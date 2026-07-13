Su familia dijo que el actor estaba rodeado de seres queridos cuando murió y describió su fallecimiento como “repentino e inesperado”.

Sam Neill, actor de Jurassic Park, fallece de manera inesperada dejando una honda conmoción entre sus admiradores alrededor del mundo.

La noticia, confirmada este lunes por fuentes internacionales, sorprendió tanto a fanáticos como a colegas, quienes reconocen el impacto cultural y artístico del intérprete neozelandés en la industria cinematográfica.

A lo largo de su extensa carrera, Sam Neill fue conocido principalmente por su papel como el Dr. Alan Grant en “Jurassic Park”, película icónica del director Steven Spielberg.

Su trabajo le valió reconocimiento mundial y aseguró su lugar en la historia del cine. Pero el legado de Neill va mucho más allá de una sola franquicia; participó en decenas de producciones aclamadas tanto en Nueva Zelanda como en Hollywood.

La noticia del fallecimiento de Sam Neill ha generado numerosas reacciones de admiración y tristeza. Compañeros actores, directores y seguidores han destacado en redes sociales y medios su profesionalismo y carisma.

Más allá de Jurassic Park, Neill fue protagonista y colaborador en filmes como “The Piano” y “Event Horizon”, sumando siempre su talento a producciones de excelencia.

El legado cinematográfico que deja Sam Neill es extenso y diverso. Su aporte continúa inspirando a nuevas generaciones de intérpretes y creadores.

Muere Bonnie Tyler, la cantante del éxito musical “Eclipse total del amor”

Muere Bonnie Tyler, la cantante británica famosa por su voz única y su interpretación inmortal de “Total Eclipse of the Heart”. La noticia de su deceso ha conmocionado a la industria musical, y fanáticos de todo el mundo recuerdan su legado como una de las voces más inconfundibles de la historia del pop.

Bonnie Tyler, nacida en Gales, saltó a la fama en la década de 1980 con éxitos como “Holding Out for a Hero” y, especialmente, “Total Eclipse of the Heart”, una balada emblemática que perdura en la memoria de generaciones.

Su distintivo timbre rasposo y su energía sobre el escenario hicieron de Tyler una referente ineludible, no solo en Reino Unido sino también en Latinoamérica, donde su música ocupa un lugar especial en la cultura pop

Además de sus éxitos musicales, Bonnie Tyler influyó en muchos artistas y su obra aparece constantemente en películas y series, consolidando su posición como ícono.

El éxito global de “Total Eclipse of the Heart” ha sido versionado y reinterpretado en diversos idiomas, reflejando el alcance de su talento.

La carrera de la cantante fue reconocida por prestigiosos galardones y su influencia llega hasta la actualidad. En entrevistas recientes, Tyler compartió su agradecimiento por el cariño de los fans y la permanencia de su música en todo el mundo.

Muere Pelé tras una dura batalla contra el cáncer

Pelé, conocido como el “Rey del fútbol” y “O Rei”, falleció este jueves tras una dura batalla contra el cáncer de colon que le fue diagnosticado en el 2021.

Edson Arantes do Nascimento se encontraba interno desde hace dos semanas en un hospital especializado en el tratamiento de cáncer, tras su recaída de salud que preocupó a sus seguidores.

En aquel momento, medios de comunicación brasileños aseguraban que la leyenda del fútbol se encontraba en agonía y que su familia estaba ocultando información sobre el futbolista de 82 años.

Las hijas de “O Rei”, quien fue uno de los grandes del más admirado a nivel internacional, salieron a desmentir a la prensa aseverando que su padre se recuperaba y que su salud era estable.

“Mi padre no está en paliativos”, dijo Flavia el 5 de diciembre cuando los fanáticos esperaban que se diera la noticia de su muerte, enlutando al mundo por su legado.

Además, detallaron que la terapia estaba funcionando muy bien, alentando a miles de fanáticos que desde que supieron de la recaída de salud estuvieron al pendiente de su “O Rei”.

Pelé, nació un 23 de octubre de 1940. Sus inicios en el fútbol se remontan a 1956 cuando jugó su primer partido profesional con la camiseta de Santos frente a Corinthias. Con tan solo 15 años de edad anotó un gol espectacular.

Fue parte de la Selección de Brasil en 1957, donde nuevamente anotó un gol que le fue sumando para convertirse en el “Rey del fútbol” y en la leyenda que hoy muere tras perder la batalla con la temible enfermedad.

Muere a sus 96 años la reina Isabel II

La reina Isabel II murió a los 96 años tras varias horas de que el Palacio de Buckingham anunciara que se encontraba en supervisión médica por su estado de salud, en su residencia en Balmoral, Escocia.

El anuncio de que la monarca no estaba bien de salud generó preocupación en la sociedad británica y a nivel internacional.

Otro indicio que avizoraba la muerte de la Reina Isabel II fue la llegada de todos sus familiares a Escocia en una aeronave de la Fuerza Aérea Británica.

La reina de 96 años de edad había presentado complicaciones desde el miércoles, y su estado de salud se fue deteriorando desde hace varios meses atrás.

“Tras una evaluación mayor esta mañana, los doctores de la reina estaban preocupados por la salud de Su Majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica”, citaba el comunicado de prensa.

