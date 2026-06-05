El artista fue un compositor de gran talento y al mismo tiempo muy popular, que supo interpretar el sentir de la sociedad argentina a lo largo de su larga trayectoria que comenzó en la década de 1970.

La noticia de que muere Indio Solari, emblema del rock en Argentina, ha sacudido a miles de seguidores de la música en español.

Figura mítica, fundador y voz inconfundible de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Solari deja una huella irrepetible en la historia cultural de Argentina y toda Latinoamérica.

Reconocido por su poesía lírica, su mística alrededor del escenario y su vida reservada, Solari no solo transformó la escena musical, sino que fue símbolo de resistencia y rebeldía en décadas marcadas por la censura y la represión.

El anuncio de su fallecimiento el emblemático rey del rock en Argentina ha conmovido al mundo artístico, generando homenajes en redes, cadenas de radio y televisión.

Solari marcó a generaciones con canciones como “Ji ji ji”, “Un poco de amor francés” y “Todo un palo”.

Su recorrido junto a la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota estableció un antes y un después para el rock nacional, convirtiendo sus recitales en verdaderos rituales colectivos.

Posteriormente, su carrera en solitario siguió sumando nuevos himnos y mantuvo la fidelidad de sus seguidores hasta sus últimos días.

La influencia de Solari, no solo en Argentina, puede observarse en decenas de bandas y artistas argentinos y latinoamericanos, que citan al Indio como una fuente vital de inspiración.

Su lírica cargada de metáforas, la crítica social en sus letras y la energía de sus conciertos lo convirtieron en una voz única del continente.

Argentia declara persona no grata a diplomático iraní

El gobierno argentino declaró persona no grata a un funcionario de la embajada de Irán y busca expulsarlo de Argentina.

Lo anterior, tras la respuesta del gobierno islámico a la decisión argentina de declarar organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En un comunicado la Cancillería argentina ordenó a Mohsen Soltani Tehrani abandonar el país.

El consejero y encargado de negocios interino de Irán en Argentina tiene un plazo de 48 horas para regresar a Irán.

La medida se produjo un día después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní acusara al presidente Javier Milei y al canciller Pablo Quirno de actuar bajo “la influencia del régimen ocupante y genocida sionista y de Estados Unidos”.

Además, señaló que ambos son “cómplices de los crímenes cometidos” por su alineamiento con Estados Unidos e Israel.

Las declaraciones se producen tras más de un mes de escalada en Medio Oriente.

Milei, alineado a su principal aliado en la región, Donald Trump, ha endurecido su postura sobre Irán.

En distintas intervenciones el mandatario calificó a Irán de “enemigo”. Se definió a sí mismo como el dirigente “más sionista del mundo”.

A fines de marzo el gobierno argentino incorporó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica al registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo.

La medida habilita el congelamiento de sus bienes, dinero y activos y le prohíbe operar en el sistema financiero argentino.

En el comunicado del jueves el gobierno argentino también afirmó que “no tolerará agravios ni injerencias.

Agregó que Irán ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”.

Argentina vota en contra de calificar la esclavitud africana como el “crimen más grave” en la ONU

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución que reconoce la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia. La iniciativa obtuvo 123 votos a favor, mientras que 52 países optaron por abstenerse, entre ellos varias naciones europeas.

En contraste, delegaciones de Argentina, Estados Unidos e Israel votaron en contra del documento, en una decisión que generó controversia en el ámbito internacional.

El texto aprobado establece que “la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada” constituyen el máximo crimen debido a su impacto histórico. La resolución subraya que este sistema provocó una ruptura profunda en la historia mundial, destacando su magnitud, duración y carácter sistemático.

Asimismo, el documento señala que las consecuencias de la esclavitud aún persisten, influyendo en las estructuras sociales, económicas y laborales actuales, especialmente en contextos marcados por desigualdades raciales heredadas de ese periodo.

Investigación en Argentina revela supuesto contrato por promoción de criptomoneda $Libra

La investigación sobre la criptomoneda Libra en Argentina reveló la existencia de un documento. Ese documento plantearía un pago de cinco millones de dólares a cambio de respaldo público del presidente Javier Milei. Además, entre los involucrados también figura el empresario estadounidense Hayden Davis.

El texto describe un acuerdo con tres pagos: un adelanto de 1,5 millones de dólares. Otro monto similar está vinculado a la promoción de la criptomoneda en redes sociales. Finalmente, hay un pago de dos millones de dólares condicionado a la firma de un contrato posterior.

Las autoridades continúan analizando el documento como parte de la investigación para determinar si existieron acuerdos irregulares relacionados con la promoción de la criptomoneda. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la autenticidad del supuesto contrato ni la responsabilidad directa de las personas mencionadas.

