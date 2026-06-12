“Desde el 8 de marzo de 2026, y aún hoy, China ha detenido buques mercantes con bandera panameña a un ritmo sin precedentes, justificándolo como controles del Estado en el puerto”, se informó.

La tensión diplomática y comercial crece en la región tras concretarse las represalias de China contra Panamá, luego de que el gobierno panameño revocara la concesión de dos puertos en el estratégico canal de Panamá.

Esta acción marca un significativo giro en las relaciones entre ambos países, que desde 2017 mantenían una fuerte cooperación económica, especialmente en infraestructura y logística portuaria.

Según reportes de BBC Mundo, las autoridades de Panamá tomaron la decisión de cancelar las licencias otorgadas a empresas chinas tras auditorías que detectaron irregularidades en los términos de operación.

China ha reaccionado intensificando revisiones aduaneras, frenando inversiones y mostrando su descontento en foros internacionales, lo que podría afectar la llegada de productos panameños al mercado asiático y también el tránsito en el canal de Panamá, vital para el comercio global.

Expertos advierten que la disputa podría impactar fuertemente la economía panameña y la estabilidad de la región, dada la relevancia estratégica del canal.

Además, esta situación refleja el delicado equilibrio geopolítico en América Latina, donde países como China buscan afianzar su influencia mientras otros defienden su soberanía sobre infraestructuras clave

Panamá rompe el acuerdo de la Ruta de la Seda con China

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó que canceló el acuerdo de la Ruta de la Seda con China, supuestamente porque el país asiático no le ofrecía ningún beneficio.

La decisión de cancelar el convenio se anunció a solo tres días de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Panamá.

Analistas han destacado que el encuentro de Mulino con Rubio es una pieza clave para que Panamá comience a desligarse comercial y económicamente de China tras las amenazas de tomar el control del Canal de Panamá.

Donald Trump había denunciado que China tenía fuertes influencias en el país, especialmente en el manejo de la infraestructura construida con apoyo de la nación norteamericana.

El presidente de Panamá, tras anunciar la cancelación del acuerdo de la Ruta de la Seda con China, indicó que no romperá relaciones diplomáticas con el gobierno de Xi Jinping.

“Es una decisión que tomé de manera inmediata. No sé qué animó en su momento a quiénes firmaron este acuerdo con China. Me someto al escrutinio de ustedes: ¿Qué ha traído realmente para Panamá en todos estos años?”, dijo Mulino al pueblo panameño.

Asimismo, señaló que si su país detecta alguna violación en los términos del acuerdo, tomaría acciones, siendo interpretado como una amenaza en contra de la empresa china con la que se hizo la negociación.

“Panamá es un país soberano que toma decisiones basadas en sus intereses nacionales”, dijo sobre su decisión de cancelar el acuerdo de la Ruta de Seda con China.

“Panamá es soberana cien por ciento en su territorio, y el canal es y seguirá siendo panameño”./ Imagen cortesía.

Panamá niega que buques de EEUU transiten por el Canal sin pagar cobro de tarifa

Los gobiernos de Panamá y Estados Unidos (EEUU) se han enfrascado en una nueva disputa diplomática por el Canal de Panamá. Esta vez por el pago del del cobro del tránsito de los buques del país norteamericano.

Todo comenzó, cuando el gobierno de EEUU aseguró que sus naves no pagarían el peaje por pasar por el Canal de Panamá, algo que fue completamente desmentido por las autoridades.

“El gobierno de Panamá ha acordado no cobrar más tarifas a los buques del Gobierno de Estados Unidos por transitar por el Canal de Panamá“, dijo el Departamento de Estado.

“Simple y sencillamente intolerable”, dijo el dijo el presidente panameño, José Raúl Mulino, sobre la noticia de dejar fuera del pago de tránsito a los buques de EEUU.

Mulino rechazó contundentemente la información, calificándola de falsa y mentirosa. “Hoy Panamá plantea, a través de ustedes al mundo, mi rechazo absoluto a que sigamos explorando la vía de manejar la relación bilateral sobre la base de mentiras y falsedades”.

La noticia sobre los buques y el peaje de tránsito surgió luego de la reunión del presidente de Panamá con el secretario de Estados de EEUU, Marco Rubio.

Además, se fortalecen ante el intento de Donald Trump de apropiarse del Canal de Panamá para sus intereses, argumentando que el país latinoamericano ha cedido el dominio al gobierno de China.

Panamá se beneficia del bloqueo de Ormuz: Empresas pagan hasta 4 millones de dólares por cruzar el Canal

Las empresas han desembolsado hasta 4 millones de dólares para que sus barcos crucen el Canal de Panamá, con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado, según la Autoridad del Canal de Panamá, en una medida que ha provocado un cambio radical en los flujos comerciales globales.

