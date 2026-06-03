El artista puertorriqueño Bad Bunny fue seleccionado por la revista Forbes para formar parte de la lista Iconoclast 50, un reconocimiento que reúne a figuras destacadas de las finanzas, la tecnología, los medios de comunicación, la industria y el entretenimiento.

De acuerdo con la publicación, los integrantes de esta lista se distinguen por desafiar las normas establecidas y generar cambios significativos en sus respectivos campos. En el caso de Bad Bunny, Forbes resaltó su influencia cultural y su capacidad para conectar con audiencias globales.

Entre los logros destacados se encuentra su participación como figura principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, así como el enorme alcance de esa presentación, que acumuló miles de millones de reproducciones en sus primeras 24 horas en diferentes plataformas digitales.

La revista también reconoció el éxito de su álbum Debí tirar más fotos, que hizo historia al convertirse en el primer disco completamente en español en recibir el premio a Álbum del Año en los Grammy de 2026.

En la categoría de entretenimiento, la lista también incluyó a Taylor Swift, destacada por su trayectoria como compositora, empresaria y una de las artistas más exitosas de la industria musical a nivel mundial.

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