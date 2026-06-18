La pregunta tras cinco meses de supuesta libertad es: ¿Por qué no ha llegado la bonanza al ciudadano que por años apoyó a EE.UU.?

El tema de la bonanza del petróleo en Venezuela es recurrente cada vez que los precios internacionales se recuperan. Sin embargo, más allá de las cifras oficiales de ingresos petroleros, la crisis económica venezolana sigue afectando a millones de ciudadanos, quienes no ven mejoras reales en su día a día.

La esperanza de que una subida en los precios del petróleo traiga alivio social ha chocado con la realidad: el dinero proveniente de la exportación de crudo tras los acuerdos con EE.UU: se mantiene bajo un control estatal estricto.

Aunque la economía muestra ciertos signos de estabilización en macrodatos, los trabajadores, pequeños comerciantes y familias de bajos recursos aseguran que no sienten el impacto de estos ingresos en sus bolsillos.

Expertos señalan que la bonanza petrolera en Venezuela está condicionada por sanciones, restricciones de acceso a fondos y la priorización de pagos para mantener estable el régimen.

Esto provoca que los recursos del petróleo no lleguen a la mayoría de la población y, en cambio, se centralicen en proyectos gestionados por el gobierno.

Mientras tanto, los servicios públicos, el salario mínimo y los precios de productos esenciales continúan siendo temas de amplia preocupación social.

Según reportes de El País, las autoridades han priorizado la gestión macroeconómica sobre garantizar mejoras directas para la ciudadanía.

En situaciones similares, otros países latinoamericanos han mostrado cómo la transparencia en el uso de los ingresos del petróleo puede tener efectos positivos, aunque Venezuela todavía enfrenta grandes retos por resolver en este plano.

Imagen de archivo y cortesía,

Conductores venezolanos comienzan a sentir los cambios: petróleos premium es más cara y se paga en dólares



En las últimas semanas, el precio del combustible premium en Venezuela ha registrado un aumento considerable y una modificación en su sistema de pago.

Desde abril, las estaciones de servicio premium solo venden gasolina a precio internacional, y el pago exclusivo en dólares ha generado un impacto directo en la movilidad y economía de los venezolanos.

El gobierno ha diferenciado oficialmente entre el combustible subsidiado, aún disponible en determinadas estaciones, pero con límites y largas fila, y el premium, que ahora se identifica con una señalización especial (verde) en las gasolineras.

La gasolina premium, en contraste, se vende a un precio muy superior y solo puede abonarse en moneda extranjera, principalmente dólares estadounidenses.

Para identificar la venta de gasolina “súper premium”, un combustible de 97 octanos que es nuevo en el mercado venezolano. No es solo un cambio de color, sino una medida que impacta fuerte en los bolsillos de conductores y transportistas del país.

El conocido como “rojo rojito”, emblema de la llamada revolución bolivariana que ha predominado en el país durante más de veintisiete años. Recientemente esta nueva imagen no solo se incorpora en las gasolineras, sino también en las gandolas, que ahora lucen el mismo tono de verde.

No se aceptan bolívares ni tarjetas internacionales, en un país donde la moneda oficial sigue siendo el bolívar y donde el acceso a divisas no es uniforme.

Nuevas tarifas y diferencias entre combustible subsidiado y premium

La gasolina premium en Venezuela actualmente equivale a unos 0,50 dólares por litro, un valor que representa hasta 5 veces el salario mínimo mensual del país si se llenan tanques completos de vehículos medianos.

Muchos conductores deben recurrir a alternativas, como el transporte público o carpooling, ante la imposibilidad de pagar los precios del combustible premium.

Mientras tanto, el sistema subsidiado permanece con ciertas restricciones. Este modelo limita el acceso mensual de litros subsidiados, genera largas esperas y funciona únicamente en establecimientos señalados con color rojo.

El pago puede realizarse en bolívares mediante sistemas electrónicos de identificación y registro.

El aumento del precio del combustible premium y la obligación de pagar en dólares suponen una brecha económica adicional entre quienes tienen ingresos en moneda extranjera y la mayoría de la población venezolana, que recibe salarios en bolívares.

Este cambio profundiza la desigualdad de acceso al combustible y afecta especialmente a quienes dependen del transporte privado.

Imágenes cortesía.

Venezuela firma nuevos contratos de petróleo con Estados Unidos

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunció este martes la firma de nuevos contratos para suministrar petróleo crudo y derivados a Estados Unidos. Este paso es significativo para fortalecer la relación comercial histórica entre ambos países, informó la empresa en un comunicado.

Según PDVSA, los acuerdos sin detalles sobre las empresas compradoras, buscan garantizar el suministro de hidrocarburos al mercado estadounidense, reafirmando el compromiso de Caracas con la estabilidad del mercado energético internacional y su papel como proveedor confiable. La estatal también subrayó la importancia de contar con una industria petrolera “libre de sanciones” para aumentar la producción nacional y potenciar el comercio global.

El anuncio se produce en el contexto de un acercamiento energético entre Caracas y Washington tras una serie de cambios en las políticas estadounidenses. Además, en enero de este año, autoridades venezolanas y estadounidenses discutieron una agenda de cooperación a largo plazo en materia energética. Esta agenda incluyó la posible modernización de instalaciones petroleras y una mayor participación de empresas estadounidenses en el sector.

La firma de estos contratos refleja un momento de reconfiguración en las exportaciones de petróleo venezolano, que busca recuperar mercados tradicionales tras años de sanciones que limitaron el comercio con refinerías de EEUU. PDVSA destacó que la medida contribuirá al equilibrio necesario para mantener la seguridad energética global en un entorno internacional volátil.