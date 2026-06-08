DAVAO, Filipinas (AP) — Un potente terremoto de magnitud 7,8 con epicentro en el mar sacudió el lunes parte del sur de Filipinas, matando a por lo menos 35 personas, hiriendo a más de 200 y lanzando un tsunami de un metro (3 pies) a las costas cercanas.

El sismo derribó unos pocos edificios y afectó a infraestructura clave en la ciudad de General Santos, y se reportaron daños por tsunami en al menos una aldea costera. Surgieron olas más pequeñas en Indonesia y Palaos y hasta el sur de Japón.

El terremoto también provocó un deslizamiento de tierra en Glan, provincia de Sarangani, que mató a 13 aldeanos, informó Rene Punzalan, un funcionario de mitigación de desastres de Sarangani, a la red de radio DZBB. Otros cuatro aldeanos murieron en Sarangani, dijo.

Es el peor terremoto en Filipinas en lo que va de año, declaró Teresito Bacolcol, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología. Advirtió a la gente que buscara asesoramiento antes de regresar a edificios y casas dañados que podrían colapsar debido a las réplicas.

Estados Unidos anunció que estaba coordinando con Filipinas y que estaba listo para apoyar los esfuerzos de respuesta. Francia, Japón y Nueva Zelanda también expresaron su apoyo.

“Nuestra camioneta de repente dio un tirón y pensé que teníamos un neumático ponchado”, indicó Rod Sosmeña, director regional de la Oficina de Defensa Civil, a The Associated Press desde la golpeada ciudad portuaria de General Santos, donde circulaba cuando el sismo golpeó a las 7:37 de la mañana.

“La sacudida fue muy fuerte y la gente salió corriendo de las casas a las calles“, añadió Sosmeña.

Epicentro del terremoto en el mar frente a Mindanao

Más de 100 estudiantes con uniforme y una docena de maestros se habían reunido para una ceremonia de izamiento de bandera en un recinto escolar de primaria en el poblado rural de Malita, en la provincia de Davao Occidental, cuando el suelo se sacudió, convirtiendo el primer día de clases en caos por el terremoto.

“Su emoción en el primer día de clases se convirtió en trauma”, dijo a la AP la directora de la escuela, Rosavel Cachuela.

Algunos de los niños gritaron de pánico y lloraron, pero la mayoría permaneció sentada y quieta, evitando cualquier lesión, señaló Cachuela, agregando que una motocicleta resultó dañada cuando un cobertizo se derrumbó al suelo.

Al menos cuatro personas seguían desaparecidas en General Santos, una ciudad portuaria de más de 700.000 habitantes que es un centro regional para la industria de exportación de atún y otros comercios. Equipos de búsqueda y rescate se apresuraron a encontrar a personas que podrían haber quedado atrapadas en un supermercado, un almacén, una escuela primaria y otros edificios pequeños que se derrumbaron o resultaron gravemente dañados, apuntaron funcionarios que respondieron a las labores de rescate tras los efectos del terremoto.

El aeropuerto internacional de General Santos fue cerrado temporalmente debido al terremoto y se cancelaron 17 vuelos nacionales, informaron funcionarios de aviación civil.

El terremoto estuvo centrado en el mar frente a Mindanao, la segunda isla más poblada del archipiélago filipino. Según Bacolcol, el sismo ocurrió a una profundidad de 33 kilómetros (20 millas), unos 32 kilómetros (20 millas) al suroeste del poblado de Maasim en la provincia de Sarangani.

Evaluación de daños y víctimas tras el terremoto

El presidente Ferdinand Marcos Jr ordenó la cancelación de clases e instruyó a las agencias de desastres a trabajar de inmediato en las provincias afectadas por el terremoto. “El gobierno nacional está actuando y no dejaremos a Mindanao atrás”, afirmó.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que la amenaza de un tsunami había pasado en gran medida unas cinco horas después del sismo. Funcionarios filipinos también levantaron una advertencia de tsunami a media tarde. Seis chozas sobre pilotes resultaron dañadas en una aldea costera en Zamboanga del Sur debido al terremoto y a olas más altas, dijeron funcionarios.

Aparte del alud de tierra en Sarangani, la mayoría de las otras muertes fueron causadas por edificios derrumbados y la caída de escombros, incluso en una mezquita dañada, en las provincias sureñas de Cotabato del Sur y Davao Occidental y en la isla de Balut, según Sosmeña y otro funcionario de mitigación de desastres, Ednar Dayanghirang.

La emisora de radio DZRH en Manila informó que el edificio comercial de cuatro pisos donde se encontraba su filial provincial se derrumbó parcialmente, y el personal corrió a la planta baja, sin sufrir lesiones.

Olas de un metro se ciernen sobre las costas por el terremoto

Bacolcol indicó que se monitorearon olas de 1 metro en las provincias de Sultan Kudarat y Sarangani mediante estaciones terrestres de vigilancia de tsunamis. Se registró una ola de 1,4 metros (4,6 pies) en el área costera del poblado de Kiamba en Sarangani, aseguró Bacolcol.

El terremoto también se sintió en el estado de Sabah, en la isla de Borneo y a sólo un viaje en barco del sur de Filipinas. Un medidor detectó un tsunami de 83 centímetros (2,7 pies) frente a la isla indonesia de Célebes, y el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que se midieron olas de 30 centímetros (1 pie) en Palaos.

Se detectaron olas de hasta 20 centímetros (7,8 pulgadas) en la remota isla japonesa de Chichijima y en la ciudad japonesa central de Kushimoto, informó la Agencia Meteorológica de Japón.

