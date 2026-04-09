El presidente salvadoreño volvió a encender las redes sociales tras su respuesta a su homólogo de Colombia, quien llamó centros de concentración las cárceles de El Salvador.

“El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del amor y la vida”.

(AP).- En repuesta a críticas al sistema penitenciario de El Salvador, Nayib Bukele ofreció a su homólogo colombiano enviarle a todas las personas recluidas.

Bukele escribió en su cuenta de la red social X que hace algún tiempo planteó una propuesta similar a la ex secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, tras sus críticas contra el sistema carcelario salvadoreño.

“Permítame entonces extenderle la misma invitación, con el mayor respeto”, indicó Bukele a su colega colombiano. “Si, como usted sostiene, en nuestro país existen ‘campos de concentración’, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana”.

“En ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del ‘amor y la vida'”, agregó.

Petro aseguró la víspera en X que “tener un 36% de personas presas inocentes es un crimen contra la humanidad, se trata de campos de concentración de población civil, gente apresada porque tiene un tatuaje o es joven”.

¿El Salvador o Colombia?

Después de que en tan sólo un día de 2022 las pandillas asesinaron a 62 personas en todo El Salvador, el Congreso aprobó el 27 de marzo de 2022 el régimen de excepción a solicitud de Bukele para combatir a las pandillas, las cuales según las autoridades operaban en el 90% del territorio e impartían su propia justicia, extorsionaban y asesinaban a los que no pagaban.

El prolongado estado de excepción suspende derechos fundamentales, incluido el de ser informado de los motivos de la detención y el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y la detención sin audiencia se prolonga de 72 horas a 15 días.

Desde que entró en vigor la medida, las autoridades dicen haber capturado a 91.300 personas acusadas de pertenecer supuestamente a las pandillas o tener vínculos con estos grupos criminales. Bukele ha dicho que 8.000 personas que eran inocentes han sido liberadas.

Recientemente un grupo de juristas internacionales presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del régimen de excepción impulsado por el gobierno de Bukele para combatir a las pandillas.

En el 2025, Bukele propuso un canje de prisioneros con Venezuela, sugiriendo que intercambiaría a un grupo de venezolanos deportados por Estados Unidos y que su gobierno mantenía encarcelados en el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) por quienes denominó “presos políticos” en Venezuela.

Petro y Nayib Bukele se enfrentan por megacárcel en El Salvador: “Más resultado y menos retórica”

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y El Salvador, Nayib Bukele, se enfrentaron en un debate por medio de Twitter por la megacárcel en territorio salvadoreño.

El primero en iniciar el intercambio de tuits fue Petro, quien cuestionó a Bukele por implementar la férrea lucha contra las pandillas con prisiones y no con la construcción de universidades.

La respuesta de Nayib Bukele fue tan contundente que inmediatamente se viralizó el debate, y miles de personas comenzaron a cuestionar a Petro por intentar entrometerse en los asuntos de otro país cuando aún no resuelve algunas problemáticas en su gobierno.

El debate en Twitter por la megacárcel comenzó con la opinión del mandatario de Colombia, calificando de escalofriante las cárceles.

“No me puedo meter en otros países, pero hay un campo de concentración en El Salvador. Hay miles y miles de jóvenes encarcelados que le dan a uno escalofrío. Hay gente que le gusta ver a la juventud dentro de las cárceles y creen que eso es la seguridad”, fue el comentario con que inició el “agarrón” entre los mandatarios.

Como es conocido de Bukele, no tardó en dar su respuesta y que muchas personas han apoyado. “Señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga”.

Este mensaje no le bastó a Petro, y en vez de darse por vencido continuó intentando defender su postura en contra de la megacárcel; generando aún más reproches entre sus mismos ciudadanos.

“Pues Nayib, pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles, sino universidades”, señaló.

En este tuit de Petro hay cientos de comentarios, en su mayoría pidiéndole que sea humilde y que siga el ejemplo de Bukele en El Salvador.

Pues Nayib @nayibbuke pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos carceles sino universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional. https://t.co/UdBWG44aWT — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 1, 2023

Bukele, nuevamente dio un golpe al señalarle que los muertos no se recuperan con respuestas a largo plazo. “¿Usted gobernó 30 años? ¿Bogotá? ¿No es usted presidente de Colombia? Nuestra experiencia: De más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito. Y la reducción fue rápida, porque los muertos no se recuperan”.

A pesar que las opiniones de miles de personas en Twitter ya estaban en contra de Petro continuó su defensa, proponiendo un foro internacional.

Este tuit ha sido completamente ignorado por Bukele, quien al parecer dejó que sean los ciudadanos de Latinoamérica que le respondan a su homólogo colombiano.

Nuevo choque entre Petro y Bukele: “¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa?”

Nuevamente el presidente Gustavo Petro y Nayib Bukele se han enfrascado en una discusión en las redes sociales por asuntos políticos.

Como en la ocasión anterior, el presidente colombiano se atrevió a hacer un comentario en contra de las estrategias implementadas en El Salvador.

Petro, a pesar de haber sido atacado por miles de personas tras cuestionar a su homólogo de El Salvador por la megacárcel volvió a mencionar la lucha contra las pandillas emprendida por Bukele.

El comentario del gobernante colombiano fue por el informe de la cadena CNN sobre supuestos pactos secretos del presidente salvadoreño con las pandillas.

Comentario que dejó el nuevo choque entre Petro y Nayib, el cual según los usuarios volvió a perder el jefe de Estado colombiano.

“Mejor que hacer pactos del gobierno por debajo de la mesa es que la justicia pueda hacerlos encima de la mesa sin engaños y en la búsqueda de la paz”, comentó Petro, iniciando un nuevo debate que dejó como resultado la mención de su hijo en supuestos actos ilícitos.

Ante el comentario de Petro, Bukele le preguntó cuál era su obsesión con El Salvador. “Póngase de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora habla de mejores condiciones. Además, no entiendo su obsesión con El Salvador”.

Pero el tuit no quedó ahí, el gobernante salvadoreño aprovechó los últimos cuestionamientos en contra del hijo de Gustavo Petro para desarticular por completo sus comentarios en contra de sus medidas.

“¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa?”, fue la frase del comentario que generó que miles de usuarios apoyaran nuevamente a Bukele.

El primer choque entre Petro y Bukele inició con la comparación de la cárcel de El Salvador con campos de concentración. Bukele, no se quedó atrás al decirle que los resultados pesan más que la retórica, dando un golpe bajo al gobierno colombiano.

Los comentarios en las distintas plataformas le dan a razón a Bukele, quien a pesar de las críticas de los entes internacionales tiene más del 80% de la aprobación de la ciudadanía.

La popularidad del gobernante salvadoreño no solo se limita a sus fronteras, sino que ha trascendido a la región latinoamericana.



