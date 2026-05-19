El gobierno de Argentina anunció una nueva medida que impedirá el ingreso a estadios de fútbol a personas registradas como deudores de pensión alimentaria para hijos menores de edad.

La disposición comenzó a regir tras su publicación en el Boletín Oficial y modifica el programa de seguridad conocido como “Tribuna Segura”, utilizado anteriormente para restringir el acceso a personas vinculadas con hechos violentos, disturbios o delitos relacionados con espectáculos deportivos.

Con esta nueva normativa, las autoridades también buscarán ejercer presión sobre quienes incumplen el pago de cuotas alimentarias fijadas judicialmente. Según cifras oficiales, cerca de 13.000 personas podrían verse afectadas por la restricción en todo el país.

Los controles serán realizados en los accesos a los estadios por personal del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, quienes verificarán la documentación de los asistentes. En caso de detectar a una persona incluida en la lista, se le notificará y se le negará la entrada al recinto deportivo.

La medida amplía las herramientas de control implementadas en el fútbol argentino, un deporte que ocupa un rol central en la vida social y cultural del país.

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