El Senado de Estados Unidos aprobó un amplio paquete presupuestario de 70.000 millones de dólares destinado a reforzar la aplicación de las leyes migratorias y fortalecer las operaciones de seguridad en la frontera.

La iniciativa recibió el respaldo mayoritario de los republicanos, quienes lograron superar diferencias internas para sacar adelante el proyecto tras una extensa sesión de votación que se prolongó durante 18 horas. La propuesta fue aprobada con 52 votos a favor y 47 en contra, registrando únicamente una deserción dentro de las filas republicanas.

Los fondos estarán dirigidos principalmente a las operaciones de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y de la United States Border Patrol, garantizando recursos para ambas agencias durante el resto del mandato del presidente Donald Trump.

Además de ampliar la financiación, el proyecto busca proteger estos recursos frente a posibles disputas presupuestarias futuras o eventuales cierres del gobierno federal, otorgando mayor estabilidad operativa a las agencias encargadas del control migratorio.

Tras su aprobación en el Senado, la medida pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde deberá recibir el visto bueno final antes de convertirse en ley. El proyecto constituye una de las principales apuestas de la administración Trump en materia de inmigración y seguridad fronteriza.

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