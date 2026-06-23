La camiseta de la Selección Nacional de México se ha posicionado como la más vendida del Mundial 2026, de acuerdo con reportes que destacan el gran interés de los aficionados por el uniforme del conjunto tricolor.

Según las cifras difundidas, las ventas globales del jersey mexicano se acercan a los cinco millones de unidades, una cantidad que lo sitúa por encima de las camisetas de selecciones tradicionalmente populares como Argentina national football team y Spain national football team.

El éxito comercial no se limita al mercado mexicano. La indumentaria también ha registrado una fuerte demanda en diversos países, donde aficionados y coleccionistas la han convertido en una de las prendas más buscadas durante la competición.

El fenómeno refleja el entusiasmo generado por la participación de México como una de las sedes del torneo y el respaldo de una de las aficiones más numerosas y apasionadas del fútbol internacional.

Mientras avanza la Copa del Mundo, la camiseta mexicana continúa encabezando las listas de ventas y consolidándose como uno de los productos más populares del certamen.