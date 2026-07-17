A pesar de la magnitud, no se reportan daños ni heridos. El epicentro fue a unos 48 kilómetros al sureste de Aquiles Serdán, en México.

Un terremoto de magnitud 7.4 en México estremeció este 17 de julio la costa del Pacífico, causando alarma en varias ciudades y motivando el despliegue inmediato de protocolos de emergencia.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo lugar cerca de la frontera con Guatemala, aunque sus efectos se sintieron en zonas residenciales y turísticas mexicanas.

El terremoto sorprendió a la población durante las primeras horas de la tarde, generando evacuaciones preventivas en hospitales, escuelas y edificios públicos.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no reportan víctimas mortales, aunque sí algunos daños materiales en infraestructuras y cortes temporales de energía eléctrica.

Según el reporte del Servicio Sismológico Nacional, se mantiene un monitoreo constante ante la posibilidad de réplicas.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y estar atenta a los comunicados oficiales. Personal de emergencia y voluntarios se desplazaron a las áreas más afectadas, reforzando la vigilancia en zonas vulnerables de la costa del Pacífico.

En redes sociales, usuarios compartieron imágenes de cómo se vivió el sismo, mostrando tanto escenas de evacuación como de revisión de estructuras.

Las autoridades recordaron la importancia de seguir los protocolos de seguridad, y pidieron evitar la difusión de noticias no confirmadas para prevenir el pánico.

Imagen cortesía y de archivo.

Los terremotos podrían dar lugar a la formación de grandes pepitas de oro

Un nuevo estudio sugiere que los terremotos podrían desempeñar un papel crucial en la formación de pepitas de oro al generar campos eléctricos en el cuarzo. Publicado en Nature Geoscience, el artículo, liderado por investigadores de la Universidad Monash de Australia, explora cómo las tensiones piezoeléctricas producidas por el cuarzo durante un terremoto podrían desencadenar la formación de oro en vetas de este mineral.

El cuarzo es conocido por ser piezoeléctrico, lo que significa que al someterse a tensiones geológicas, como las provocadas por terremotos, genera un campo eléctrico. Aunque es común encontrar pepitas de oro en vetas de cuarzo, el proceso exacto de su formación ha sido un enigma. Para investigar este fenómeno, el equipo llevó a cabo experimentos en laboratorio, colocando cristales de cuarzo en fluidos que contenían oro disuelto y simulando las ondas sísmicas generadas por un terremoto. Durante estos experimentos, observaron que el cuarzo generaba suficiente voltaje piezoeléctrico como para provocar la deposición de oro del fluido y la formación de nanopartículas de oro en la superficie del mineral.

Los investigadores sugieren que este proceso podría ocurrir de manera natural en la Tierra. Proponen que, cuando un terremoto genera un campo eléctrico en el cuarzo, el fluido que contiene oro disuelto se infiltra en las grietas del cuarzo y deposita el mineral, formando pepitas de oro. Además, este mecanismo podría repetirse con sucesivos eventos sísmicos, lo que explicaría la formación de pepitas más grandes y las complejas redes de oro que suelen encontrarse en las fracturas de las vetas de cuarzo.

Este estudio ofrece una nueva perspectiva sobre los mecanismos naturales que podrían estar detrás de algunos de los yacimientos de oro más ricos del mundo y abre la puerta a futuras investigaciones sobre la relación entre la actividad sísmica y la formación de minerales preciosos.

Terremoto en Afganistán deja más de 2,000 personas muertas

Un potente terremoto registrado en Afganistán ha dejado más de 2,000 personas muertas y al menos 13 aldeas devastadas.

El fenómeno natural se vio mermado de importancia por la guerra entre Hamas e Israel, pero la cantidad de muertos supera el conflicto armado.

Según datos oficiales, son más de 2053 víctimas las contabilizadas hasta el momento producto del fuerte terremoto que azotó a los afganos.

“El terremoto en Afganistán dejó daños y muertes en 13 aldeas de la provincia de Herat”, detallaron medios internacionales.

Uno de los portavoces de los talibanes informó en la plataforma X que hasta el momento se contabilizan 1,300 heridos.

Además, advirtió que la cifra de fallecidos podría incrementar por la magnitud de los daños.

Las imágenes, publicadas en las redes sociales, muestran montones de escombros de los edificios.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (OCAH) detalló que el terremoto en Afganistán estima que 4,200 personas se han visto afectadas.

Recientemente, Afganistán se ha visto afectada por una serie de sismos que ha agravado la crisis económica y el hambre en la región.

Informes del Banco Mundial advirtieron hace unas semanas que las familias afganas enfrentan importantes desafíos económicos. Con el terremoto se incrementarán las dificultades para los pobladores en la nación.

Japón de luto: Aumentan la cifra de muertos por el terremoto en Año Nuevo

Las imágenes del terremoto en Año Nuevo registrado en Japón son desgarradoras y demuestran la magnitud de los daños.

Hasta el momento, se han reportado más de 70 víctimas mortales y los trabajos de rescate en las casas y edificios derrumbados continúan contrarreloj.

Desde el 1 de enero que se registró el terremoto de 7.5 grados, los socorristas buscan sobrevivientes entre los escombros.

Según se informó, el terremoto en Año Nuevo ha sido uno de los más potentes de la historia; dejando daños estructurales significativos.

Medios de comunicación han destacado que las condiciones adversas disminuyen la rapidez de los trabajos de rescate; ya que Japón está siendo golpeada por réplicas bastante fuertes.

Además, de las réplicas, lo equipo de rescate luchan con lluvias torrenciales y carreteras bloqueadas por los daños del sismo.

De acuerdo a las autoridades, la península de Noto es la más afectada con carreteras y casas arrasadas.

Sobre el número de víctimas del terremoto en Año Nuevo se indicó que podría aumentar y superar las cien personas, algo que mantiene a Japón en luto.

El sismo, que promete réplicas durante los siguientes tres días, se suma a otra tragedia reportada horas después y que dejó la muerte de cinco personas cuando un avión colisionó con una aeronave de la Guardia Civil.





