La empresa aeroespacial SpaceX anunció planes para realizar una oferta pública inicial (IPO) que podría convertirse en una de las más grandes de la historia. La operación permitiría recaudar aproximadamente 75 mil millones de dólares y elevaría el valor total de la compañía hasta los 1.77 billones de dólares.

De concretarse, SpaceX superaría la valoración de Tesla, otra de las compañías lideradas por Elon Musk, cuya capitalización bursátil ronda los 1.6 billones de dólares.

La empresa planea colocar en el mercado cerca del 5% de sus acciones, manteniendo el resto en manos de sus actuales propietarios. Gracias a una estructura especial de acciones con derechos de voto reforzados, Musk conservaría más del 85% del poder de decisión dentro de la compañía.

SpaceX busca cotizar en el mercado tecnológico Nasdaq bajo el símbolo SPCX. Según el plan presentado, las acciones podrían comenzar a negociarse a mediados de junio de 2026 tras una serie de reuniones con inversionistas.

Los recursos obtenidos mediante la oferta pública serán destinados a fortalecer tres áreas estratégicas: el desarrollo de cohetes y misiones espaciales, incluida la nave Starship; la expansión de la red de internet satelital Starlink; y proyectos relacionados con inteligencia artificial.

Durante 2025, la compañía reportó ingresos por más de 18 mil millones de dólares, impulsados principalmente por Starlink. Sin embargo, también registró pérdidas debido a las fuertes inversiones realizadas en nuevos lanzamientos espaciales, satélites e infraestructura tecnológica.

La posible salida a bolsa de SpaceX es observada con gran expectativa por los mercados financieros, ya que podría marcar un nuevo récord en la industria tecnológica y espacial.

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