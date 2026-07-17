El portero, de 40 años de edad, dejó claro que quiere jugar al menos uno o dos años más; dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana, pero quiero jugar.

El futbolista de Cabo Verde, Vozinha, quedó libre tras terminar su etapa contractual con su anterior club, según declaraciones recientes compartidas con diversos medios.

Vozinha aseguró que busca una nueva oportunidad profesional, pero enfatizó que desea integrarse a un equipo que lo aprecie realmente como futbolista y no únicamente por razones de marketing.

Esta postura ha llamado la atención en el mercado de fichajes, donde muchos jugadores son valorados tanto por sus habilidades dentro del campo como por su proyección mediática y comercial.

Vozinha, de 40 años y con una amplia trayectoria en selecciones nacionales y equipos de Europa y África, busca priorizar el proyecto deportivo y el respeto profesional en su próxima etapa.

“Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing”, afirmó el popular golero al canal CBS, al ser consultado sobre los rumores que lo vinculan con el Inter Miami.

El deportista recordó lo difícil que es alcanzar visibilidad internacional en su país. “Estar aquí a los 40 años… y como realmente siento esa pasión, quiero jugar al menos uno o dos años más; dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana, pero quiero jugar”, aseguró Vozinha.

“Creo que desde que nací y desde que era niño siempre tuve el sueño de ser jugador profesional. En nuestro país, las posibilidades de llegar a ser profesional en el deporte son mínimas”, indicó el arquero, quien logró visibilidad global con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026.

Según los reportes, Vozinha mantiene abiertas conversaciones, pero no se precipitará. Este escenario recuerda otros casos de futbolistas que priorizan valores deportivos.

Imagen cortesía.

Vozinha podrá estar con su madre en el Mundial

El reencuentro de Vozinha con su madre en el Mundial ha dado de qué hablar en el mundo deportivo y social. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, es clave para que el portero de Cabo Verde pueda abrazar a su madre durante la cita internacional, tras un acto considerado por muchos como un auténtico gesto de generosidad y humanismo.

El portero Vozinha, representante de Cabo Verde, había estado separado de su madre debido a restricciones migratorias, lo que generaba una gran carga emocional tanto para él como para su familia.

Sin embargo, la intervención de Trump facilitará un “gran regalo”: la obtención del permiso especial para que su madre pudiera asistir al Mundial y reunirse con su hijo en un momento de altísima visibilidad pública.

Ante las restricciones que enfrentaban muchas familias en situaciones similares, el caso de Vozinha se volvió simbólico.

Según se informó, la intervención presidencial fue decisiva para que la historia tuviera un final feliz. Este suceso, ampliamente compartido en redes y medios, subraya la importancia de la familia incluso en los escenarios deportivos más exigentes.

EE.UU. está ayudando a la madre de Vozinha para su llegada al Mundial

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) confirmó públicamente que está colaborando para facilitar el viaje de la madre de Vozinha, portero de la selección de fútbol de Cabo Verde.

El objetivo es que pueda acompañar a su hijo durante el Mundial 2026, cita futbolística que concentra la atención de millones de aficionados alrededor del mundo.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, la situación migratoria de la madre del guardameta se volvió un tema diplomático tras hacerse viral en redes sociales.

La familia de Vozinha ha expresado su esperanza de reunirse para este evento histórico, destacando la importancia del apoyo familiar en la carrera profesional de los deportistas.

La historia resalta el lado humano de las grandes competiciones deportivas, como el Mundial 2026, subrayando el papel fundamental que juegan las familias detrás de los atletas.

El apoyo de las autoridades estadounidenses pone de manifiesto cómo el fútbol trasciende fronteras y se convierte en un espacio de unión.

Los héroes Cabo Verde son recibidos en Praia: Miles cantaban y aplaudían a la selección que hizo vibrar el Mundial

Los Tiburones Azules de Cabo Verde han escrito una página dorada en la historia del deporte por su participación en el Mundial 2026, un logro que ha llenado de orgullo miles de aficionados en la pequeña nación.

El equipo nacional tras su participación con Argentina, llegaron a su hogar donde fueron recibidos por un pueblo que se siente orgulloso de sus héroes.

Su participación en el Mundial fue posible gracias al esfuerzo colectivo de jugadores, cuerpo técnico y el apoyo incondicional de la afición. Jóvenes figuras y referentes experimentados, como el arquero Vozinha, se convirtieron en símbolos de perseverancia y entrega.

De acuerdo con información, la emoción se desbordó en las calles de Praia tras la hazaña, evidenciando la importancia que tiene el fútbol como motor de unión y progreso social en países de África emergente.