Horas después el Palacio de Buckingham informaba al mundo la partida de la reina Isabel, quien gobernó por 70 años.

“La reina ha muerto en paz en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana”, cita el comunicado del Palacio Real.

Isabel II, quien muere a los 96 años, fue coronada un 2 de junio de 1953, siendo la primera ceremonia real en ser televisada.

La muerte de la reina se registró más un año después del fallecimiento de su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo; quien expiró en abril del 2021.

Muere baterista de The Rolling Stones, Charlie Watts

En un comunicado en la cuenta de Instagram de The Rolling Stones informaron sobre la muerte del baterista de 80 años, Charlie Watts.

“Es con inmenso dolor que anunciamos la muerte de nuestro Charlie Watts. Murió pacíficamente en un hospital en Londres hoy rodeado por su familia. Charlie fue un esposo amado, padre y abuelo y también un miembro de The Rolling Stones y uno de los grandes bateristas de su generación”, se lee en el comunicado.

Watts cumplió 80 años en junio y se sometió a un procedimiento médico por una condición medica desconocida. Un portavoz de los Rolling Stones emitió en ese entonces un comunicado en Twitter afirmando que el baterista necesitaba descansar y recuperarse.

“Charlie se sometió a un procedimiento que fue completamente exitoso, pero sus médicos concluyeron esta semana que ahora necesita un descanso y una recuperación adecuados”, decía el escrito.

Watts, considerado uno de los mejores bateristas del rock, fue sometido a un “procedimiento exitoso” en la capital británica después de que se le detectara un problema durante una revisión de rutina.

“Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero hoy he aceptado, por consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo”, expreso Watts

A principios de los años sesenta, Watts ya era un músico conocido en el circuito de R&B de Londres. Tocaba en varias bandas, entre ellas la más importante era Blues Incorporated, que integraban varios músicos que luego harían una gran carrera: su líder Alexis Korner y Jack Bruce (Ginger Baker, también integrante de Cream como Baker, reemplazó a Watts tras su partida).

El objetivo de los Stones era que volviera a estar en forma para las grandes celebraciones del 60 aniversario de la banda en 2022, cuando lanzarán su primer álbum de canciones originales en 17 años.

Muere la actriz Itziar Castro, conocida por activismo en contra de los estándares de belleza

La actriz española Itziar Castro, conocida por su activismo a favor de la talla grande, falleció este viernes tras sufrir un paro cardíaco mientras se ejercitaba, nadando, informaron agencias internacionales.

Castro, de 46 años de edad, participó en la serie “Vis a Vis” y en la película “Pieles”; ganándose el respeto del público por su excelente actuación.

“Con mucho dolor comunicamos el fallecimiento de Itziar Castro, grandísima actriz y mejor persona”, confirmó la agencia Bedelka Talent sobre la muerte de Itziar Castro.

Su actuación en la película “Pieles” puso su nombre en alto, al ser nominada al Goya como mejor actriz por su trabajo. El director Frankie de Leonardis calificó la muerte de la actriz como una tragedia.

“Todas las muertes lo son. Pero en su caso, más. Duele por su juventud, duele por su afán combativo, duele por su talento, duele por su voluntad de no esconderse jamás, duele por su brutal y salvaje anomalía”.

La agencia EFE destacó que aunque no está confirmado el motivo de la muerte de Itziar Castro, todo indica que se trata de un paro cardíaco; el cual sufrió cuando estaba nadando.

“Se realizará la autopsia para determinar las causas de su muerte”, dijo uno de los representantes de la actriz; quien no brindó detalles donde será su velatorio.

La actriz española nació en Barcelona en 1977 y se formó ampliamente en el mundo del espectáculo, desde los 3 años de edad quiso incursionar en el mundo de la actuación. Su debut llegó de la mano del musical ‘Peter Pan’ hace ya 25 años.

Muere Sidney Poitier, el primer actor negro en ganar un Oscar

Sidney Poitier, el afroamericano que hizo historia en Hollywood al convertirse en el primer actor negro en ganar un Oscar, murió este viernes a los 83 años de edad.

El Eyewitness News Bahamas confirmó el fallecimiento sin dar mayores detalles.

Medios mundiales han destacado que Sidney Poitier saltó a la fama la película ‘Los lirios del valle’, galardón que repetiría en 2002 a título honorífico.

El actor estadounidense logró varios premios, entre los que figuran Tony de teatro. Era conocido por su lucha en el reconocimiento de los derechos civiles.

«Cada vez que hago una película, siento que represento a 15 o 18 millones de personas», escribió una vez Sidney Poitier.

Llegó a Hollywood a pesar de ser de una familia pobre, era hijo de campesinos de una pequeña isla de Bahamas.

Conocedores han destacado que el actor rompió la barrera racial que había en el cine. Otras interpretaciones del actor son Adivina quién viene esta noche, Rebelión en las aulas y En el calor de la noche.

Sidney Potier, a finales de los años 60 era uno de los actores más taquilleros y mejor pagados.

Tras retirarse de la actuación llego a ser embajador vitalicio de Bahamas en Japón y caballero honorífico de la Orden del Imperio Británico.