de la población civil.

La historia reciente del conflicto Rusia-Ucrania revela que los ceses temporales suelen ser difíciles de sostener. Observadores se preguntan si esta ocasión marcará una diferencia significativa o si será un gesto simbólico más en medio de la prolongada crisis.

Las organizaciones humanitarias han recibido con cautela el anuncio, subrayando la necesidad de acceso seguro para la asistencia, algo que históricamente ha sido un reto.

Zelenski quiere una tregua para la Pascua



En un esfuerzo por reducir la violencia en medio del prolongado conflicto con Rusia, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski anunció que presentó a Estados Unidos la propuesta de una tregua de Pascua entre Ucrania y Rusia.

Según declaraciones recientes, Zelenski busca que el cese temporal de hostilidades coincida con la Pascua, festividad de profundo significado tanto para ucranianos como para rusos.

Detalles de la propuesta de tregua Pascua

La iniciativa fue trasladada directamente a la administración de Donald Trump, en la esperanza de que Estados Unidos utilice su influencia para promover la aceptación de la tregua en Moscú.

Zelenski afirmó que el principal objetivo de la propuesta es “aliviar el sufrimiento de los civiles” y crear un pequeño respiro en medio de los combates.

Además, el mandatario ucraniano subrayó la importancia simbólica que tendría un alto al fuego durante la Pascua, compartida por ambas naciones mayoritariamente cristianas ortodoxas.

Hasta el momento, no se conocen reacciones oficiales por parte de Estados Unidos ni del gobierno ruso respecto a esta iniciativa.

La comunidad internacional observa con atención la evolución de los acontecimientos, considerando el potencial impacto humanitario y diplomático de una posible pausa en el conflicto.

Esta no es la primera vez que se plantea un alto al fuego temporal en el contexto ruso-ucraniano durante fechas religiosas.

Acciones similares han sido discutidas en años anteriores, aunque sin frutos duraderos.

La Pascua y la paz

La Semana Santa, conocida en otras partes del mundo como la Pascua, conmemorada casi a nivel mundial, inició el pasado domingo. En consecuencia, se hizo el llamado a dedicar este tiempo a la familia, la reflexión y el amor.

Son miles de feligreses en el mundo que se unen para recordar la pasión de Cristo. Él murió en una cruz del calvario por los pecados de la humanidad.

Oficialmente, la Semana Santa comenzó el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, recordando el sacrificio del hijo de Dios.

La Iglesia Católica es el principal ente religioso que celebra este evento histórico. Además, ha destacado que es un “tiempo de unión con el misterio de la entrega amorosa de Jesús para librar de pecados y abrir las puertas al cielo.

Durante la Semana Santa se realizan misas, procesiones y otros actos religiosos con el único objetivo de recordar la vida y pasión de Jesús.

Domingo de Ramos: Durante este día se bendicen los ramos para recordar la entrada triunfal del Salvador a Jerusalén.

El lunes, martes y miércoles Santo: A nivel mundial se realizan celebraciones específicas conmemorando el ministerio de Jesús.

“Estos días se celebran con procesiones religiosas que recorren las calles de las ciudades o pueblos. Dichas procesiones llevan imágenes religiosas y estandartes, acompañados de música y cánticos”, explica el medio CatholicLink.

El Jueves, Viernes y Sábado Santos de Semana Santa: marca el Triduo Pascual, que es un preámbulo del sufrimiento que padeció antes de ser crucificado.

“Jesucristo estuvo muerto y enterrado, y esperamos con esperanza su Resurrección. Por eso, es un día para reflexionar sobre la muerte de Jesús y sobre la importancia de su sacrificio en la Cruz para la salvación de la humanidad”.

Domingo Santo: Este día es de reflexión sobre el sacrificio de Cristo y se conmemora la resurrección.

