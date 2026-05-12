El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará esta semana a China acompañado por una delegación de 16 altos ejecutivos de importantes compañías estadounidenses, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y explorar nuevas oportunidades de inversión entre ambas potencias.

Durante la visita, Trump y los empresarios sostendrán reuniones con el presidente chino Xi Jinping y otros funcionarios del gobierno chino en Pekín. La misión empresarial incluye representantes de sectores como tecnología, finanzas, agroindustria, industria aeroespacial y telecomunicaciones.

Entre los participantes destacan líderes de empresas como Apple, Tesla, Boeing, Goldman Sachs, Visa, Mastercard y Qualcomm. Según medios estadounidenses, el encuentro busca establecer una agenda de cooperación económica en medio de las tensiones globales y del impacto que genera el conflicto en Medio Oriente sobre el comercio internacional y el suministro energético.

Trump adelantó que también abordará con Xi Jinping temas relacionados con la guerra y la situación en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para las importaciones de petróleo y gas de China.

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