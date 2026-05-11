El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al afirmar que contempla la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado número 51 del país norteamericano, debido al enorme potencial petrolero de la nación sudamericana.

Durante una entrevista telefónica con Fox News, Trump aseguró que Venezuela posee reservas de petróleo valoradas en aproximadamente 40 billones de dólares y destacó que, tras la salida de Nicolás Maduro del poder, las relaciones entre ambos países han mejorado significativamente.

El mandatario también afirmó que la producción petrolera venezolana está recuperándose bajo acuerdos impulsados por Washington y compañías energéticas internacionales. Según datos recientes, las exportaciones de crudo venezolano superaron el millón de barriles diarios en abril, alcanzando su nivel más alto desde 2018.

Aunque la Casa Blanca confirmó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el interés de empresas petroleras estadounidenses en invertir nuevamente en Venezuela, no ofreció detalles concretos sobre cómo funcionaría una eventual integración del país latinoamericano a Estados Unidos.

Las declaraciones de Trump han generado debate internacional, especialmente por el impacto político y económico que tendría una propuesta de este tipo en la región

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