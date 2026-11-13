Instagram está preparando una transformación importante de su plataforma de video. La red social de Meta comenzó a probar videos de hasta 90 minutos en Instagram, un nuevo formato horizontal que busca competir directamente con YouTube y ampliar las posibilidades para creadores de contenido, podcasters y productores audiovisuales.

La iniciativa forma parte de una estrategia que también incluye series de episodios cortos, una renovación de las transmisiones en vivo y una mayor presencia de Instagram en los televisores inteligentes.

Los cambios fueron anunciados el 26 de octubre de 2026 y se encuentran en diferentes etapas de prueba. Por ahora, no están disponibles para todos los usuarios. Los Angeles Times+1

La apuesta representa un cambio importante para una aplicación que comenzó como una plataforma de fotografías y que, con el éxito de Reels, ha evolucionado hacia el entretenimiento en video.

Por qué importa: Instagram quiere que los usuarios no solo descubran videos cortos, sino que también permanezcan en la plataforma para ver entrevistas, podcasts y programas completos. Para los creadores, esto podría abrir nuevas oportunidades de audiencia, distribución y acuerdos comerciales sin depender exclusivamente de YouTube.

The Facts | Cómo funcionarán los videos de hasta 90 minutos en Instagram

Una de las principales novedades es Features, un formato diseñado para publicar videos horizontales de larga duración.

A diferencia de Reels, que se concentra principalmente en el consumo rápido y vertical, Features permitirá desarrollar contenidos que necesitan más tiempo.

Entre los formatos previstos se encuentran entrevistas, podcasts, documentales, videoblogs, especiales de comedia y otros programas.

La herramienta también busca solucionar una limitación de distribución de Reels: los videos de más de tres minutos no suelen recibir recomendaciones para alcanzar a usuarios que todavía no siguen al creador.

Con Features, Instagram pretende que el público pueda descubrir un fragmento corto y acceder al contenido completo sin abandonar la aplicación.

Por ejemplo, una persona podría encontrar un fragmento de una entrevista mientras navega por Reels y continuar viendo la conversación completa desde Instagram.

El programa de pruebas comenzó con creadores seleccionados y se amplió a Estados Unidos en octubre. La compañía todavía no ha anunciado una fecha para su disponibilidad general. Social Media Today+1

The Breakdown | Los videos de 90 minutos en Instagram y sus nuevos formatos

Los videos de hasta 90 minutos en Instagram son solo una parte de la transformación.

Meta también está experimentando con Series, una herramienta que permitirá organizar contenido episódico dentro de la plataforma.

Su objetivo es facilitar el seguimiento de historias divididas en capítulos, especialmente los llamados microdramas, producciones breves diseñadas para teléfonos inteligentes.

Este tipo de entretenimiento ha crecido en mercados como China y ha comenzado a ganar popularidad en Estados Unidos y otros países.

Con Series, los creadores podrán organizar sus episodios para que los espectadores encuentren más fácilmente las siguientes entregas.

Las pruebas incluyen creadores en Estados Unidos, México e India, aunque el acceso continúa limitado. Los Angeles Times+1

Instagram Live también cambiará

La compañía está trabajando para que las transmisiones en vivo sean más visibles dentro de la aplicación.

Actualmente, descubrir un Live suele depender de seguir al creador o recibir una notificación. Instagram quiere ampliar ese alcance incorporando transmisiones en las recomendaciones y en la sección de Reels.

Esto permitiría que un usuario encuentre una transmisión en vivo de alguien a quien todavía no sigue.

Las pruebas están previstas inicialmente en mercados como Brasil e Indonesia, antes de una expansión más amplia.

La combinación de directos, series y videos de hasta 90 minutos en Instagram apunta a una misma estrategia: convertir la aplicación en un espacio donde los usuarios puedan consumir diferentes formatos de entretenimiento.

The Impact | Instagram quiere competir por la pantalla del televisor

La expansión no se limita a los teléfonos.

Instagram también está desarrollando su presencia en televisores inteligentes, un terreno donde YouTube ha construido una posición especialmente fuerte.

En diciembre de 2025, la compañía comenzó a probar una aplicación para Amazon Fire TV. Posteriormente amplió su presencia a dispositivos Samsung y Google TV.

El 26 de octubre de 2026, Instagram también anunció su llegada a Apple TV en Estados Unidos.

La visión de Meta es que los usuarios puedan comenzar a ver un video en su teléfono y continuar disfrutándolo desde una pantalla más grande.

Esta experiencia sería especialmente útil para entrevistas, programas y podcasts de larga duración.

La empresa también contempla permitir que el teléfono funcione como control remoto para navegar por su aplicación de televisión.

La estrategia responde a un cambio en los hábitos de consumo: los creadores digitales ya no producen contenido exclusivamente para pequeños dispositivos.

YouTube ha invertido durante años en llevar sus videos a la televisión, mientras TikTok ha impulsado nuevas formas de entretenimiento basadas en algoritmos y contenidos breves.

Instagram busca combinar ambos modelos con una ventaja propia: las conexiones sociales entre usuarios, creadores y comunidades.

Según datos divulgados por la compañía, los Reels se comparten mediante mensajes directos aproximadamente 4.500 millones de veces al día.

Esa interacción puede ayudar a que un contenido largo encuentre espectadores a partir de pequeños fragmentos compartidos entre amigos. Los Angeles Times

Para los creadores de América Latina y las comunidades latinas en Estados Unidos, esta evolución podría facilitar la distribución de entrevistas, documentales, programas culturales y producciones originales.

Sin embargo, el impacto comercial todavía está por definirse. Instagram no ha anunciado un programa general de reparto de ingresos publicitarios para Features comparable al de YouTube. Yahoo Tech

The Next Move | Cuándo estarán disponibles las nuevas funciones

La expansión será progresiva.

Features continúa en fase de pruebas con creadores seleccionados. Series también tiene acceso limitado, mientras Instagram evalúa cómo incorporar las transmisiones en vivo a las recomendaciones.

La compañía tampoco ha confirmado una fecha de lanzamiento mundial para todos los formatos.

Su estrategia de televisión se desarrollará durante varios años, mientras analiza cómo responden las audiencias al consumo de contenido más extenso desde pantallas grandes.

El desafío será comprobar si una aplicación reconocida por sus videos rápidos puede convertirse también en un destino para programas completos.

Por ahora, los videos de hasta 90 minutos en Instagram representan una de las señales más claras de que Meta quiere disputar a YouTube y TikTok una parte mayor del mercado mundial del entretenimiento digital.