Aunque el paso por la vía navegable suele tener una tarifa fija previa reserva, las compañías que no tengan una pueden cruzar pagando un cargo adicional en una subasta de cupos, que se adjudican al mejor postor en lugar de esperar durante días frente a la costa de la Ciudad de Panamá.

Ese precio se ha multiplicado en las últimas semanas mientras Irán y Estados Unidos bloquean la crucial ruta del estrecho de Ormuz, y la demanda de esos cupos se ha disparado. Cada vez son más buques los que cruzan por el canal de Panamá a medida que se redirigen los envíos y los compradores adquieren productos en otros países para evitar el comercio a través de la ahora peligrosa vía marítima de Oriente Medio.

“Con todos los bombardeos, los misiles, los drones (…) las empresas dicen que es más seguro y más barato cruzar por el canal de Panamá”, apuntó Rodrigo Noriega, abogado y analista en la Ciudad de Panamá. “Todo esto está afectando las cadenas de suministro globales”.

Mientras, según Noriega, el gobierno de Panamá está “maximizando lo que puede ganar con el Canal de Panamá”.

El precio medio para cruzar por el canal oscila entre los 300.000 y 400.000 dólares, dependiendo de la embarcación. Antes, para obtener un cruce más temprano, las empresas pagaban entre 250.000 y 300.000 dólares adicionales. En las últimas semanas, el costo adicional promedio se ha incrementado hasta rondar los 425.000 dólares.

Ricaurte Vásquez, administrador del canal, indicó que otra empresa, cuyo nombre no quiso revelar, pagó 4 millones de dólares extra cuando su buque cisterna tuvo que cambiar de destino debido a las tensiones geopolíticas.

“Era un barco que llevaba combustible a Europa, y lo redirigieron a Singapur, y necesitaba llegar allí porque Singapur se está quedando sin combustible”, señaló.

Otras petroleras pagaron más de 3 millones de dólares, además de la tarifa de cruce, para acelerar su paso ante el alza de los precios del petróleo.

Vásquez apuntó que los barcos no se han aglomerado en el canal, sino que los costos pueden atribuirse a cambios de última hora y a una mayor urgencia de las embarcaciones que necesitan ir de un punto a otro más rápido en medio del caos comercial.

Según Vásquez, los costos no son una tarifa general del mercado, sino un peaje temporal asumido por las empresas.

“Ellos deciden hasta qué precio llegar”, manifestó.

Al tiempo que obtiene más dinero por el nuevo negocio, el gobierno de Panamá también ha sufrido un revés por la pugna geopolítica.

El miércoles, la cancillería del país acusó a Irán de incautar ilegalmente un buque con bandera panameña de la empresa italiana MSC Francesca en el estrecho de Ormuz.

Panamá, uno de los países con más buques registrados en el mundo, dijo que la embarcación fue “tomada por la fuerza” por Irán. No estaba claro si el barco seguía bajo custodia iraní.

La incautación “representa un grave atentado contra la seguridad marítima y constituye una escalada innecesaria en momentos en que la comunidad internacional aboga por que el estrecho de Ormuz se conserve abierto a la navegación internacional sin amenazas ni chantajes de ningún tipo”, indicó el ministerio en un comunicado.

Noriega señaló que la cantidad que las empresas pagan para cruzar el canal podría seguir aumentando si el conflicto se prolonga, ya que los precios del petróleo ya se están disparando. El precio de un barril de crudo Brent superó brevemente los 107 dólares esta semana, frente a los alrededor de 66 dólares que costaba hace un año.

EEUU se “mofa” de Europa: “Necesitan a Ormuz mucho más que nosotros”

El estrecho de Ormuz, un paso angosto entre Omán e Irán, es foco de atención global por su relevancia en la seguridad energética.

Recientemente, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, sostuvo que la “importancia del estrecho de Ormuz para Europa” supera a la que tiene para Estados Unidos, dada la alta dependencia europea del petróleo que transita esa vía marítima.

Según Hegseth, si se produjera un cierre total o una escalada en las tensiones en Oriente Medio, los países europeos serían los más afectados por la interrupción del suministro de hidrocarburos.

“No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros”, afirmó en una conferencia de prensa.

Más del 20% del petróleo mundial pasa por Ormuz, lo que convierte a este punto en un verdadero cuello de botella para la economía europea.

El secretario de Guerra aseguró que “Europa y Asia se han beneficiado” de la protección estadounidense “por décadas”. “Pero el tiempo de aprovecharse de los demás, se acabó“, sentenció.