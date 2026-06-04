Nueva York fue escenario de una inusual exposición dedicada a uno de los casos más polémicos de las últimas décadas. Una organización estadounidense enfocada en la transparencia pública instaló una biblioteca temporal que reúne aproximadamente 3.5 millones de páginas impresas relacionadas con la investigación y los procesos judiciales vinculados al fallecido financiero Jeffrey Epstein.

La muestra, denominada “Sala de lectura conmemorativa Donald J. Trump y Jeffrey Epstein”, presenta más de 3 mil 400 volúmenes que contienen documentos divulgados por tribunales estadounidenses. Según los organizadores, el objetivo es facilitar el acceso del público a información que, aunque disponible, resulta difícil de consultar debido a su enorme volumen.

Además de los archivos judiciales, la exposición incluye una cronología detallada de la relación entre Epstein y el presidente Donald Trump, quienes coincidieron en círculos sociales de alto perfil en Nueva York y Florida durante la década de 1990. Trump ha sostenido públicamente que se distanció de Epstein años antes de que este enfrentara acusaciones por delitos sexuales.

La instalación también cuenta con un espacio conmemorativo dedicado a las víctimas de Epstein. Allí, los visitantes pueden encender velas simbólicas y dejar mensajes escritos en una pared habilitada para expresar opiniones y reflexiones sobre el caso.

David Garrett, uno de los impulsores de la iniciativa, explicó que el proyecto busca fomentar la participación ciudadana y promover una mayor comprensión de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en Estados Unidos. Los organizadores esperan que la exposición contribuya al debate público sobre el acceso a la información y el tratamiento de casos de alto impacto social.

Jeffrey Epstein murió en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos federales relacionados con tráfico sexual de menores. Su caso continúa generando interés público y controversia debido a las conexiones que mantuvo con figuras influyentes de la política, los negocios y el entretenimiento.

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