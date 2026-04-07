(AP).- Rusia y China vetaron el martes una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destinada a reabrir el estrecho de Ormuz.

La votación, 11 a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, se produjo apenas unas horas antes del plazo de las 8 p.m., hora de la costa este de Estados Unidos, fijado por el presidente Donald Trump.

El plazo para que Irán abra la vía marítima estratégica o enfrente ataques contra sus centrales eléctricas y puentes. Por el estrecho pasa una quinta parte del petróleo mundial, y el férreo control iraní durante la guerra ha disparado los precios de los energéticos.

Es dudoso que la resolución, incluso si se hubiera aprobado, hubiera influido en la guerra, ya en su quinta semana, porque se había debilitado de forma significativa para intentar que Rusia y China se abstuvieran en lugar de vetarla.

La propuesta inicial de Bahréin habría autorizado a los países a utilizar “todos los medios necesarios”, una formulación de la ONU que incluiría acción militar, para garantizar el tránsito por el estrecho de Ormuz y disuadir intentos de cerrarlo.

Después de que Rusia, China y Francia, todos países con poder de veto en el Consejo de Seguridad de 15 miembros, manifestaran su oposición a aprobar el uso de la fuerza, la resolución se revisó para eliminar toda referencia a acciones ofensivas. Solo habría autorizado “todos los medios defensivos necesarios”. Se esperaba una votación desde el sábado.

Pero, en cambio, la resolución se suavizó aún más para eliminar cualquier referencia a la autorización del Consejo de Seguridad, que es una orden de actuació, y limitar sus disposiciones al estrecho de Ormuz. Borradores anteriores incluían aguas adyacentes.

La resolución vetada el martes “alienta enérgicamente a los Estados interesados en el uso de rutas marítimas comerciales en el estrecho de Ormuz a coordinar esfuerzos, de carácter defensivo, acordes con las circunstancias, para contribuir a garantizar la seguridad y la protección de la navegación a través del estrecho de Ormuz”.

Esto debería incluir escoltar buques mercantes y comerciales, y disuadir intentos de cerrar, obstruir o interferir con la navegación internacional a través del estrecho, señala el texto.

La resolución también exigía que Irán detuviera de inmediato los ataques contra buques mercantes y comerciales y dejara de obstaculizar su libertad de navegación por el estrecho de Ormuz, así como de atacar infraestructura civil.

En respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel que comenzaron el 28 de febrero, Irán ha atacado hoteles, aeropuertos, edificios residenciales y otra infraestructura civil en más de 10 países, incluidos los vecinos del Golfo Pérsico, algunos de los principales exportadores mundiales de petróleo y gas natural.

Las naciones del Golfo Pérsico consideran el bloqueo de Irán en el estrecho como una amenaza existencial. Bahréin, donde se encuentra la 5ta Flota de Estados Unidos y es el representante árabe en el Consejo de Seguridad y su presidente este mes, ha estado presionando para que la ONU actúe.

Al mismo tiempo, Trump volvió a exigir el lunes que Irán reabriera el estrecho de Ormuz, después de colmar de elogios a las fuerzas armadas de Estados Unidos por el audaz rescate de dos tripulantes de un avión militar derribado en Irán. El presidente republicano advirtió a Irán que “todo el país puede ser eliminado en una noche, y esa podría ser mañana por la noche”.

Repitió la advertencia el martes y afirmó que “toda una civilización morirá esta noche” si Teherán no cumple su plazo para aceptar un acuerdo que incluya la reapertura del estrecho de Ormuz.

El embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, y el embajador de China ante la ONU, Fu Cong, culpan a Estados Unidos e Israel de iniciar la guerra y de desencadenar una crisis global en expansión. La semana pasada indicaron al Consejo de Seguridad que la prioridad más urgente ahora es poner fin de inmediato a las operaciones militares.

En respuesta a los ataques de Irán contra sus vecinos del Golfo Pérsico, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución patrocinada por Bahréin el 11 de marzo en la que condenó los “atroces ataques” y pidió a Teherán que detuviera de inmediato sus ofensivas.

Esa resolución, aprobada por 13-0 con Rusia y China absteniéndose, también condenó las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz por considerarlas una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y pidió el fin inmediato de todas las acciones que bloquean el transporte marítimo.

Líderes iraníes dispuestos a desafiar a Trump: rompen toda comunicación con EEUU

Irán corta comunicaciones directas con EEUU tras nuevas amenazas del presidente Donald Trump, según medios estatales iraníes.

Esta drástica decisión se anuncia en un contexto de crecientes tensiones bilaterales, donde las advertencias y el lenguaje confrontativo siguen marcando la pauta en las relaciones internacionales.

En los últimos días, altos responsables iraníes confirmaron que no existe, por ahora, ningún canal público ni privado de diálogo que facilite la distensión con la Casa Blanca.

Según declaraciones oficiales, la medida busca reforzar la postura de Teherán ante lo que consideran una serie de provocaciones por parte de Washington.

El cierre de estas vías de comunicación directa afecta no solo las gestiones diplomáticas sino también potenciales alivios en las sanciones económicas que pesan sobre la nación persa.

Implicaciones para la estabilidad en Medio Oriente

La suspensión de los contactos directos incrementa el riesgo de malentendidos y roces militares en una zona ya altamente volátil.

Analistas advierten que la ausencia de comunicación podría derivar en acciones unilaterales, dificultando la resolución pacífica de futuros incidentes.

Además, la comunidad internacional mantiene la expectativa sobre el efecto de esta decisión en el acuerdo nuclear con Irán y en la estabilidad regional.

Trump promete “eliminar” toda una civilización si Irán no acepta su acuerdo de paz

En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió el fin de la civilización.

Sus declaraciones han encendido alarma mundial. El presidente estadounidense utilizó su plataforma para lanzar una advertencia.

Lo anterior, sobre las posibles consecuencias catastróficas de esta ofensiva, asegurando que “toda una civilización morirá esta noche”.

“Toda una civilización morirá esta noche para que nunca más pueda regresar. No quiero que ocurra, pero probablemente así será”, escribió el presidente estadounidense.

Por su parte, Irán ha pedido a su población proteger con cadenas humanas las centrales eléctricas y Europa ha calificado de ilegal las acciones anunciadas por Trump.