Milei logra la mayor reforma laboral en Argentina y los grandes perdedores son los trabajadores

La mayor reforma laboral en Argentina de los últimos 50 años ya es una realidad bajo la administración de Javier Milei.

El mandatario y su equipo lograron aprobar un paquete de modificaciones profundas que impactan principalmente en los despidos y la extensión de las jornadas laborales, cambiando la dinámica para millones de trabajadores argentinos.

La reforma reduce los costos de despido para las empresas, buscando flexibilidad para contratar y despedir personal.

Además, permite jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, una medida que genera debate por su impacto en la calidad de vida de los trabajadores.

Promotores argumentan que estas medidas modernizan el mercado laboral argentino, facilitando la inversión extranjera y la competitividad.

Sin embargo, sindicatos y sectores opositores las critican como un retroceso en los derechos laborales conquistados tras décadas de luchas.

Los despidos, junto con los costos asociados, han sido reorganizados para fomentar la movilidad en el mercado laboral.

Ahora, indemnizaciones y recargos se reducen, lo que según el gobierno facilitaría tanto nuevas contrataciones como reubicaciones laborales.

La polémica ronda la habilitación de jornadas extensas, de hasta 12 horas al día, que representan un cambio histórico frente al límite anterior de 8 horas.

Organizaciones laborales denuncian una precarización del empleo y alertan sobre el posible incremento de la fatiga y los accidentes laborales.

Por otro lado, las cámaras empresarias sostienen que la flexibilización es indispensable para revitalizar una economía en crisis y poner a Argentina en la senda del crecimiento.

Argentina aprueba el proyecto de reforma laboral a pesar de las protestas

El Senado de Argentina ha abierto un nuevo capítulo en el debate político y social del país con la aprobación de la reforma laboral, la cual priva de varios derechos a los trabajadores.

La mayoría de los diputados argentinos aprobaron una serie de cambios en la legislación laboral impulsados por el gobierno de Javier Milei.

La iniciativa fue criticada desde distintos sectores, especialmente por parte de sindicatos y movimientos sociales que sostienen que la nueva norma reduce derechos adquiridos y precariza el empleo.

La sesión, calificada de tensa por medios nacionales e internacionales, culminó tras horas de discusiones y protestas tanto dentro como fuera del recinto.

Desde el oficialismo, se defendió la reforma como necesaria para reactivar la economía, darle mayor flexibilidad al empleo y atraer inversiones.

Sin embargo, los sindicatos organizaron movilizaciones masivas denunciando, según sus líderes, una “agresión sin precedente contra los trabajadores”.

El rechazo sindical fue inmediato, con marchas en distintos puntos del país y promesas de nuevas medidas de fuerza. La Confederación General del Trabajo (CGT) advirtió que recurrirá a la justicia para frenar la aplicación de la reforma, que, entre otras cosas, modifica indemnizaciones y facilita la desvinculación laboral.

Para muchos analistas, el pulso entre el gobierno argentino y los representantes de los trabajadores podría escalar en las próximas semanas.

El debate se asemeja al de otras reformas laborales sudamericanas recientes, generando opiniones divididas sobre los efectos prácticos para el empleo y la economía.

EEUU promete que hará lo necesario para que Argentina se desarrolle económicamente

La relación entre Estados Unidos y Argentina ha cobrado nueva relevancia tras las recientes declaraciones del embajador estadounidense, Peter Lamelas.

En conferencia de prensa este 18 de diciembre, Lamelas aseguró que “Estados Unidos hará lo necesario para que Argentina se desarrolle económicamente”, resaltando el apoyo norteamericano a la economía argentina en tiempos complejos.

Según lo expresado por Lamelas, la estrategia de Estados Unidos implica fomentar las inversiones, fortalecer el comercio bilateral y promover reformas que impulsen la estabilidad financiera.

Este respaldo es recibido con expectativa en Buenos Aires, donde las autoridades locales buscan reactivar su economía y atraer inversiones productivas.

Desde Washington, el mensaje es claro: apoyarán iniciativas que generen empleo, consoliden el crecimiento sostenible y abran nuevas oportunidades para ambos países.

El embajador subrayó además el interés en fortalecer la cooperación técnica y en mejorar las condiciones para nuevas inversiones estadounidenses en Argentina.

Este compromiso adquiere especial relevancia en el actual contexto político y económico, en el que Argentina enfrenta desafíos de inflación y dificultades en su balanza de pagos.

Estados Unidos espera que este renovado enfoque bilateral ayude a sortear esas dificultades y siente las bases para una relación de beneficio mutuo.



