La tecnología de China será una de las protagonistas de la próxima cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que reunirá a líderes mundiales en Shenzhen, una ciudad que pasó de ser un centro de manufactura de bajo costo a convertirse en uno de los principales polos de innovación del planeta.

Drones que entregan bebidas, vehículos autónomos, robots y dispositivos de inteligencia artificial forman parte de las tecnologías que los visitantes pueden encontrar en esta metrópoli de aproximadamente 18 millones de habitantes.

Su transformación también representa un desafío para Estados Unidos, que durante años ha impuesto restricciones comerciales y tecnológicas a empresas chinas como Huawei.

El presidente Xi Jinping recibirá a los participantes de la cumbre los días 18 y 19 de noviembre, mientras Donald Trump se prepara para visitar una ciudad cuya expansión industrial ilustra tanto los avances chinos como las dificultades de Washington para limitar su desarrollo tecnológico. Chinese Foreign Ministry+1

Por qué importa: La competencia entre China y Estados Unidos ya no se limita al comercio tradicional. Abarca inteligencia artificial, semiconductores, vehículos eléctricos y robótica, sectores que pueden determinar la economía mundial durante las próximas décadas. Para América Latina, esta rivalidad también influye en las inversiones, los proveedores tecnológicos y el acceso a productos cada vez más avanzados.

The Facts | Shenzhen se convierte en el escaparate de la tecnología de China

Durante gran parte del siglo pasado, Shenzhen fue una pequeña localidad cercana a Hong Kong.

Su transformación comenzó después de que China la designara como una de sus primeras zonas económicas especiales en 1980, impulsando las inversiones extranjeras, la manufactura y el comercio internacional.

Con el paso de las décadas, la ciudad dejó de depender principalmente de productos de bajo costo y comenzó a desarrollar industrias de mayor complejidad.

Actualmente alberga empresas como Huawei, Tencent, BYD y DJI, además de numerosas compañías emergentes dedicadas a robótica, inteligencia artificial y electrónica.

Según datos del gobierno municipal, el gasto en investigación y desarrollo de Shenzhen representó aproximadamente el 6,46% de su producto interno bruto en 2024, una proporción que refleja su apuesta por la innovación. Shenzhen Municipal Government

El distrito comercial de Huaqiangbei es uno de los ejemplos más visibles de esta transformación.

onocido por sus mercados de componentes electrónicos, el distrito se ha convertido también en un punto de exhibición y venta de drones, robots y otros dispositivos inteligentes.

Los visitantes pueden explorar productos tecnológicos que todavía están comenzando a expandirse comercialmente en otros mercados.

Esa experiencia ha impulsado una nueva actividad turística: recorridos especializados para extranjeros interesados en conocer el desarrollo tecnológico chino.

The Breakdown | Cómo la tecnología de China desafía las sanciones de Estados Unidos

El crecimiento de Shenzhen adquiere una importancia especial en medio de la rivalidad comercial entre Washington y Pekín.

Estados Unidos ha impuesto durante años restricciones a determinadas empresas chinas para limitar su acceso a tecnologías estratégicas, especialmente semiconductores avanzados, equipos de fabricación de chips y componentes utilizados en inteligencia artificial.

Huawei se convirtió en uno de los principales objetivos de esas medidas durante el primer mandato de Donald Trump.

Las restricciones afectaron su capacidad para adquirir tecnología estadounidense y obligaron a la empresa a modificar parte de sus cadenas de suministro.

Sin embargo, la compañía mantuvo inversiones en investigación y comenzó a desarrollar alternativas nacionales.

Según cifras presentadas en su sede, Huawei emplea a aproximadamente 213.000 personas, de las cuales más del 53% trabaja en investigación y desarrollo, de acuerdo con el reportaje de Bloomberg.

La empresa también ha aumentado sus esfuerzos para desarrollar semiconductores y sistemas de inteligencia artificial propios.

Esto no significa que haya eliminado su dependencia de todas las tecnologías extranjeras ni que haya alcanzado a los fabricantes estadounidenses más avanzados en cada segmento.

