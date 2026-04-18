La guerra entre Ucrania y Rusia suma un nuevo y delicado capítulo: Ucrania destruye buques rusos en Crimea, en lo que Kiev califica de un golpe exitoso contra la flota rusa en el Mar Negro.

El anuncio fue realizado por el ejército ucraniano este 18 de abril, apuntando a que tres embarcaciones de desembarco rusas fueron eliminadas en la zona de Sebastopol, considerada clave para la estrategia de Moscú en Crimea.

Según el Estado Mayor de Ucrania, los ataques se realizaron con drones y misiles sobre el puerto controlado por Rusia.

Estos operativos han sido parte de una creciente escalada en el conflicto marítimo, donde ambos bandos buscan debilitar las capacidades navales del otro.

Además de los buques, Ucrania también reportó daños a sistemas de defensa aérea rusos, complicando la posición militar de Rusia en la península.

Escalada marítima en el conflicto entre Ucrania y Rusia

El enfrentamiento naval en el Mar Negro ha cobrado relevancia estratégica, ya que el control de esta región puede marcar el rumbo de futuros avances o retrocesos en el conflicto.

Observadores internacionales señalan que, aunque Rusia aún mantiene superioridad en la zona, operaciones como la que reporta Ucrania buscan presionar la presencia rusa y mantener la atención mundial sobre el conflicto.

Las autoridades rusas, por su parte, no han confirmado la destrucción de sus buques y suelen minimizar este tipo de reportes en medios estatales.

Además, estos incidentes llegan poco después de otros ataques aéreos y marítimos en puertos clave, evidenciando que el conflicto no solo se libra en tierra sino también en aguas estratégicas.

Esto coincide con una intensificación de las sanciones occidentales y de la ayuda militar a Ucrania, factores que inciden directamente en el desarrollo del conflicto.

“El que pueda, que tome un arma”: Rusia y Ucrania inician una guerra

El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, hizo un llamado a su pueblo a tomar las armas luego que Rusia y Ucrania iniciaran los bombardeos tras varias semanas de tensiones.

Los movimientos militares de ambas naciones han dejado hasta el momento 40 muertos y decenas de desaparecidos en el este de Ucrania, zona fronteriza con Rusia.

Indicios del inicio de un conflicto militar armado entre Rusia y Ucrania se sentía desde del miércoles, cuando fuerzas ucranianas atacaron un pueblo de Donetsk, ciudad separatista y autoproclamada república.

Horas después, el gobernante Vladimir Putin anunciada una gran operación militar en las ciudades independendentistas que desencadenó los bombardeos que mantienen a la región en la línea de fuego.

Minutos después de anunciada la estrategia militar por parte de Rusia, el presidente ucraniano denunciaba al mundo el ataque con misiles a cruceros desde Rusia.

Lo anterior, orilló al gobernante a romper relaciones diplomáticas que aún mantenía con Moscú e hizo un llamado a la comunidad internacional a imponer sanciones al gobierno ruso.

En ese sentido, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, negó los ataques y aseguró que se estaban usando armas de precisión contra objetivos militares.

RUSIA Y UCRANIA TOMEN ARMAS

Ante el escenario entre Rusia y Ucrania, Reznikov pidió a los ciudadanos tomar un arma y defender la patria que está siendo amenazada por la operación militar rusa.

El anuncio generó incertidumbre en la nación y miles de ucranianos buscaban huir de las localidades cercanas a los territorios separatistas que decidieron apoyar a Rusia.

Filas en supermercados, cajeros automáticos y estaciones de servicio eran muestra del caos que se avecinaba con los primeros ataques que al pasar de las horas se han intensificado.

“Los misiles rusos alcanzaron además al menos 25 ciudades de Ucrania”, informó el Ministerio de Defensa, confirmando que la guerra entre Rusia y Ucrania había iniciado.

Por su parte, el gobierno pidió a la población mantenerse en calma. “Estamos trabajando, el Ejército está trabajando, todo el sector de defensa y seguridad de Ucrania está trabajando”, dijo el gobernante.

El conflicto entre Rusia y Ucrania se originó cuando el gobierno ucraniano anunció su intensión de sumarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lo que para Rusia es poner en peligro su seguridad por el apoyo militar estadounidense cerca de su territorio.

Trump y Putin se ponen de acuerdo: Rusia no atacará sistema energético de Ucrania

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y su homólogo, el líder ruso, Vladimir Putin, llegaron este martes a un acuerdo previo para acabar con la guerra en Ucrania.

De acuerdo con el comunicado publicado por la Casa Blanca, ambos líderes hablaron ampliamente sobre la necesidad de la paz y de un alto al fuego en la guerra.

La conversación telefónica duró dos horas y media, un nuevo récord en una plática diplomática entre dos mandatarios del mundo.

“Ambos líderes coincidieron en que este conflicto debe terminar con una paz duradera. También subrayaron la necesidad de mejorar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia”, destaca el primer párrafo del comunicado de la Casa Blanca.

Además, destaca que el dinero que Rusia y Ucrania han gastado en una guerra de tres años estaría mejor invertido en las necesidades de ambos pueblos.

La gestión Trump aprovechó el acuerdo para señalar que la gestión anterior, la de Joe Biden, no trabajó por una paz de buena fe y sincera. “Los líderes acordaron que el movimiento hacia la paz comenzará con un alto al fuego energético y de infraestructura“.

Asimismo, se destacó el inicio de negociaciones técnicas sobre la aplicación de un alto al fuego marítimo en el Mar Negro, “un alto al fuego total y una paz permanente. Estas negociaciones comenzarán inmediatamente en Oriente Medio”.

Las pláticas, que dejaron como resultado un acuerdo de alto al fuego en el sistema energético e infraestructura de Ucrania, se extendieron por dos horas ante la posibilidad de potenciar la cooperación para prevenir futuros conflictos en Oriente Próximo.

De acuerdo con la Casa Blanca, Putin y Trump coinciden en que Irán no debe tener las condiciones armamentarias para destruir a Israel.

“Los dos líderes coinciden en que un futuro con una relación bilateral mejorada entre EEUU y Rusia tiene enormes ventajas. Esto incluye enormes acuerdos económicos y estabilidad geopolítica una vez alcanzada la paz“.