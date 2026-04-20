La falta de información en torno a esta macabra muerte avivó la intriga y generó un gran revuelo en redes sociales, donde numerosos usuarios han formulado hipótesis sobre la posible conexión entre la joven y el cantante, conocido por su éxito Romantic Homicide (en español, “Homicidio romántico”).

Un gran jurado comenzó a escuchar las pruebas del caso en diciembre; sin embargo, el arresto de D4vd el pasado jueves constituyó el primer avance significativo en la investigación en los últimos meses.

Más detalles sobre el caso surgieron en documentos judiciales después de que la familia del cantante fuera citada desde Texas por un tribunal de California para testificar ante el gran jurado.

Cuando Dawud Burke, padre de D4vd, impugnó la citación ante un tribunal de Texas, incluyó material del caso de California que no había estado disponible para el público anteriormente.

Los documentos, obtenidos por la BBC, confirmaron que D4vd había sido identificado como un “objetivo” de una investigación del gran jurado en Los Ángeles y que podría ser objeto de un proceso judicial por un cargo de asesinato.

Entre los escasos detalles compartidos públicamente con anterioridad se incluía el hecho de que Rivas Hernández llevaba puesto un top tipo bandeau, unos leggings negros de talla pequeña y joyas —incluido un pendiente de botón de metal amarillo y una pulsera de cadena del mismo material— en el momento en que se encontró su cuerpo.

También tenía un tatuaje con la inscripción “Shhh…” en el dedo índice; una marca casi idéntica a la que el propio cantante lleva en su dedo índice.

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