Pero demuestra que las restricciones comerciales no han detenido por completo sus capacidades de innovación.

BYD y DJI muestran otra dimensión de la competencia

La tecnología de China también ha ganado posiciones internacionales en industrias que van más allá de los teléfonos inteligentes.

BYD se ha consolidado como uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos del mundo y compite directamente con Tesla.

Por su parte, DJI mantiene una posición dominante en el mercado internacional de drones de consumo.

Ambas empresas forman parte del ecosistema industrial de Shenzhen, donde fabricantes, distribuidores, ingenieros y proveedores trabajan relativamente cerca unos de otros.

Esa concentración permite desarrollar prototipos, obtener componentes y llevar productos al mercado con rapidez.

La tecnología de China encuentra en esa red industrial una ventaja importante: no se trata únicamente de diseñar programas o modelos de inteligencia artificial, sino también de incorporarlos a productos físicos que pueden fabricarse a gran escala.

La disponibilidad de sensores, cámaras, motores, baterías y componentes electrónicos facilita que empresas pequeñas experimenten con nuevos dispositivos sin tener que desarrollar cada pieza desde cero.

The Impact | La ciudad futurista también enfrenta problemas económicos

A pesar de su crecimiento, Shenzhen refleja algunas de las contradicciones de la economía china.

Mientras empresas tecnológicas alcanzan posiciones internacionales destacadas, numerosos trabajadores no experimentan mejoras salariales equivalentes.

Según el reportaje de Bloomberg, los ingresos mensuales promedio en la ciudad rondan los 7.000 yuanes, equivalentes aproximadamente a US$1.050.

La economía también enfrenta dificultades relacionadas con el empleo, el consumo interno y la presión sobre los márgenes de ganancia de las empresas.

Un trabajador de reparto entrevistado por Bloomberg explicó que sus ingresos habían disminuido considerablemente respecto de años anteriores.

Al mismo tiempo, parte de la industria tecnológica mantiene jornadas laborales extensas, frecuentemente asociadas con la cultura conocida como 996: trabajar desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, seis días por semana.

El uso creciente de inteligencia artificial también genera inquietudes relacionadas con la sustitución de empleos y la vigilancia tecnológica.

Estos problemas muestran que la capacidad para fabricar productos avanzados no garantiza automáticamente un aumento generalizado del bienestar económico.

Para China, uno de los desafíos es conseguir que sus avances industriales se traduzcan en mejores condiciones de vida y en una demanda interna capaz de absorber parte de su producción.

The Next Move | Trump y Xi se preparan para una cumbre clave en Shenzhen

La cumbre APEC ofrecerá a Xi Jinping una oportunidad para presentar la transformación tecnológica de China ante los principales dirigentes de la región Asia-Pacífico.

La reunión está programada para los días 18 y 19 de noviembre, mientras que las actividades empresariales comenzarán el 17 de noviembre.

También se ha anunciado un encuentro entre Trump, Xi y el presidente ruso Vladimir Putin al margen de la cumbre, aunque sus resultados todavía son inciertos. Chinese Foreign Ministry+1

La elección de Shenzhen como sede tiene un significado económico y político.

China busca mostrar que ha desarrollado empresas competitivas en sectores estratégicos y que puede avanzar tecnológicamente pese a las restricciones externas.

Estados Unidos, por su parte, sostiene que determinadas limitaciones a las exportaciones son necesarias para proteger tecnologías sensibles y reducir riesgos para su seguridad nacional.

La competencia continuará influyendo en las cadenas internacionales de suministro, las inversiones en semiconductores y el desarrollo de inteligencia artificial.

Para los países latinoamericanos, también plantea decisiones sobre infraestructura digital, inversión extranjera, comercio y diversificación de proveedores.

Shenzhen no demuestra que China haya superado a Estados Unidos en todas las áreas tecnológicas. Sí muestra que su capacidad de fabricación, innovación y adaptación constituye un factor importante en la competencia internacional.

En ese escenario, la tecnología de China será una de las herramientas con las que Pekín buscará proyectar su influencia económica durante los próximos años.