El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país responderá al derribo de un helicóptero estadounidense ocurrido en el estrecho de Ormuz, incidente que atribuyó a Irán y que, según informó, no dejó víctimas.

A través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario señaló que la aeronave fue atacada durante la noche, aunque los dos pilotos que se encontraban a bordo lograron salir ilesos.

Trump afirmó que, pese a que no hubo pérdidas humanas, Washington considera necesario tomar medidas en respuesta al incidente. Sus declaraciones se producen en medio de las tensiones existentes entre Estados Unidos e Irán en una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo.

El estrecho de Ormuz, ubicado entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, es considerado un punto clave para el transporte de energía a nivel internacional y ha sido escenario de diversos enfrentamientos y disputas geopolíticas en los últimos años.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han detallado qué tipo de acciones podrían adoptarse ni se ha informado sobre una respuesta oficial por parte del gobierno iraní. La situación continúa siendo seguida de cerca por la comunidad internacional debido al riesgo de una escalada de las tensiones en la región.

EEUU no puede tolerar que Irán controle Ormuz