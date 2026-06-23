El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el presidente estadounidense Donald Trump tendrá un papel destacado en la final del Mundial 2026 al encargarse de entregar el trofeo al equipo ganador.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, escenario elegido para albergar el partido decisivo del torneo. Según Infantino, ambos compartirán la celebración y estarán presentes durante la entrega del trofeo al nuevo campeón del mundo.

La posible asistencia de Trump había generado especulaciones durante las últimas semanas debido a su ausencia en los encuentros disputados hasta ahora. Sin embargo, la confirmación de la FIFA pone fin a las dudas sobre su participación en el cierre del campeonato.

La relación entre Trump e Infantino ha sido objeto de atención internacional en los últimos años, especialmente por la colaboración entre ambas partes en eventos relacionados con el fútbol y la organización de competiciones internacionales.

Además, la FIFA analiza posibles modificaciones en el reglamento de las tandas de penales para las rondas eliminatorias. Entre las propuestas se encuentra simplificar el procedimiento de los sorteos previos a la definición desde los once metros, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva.

Mientras tanto, la expectativa crece de cara a la final del Mundial, donde el campeón no solo levantará el trofeo más importante del fútbol, sino que lo recibirá directamente de manos del mandatario estadounidense.

El Mundial 2026 tendrá nuevas reglas y el formato más grande de la historia