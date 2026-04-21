La organización defensora de los derechos humanos publicó un informe sobre la estrategia de dominación económica y política mediante la destrucción y represión de estos gobernantes.

Amnistía Internacional presentó un informe en el cual se califica como depredadores a Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin.

En el documento llama a los líderes de las naciones a resistir frente a los llamados “líderes depredadores” en el mundo; advirtiendo sobre el grave retroceso en materia de derechos humanos que sus políticas pueden provocar.

Según Amnistía Internacional, el avance de estos mandatarios representa una amenaza sin precedentes, especialmente en regiones que ya enfrentan situaciones de conflicto y represión.

“Impulsaron una estrategia de dominación económica y política mediante la destrucción, la represión y la violencia global generalizada”, dijo el informe sobre los “depredadores” políticos. Para Amnistía Internacional Trump, Putin y Netanyahu actúan desafiando las normas y las entidades internacionales establecidas tras la Segunda Guerra Mundial, creando un mundo en el que “la guerra sustituye a la diplomacia“.

“Para 2025, Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, por nombrar solo algunos, impulsaron una estrategia de dominación económica y política mediante la destrucción, la represión y la violencia global generalizada”.

Llamado global de Amnistía Internacional frente a políticas autoritarias de los depredadores

Durante su informe anual, Amnistía Internacional destacó cómo estos líderes mundiales impulsan políticas que restringen derechos y promueven el autoritarismo.

La organización cita como ejemplo la postura de Trump en materia migratoria, las represiones en Rusia bajo el gobierno de Putin y las recientes acciones de Netanyahu contra la población palestina.

Recomiendan a la comunidad internacional y a la sociedad civil fortalecer la defensa de los derechos humanos y no ceder a los discursos de odio o exclusión.

Estas advertencias no son aisladas. Numerosos analistas coinciden en que el auge de gobiernos autoritarios tiene consecuencias directas sobre la libertad de prensa, la protección de minorías y la promoción de la justicia social.

El llamamiento de Amnistía se suma a voces globales que demandan acciones prontas y coordinadas para proteger los derechos fundamentales.

En contexto centroamericano, organizaciones locales también han denunciado el riesgo de que líderes con tendencias autoritarias perjudiquen las democracias emergentes.

Amnistía Internacional acusa a Rusia de crímenes de guerra en Ucrania

La organización Amnistía Internacional acusó este lunes a Rusia de cometer crímenes de guerra en Ucrania al disparar bombas de racimo prohibidas en su operación militar.

Según investigaciones de la institución de derechos humanos, los ataques en Kharkiv fueron ejecutados con armas prohibidas; matando a cientos de civiles.

“Los repetidos bombardeos de barrios residenciales en Kharkiv son ataques indiscriminados que mataron e hirieron a cientos de civiles”, dice Amnistía Internacional para sostener las acusaciones contra Rusia de crímenes de guerra.

El informe sobre la situación en la segunda ciudad más grandes de Ucrania fue entregado este lunes a la comunidad pública.

La organización señala que los bombardeos rusos se dieron en repetidas ocasiones en zonas pobladas de civiles, sabiendo que causarían daños.

“El uso continuo de armas explosivas tan imprecisas en áreas civiles pobladas, sabiendo que están causando repetidamente un gran número de víctimas civiles, puede incluso equivaler a dirigir ataques contra la población civil”, cita el informe sobre crímenes de guerra cometidos por Rusia.

Amnistía Internacional destacó que las bombas racimo, lanzan docenas de bombas pequeñas o granadas en el aire, razón por la cual están prohibidas su uso en zonza donde hay civiles.

“Han muerto personas en sus casas y en las calles, en los patios de recreo y en los cementerios, mientras hacían cola para recibir ayuda humanitaria o compraban alimentos y medicinas”, se informó.

El organismo calificó el uso de estar armas como impactante e indicación de total indiferencia por la vida de los civiles.

Amnistía Internacional acusa a Israel de causar una muerte lenta y calculada a los palestinos

La organización Amnistía Internacional acusó abiertamente al gobierno de Israel de causar una muerte lenta y calculada a miles de palestinos por medio de un genocidio perpetrado en la Franja de Gaza.

Según el organismo, existen pruebas suficientes para confirmar que el ejército hebreo ha actuado con alevosía y ventaja en los bombardeos y operaciones terrestres.

El documento, que ha generado polémica a nivel mundial, consta de 296 páginas de supuestas pruebas que confirman que Israel planeó una muerte lenta y calculada en contra de los palestinos, perpetrando uno de los mayores genocidios de la última década.

“Las autoridades israelíes han cometido presuntamente tres de los cinco actos prohibidos por la Convención de las Naciones Unidas contra el Genocidio”, señala el informe de Amnistía Internacional, que ha sido rechazado contundentemente por el gobierno de Benjamín Netanyahu.

Las prohibiciones que Israel ha violentado en la operación en la Franja de Gaza son: homicidio en masa de civiles palestinos, causarle graves daños físicos o mentales e infligir deliberadamente a los palestinos condiciones de vidas calculadas para causar destrucción física total o parcial; en resumen una muerte lenta y calculada.

De acuerdo con Amnistía Internacional, Israel ha tratado a los palestinos como un grupo infrahumano indigno de los derechos humanos y la dignidad. “Demostrando su intención de destruirlos físicamente“.

“La intención genocida ha sido parte integrante de la conducta de Israel en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, incluida su campaña militar”, dijo el organismo.

Por su parte, Israel ha rechazado las acusaciones y ha calificado el informe de falso y mentiroso. “La deplorable y fanática organización Amnistía Internacional ha producido un nuevo informe fabricado que es enteramente falso y basado en mentiras”.