Filipinas, uno de los países más propensos a desastres en el mundo, suele verse afectado por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, un arco de fallas sísmicas que circundan ese océano.

El archipiélago también es azotado por unos 20 tifones y tormentas tropicales cada año.

Potente terremoto sacude Filipinas y activa la alerta de tsunami

(2023)- Un potente terremoto sacudió este sábado la isla de Midanao, en el sur de Filipinas, activando la alerta de tsunami y manteniendo en alerta a las autoridades y a la población.

El fenómeno natural dejará olas de magnitud significativa en Indonesia, Palaos, Malasia y Japón; detalló el Centro de Emergencias del país.

Por su parte, el gobierno de Chile analiza la posibilidad de que el potente terremoto de magnitud 7.6 afecte sus costas.

Medios internacionales replicaron la noticia, destacando que hasta el momento no se reportan daños significativos. Autoridades filipinas no se habían pronunciado sobre los efectos del sismo.

Al respecto, se mencionó que no solo Filipinas decretó alerta de tsunami; varios países del pacífico se mantienen en alerta ante el potente terremoto.

“Basándose en la magnitud y la ubicación, esperaba que olas de tsunami -de hasta tres metros por encima del nivel de la marea- azotaran el sur de Filipinas y partes de Indonesia, Palaos y Malasia, en tanto Japón también esperaba el impacto en sus costas”, dijo el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico.

Se informó que el sismo se registró a una profundidad de 63, kilómetros con una magnitud de 7,6 y una profundidad de 32, kilómetros, mientras que la agencia filipina encargada de los terremotos dijo que la magnitud fue 6,9.

— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) December 2, 2023



Terremoto en Afganistán deja más de 2,000 personas muertas

Un potente terremoto registrado en Afganistán ha dejado más de 2,000 personas muertas y al menos 13 aldeas devastadas.

El fenómeno natural se vio mermado de importancia por la guerra entre Hamas e Israel, pero la cantidad de muertos supera el conflicto armado.

Según datos oficiales, son más de 2053 víctimas las contabilizadas hasta el momento producto del fuerte terremoto que azotó a los afganos.

“El terremoto en Afganistán dejó daños y muertes en 13 aldeas de la provincia de Herat”, detallaron medios internacionales.

Uno de los portavoces de los talibanes informó en la plataforma X que hasta el momento se contabilizan 1,300 heridos.

Además, advirtió que la cifra de fallecidos podría incrementar por la magnitud de los daños.

Las imágenes, publicadas en las redes sociales, muestran montones de escombros de los edificios.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (OCAH) detalló que el terremoto en Afganistán estima que 4,200 personas se han visto afectadas.

Recientemente, Afganistán se ha visto afectada por una serie de sismos que ha agravado la crisis económica y el hambre en la región.

Informes del Banco Mundial advirtieron hace unas semanas que las familias afganas enfrentan importantes desafíos económicos. Con el terremoto se incrementarán las dificultades para los pobladores en la nación.



Un potente terremoto registrado en Afganistán ha dejado más de 2,000 personas muertas y al menos 13 aldeas devastadas.

El fenómeno natural se vio mermado de importancia por la guerra entre Hamas e Israel, pero la cantidad de muertos supera el conflicto armado.

Según datos oficiales, son más de 2053 víctimas las contabilizadas hasta el momento producto del fuerte terremoto que azotó a los afganos.

“El terremoto en Afganistán dejó daños y muertes en 13 aldeas de la provincia de Herat”, detallaron medios internacionales.

Uno de los portavoces de los talibanes informó en la plataforma X que hasta el momento se contabilizan 1,300 heridos.

Además, advirtió que la cifra de fallecidos podría incrementar por la magnitud de los daños.

Las imágenes, publicadas en las redes sociales, muestran montones de escombros de los edificios.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (OCAH) detalló que el terremoto en Afganistán estima que 4,200 personas se han visto afectadas.

Recientemente, Afganistán se ha visto afectada por una serie de sismos que ha agravado la crisis económica y el hambre en la región.

Informes del Banco Mundial advirtieron hace unas semanas que las familias afganas enfrentan importantes desafíos económicos. Con el terremoto se incrementarán las dificultades para los pobladores en la nación.

Tragedia en Marruecos: Aumenta cifra de muertos por poderoso terremoto

La cifra de muertos por el poderoso terremoto en Marruecos va en aumento, son más de mil cadáveres los que se han recuperado en las intensas labores de rescate.

La tragedia se registró el viernes a las 11:11 de la noche, como una premonición de lo que vendría por sus consecuencias devastadoras.

Información de las autoridades de contingencia del país señalaron que el sismo de magnitud 6.8 se reportó en el centro del país, dejando en menos de 24 horas mil personas fallecidas.

El Ministerio del Interior de Marruecos detalló que el epicentro del poderoso terremoto se situó 71 kilómetros al sur de Marrakech, una ciudad muy turística y uno de los centros económicos de Marruecos.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que el sismo tuvo una profundidad de 18,5 kilómetros, y que unos 20 minutos después hubo una réplica de magnitud 4,9.

Expertos han detallado que se trata de uno de los mayores terremotos de la historia del país. Un poderoso terremoto como el que se reportó el viernes no se había dado en Marruecos desde 1900.

Según el Servicio de Meteorología del país, un terremoto de dimensiones similares se registró el 24 de febrero de 2004, de magnitud 6,4, pero sin la cantidad de víctimas mortales.