“No hemos encontrado, en este momento del desarrollo de esta labor, evidencias de hechos que sean de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, sostuvo el candidato progresista.

La reciente declaración del senador y candidato colombiano Gustavo Cepeda reconoció públicamente la derrota en la primera vuelta de las elecciones.

El reconocimiento ha marcado un punto de inflexión en el panorama político nacional.

Cepeda al reconocer la derrota de la primera vuelta no solo expresa su respeto a los resultados electorales, sino también como un mensaje de madurez democrática en un escenario marcado por la polarización.

En medio de la tensión, Cepeda hizo un llamado a la tranquilidad y al fortalecimiento de las instituciones.

Su reconocimiento temprano de los resultados ha sido valorado por diferentes sectores políticos, quienes destacan la importancia de asumir las decisiones de la mayoría.

El presidencial reiteró que la democracia requiere aceptar tanto las victorias como los reveses, y que las urnas son la última palabra en un proceso democrático legítimo.

Imagen de archivo y cortesía.

Petro no acepta los resultados de la primera vuelta: “No tiene fuerza vinculante”

El proceso electoral en Colombia ha sumado un nuevo capítulo de tensión tras las declaraciones de Gustavo Petro, quien rechazó públicamente el conteo provisional de los votos de la primera vuelta.

La controversia surge luego de que la Registraduría Nacional presentara cifras preliminares que, según Petro y su equipo, carecen de transparencia y generan “sospechas legítimas” sobre el desarrollo de las elecciones en Colombia.

Tanto seguidores como sectores opositores han manifestado preocupación por la credibilidad del proceso, un tema recurrente en recientes contiendas electorales latinoamericanas.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, anunció Petro en X en referencia a la información rápida que publica la Registraduría Nacional en la noche electoral.

De acuerdo con reportes, Petro solicitó garantías tanto al Consejo Nacional Electoral como a organismos internacionales, reiterando que no aceptará los resultados hasta que se realice una verificación exhaustiva de las actas y se asegure la integridad del conteo.

El presidente sostuvo que la “desconfianza ciudadana” puede agravarse si no se da respuesta inmediata a estas demandas.

La polarización y la vigilancia internacional han marcado estas elecciones. Desde observadores de la OEA hasta líderes regionales han llamado a respetar la institucionalidad y a preservar la calma mientras siguen analizándose los resultados provisionales.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública”, dijo Petro en su publicación.

El preconteo ha dado la victoria al candidato de la extrema derecha Abelardo de la Espriella con el 43,7% de los votos. Se enfrentará al senador Iván Cepeda, el aspirante del oficialismo, que logró el 40,9%.

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Colombia va a una segunda vuelta electoral entre De la Espriella y Cepeda

Colombia va a balotaje presidencial entre conservador Abelardo De la Espriella y progresista Iván Cepeda, según el conteo.

Las recientes elecciones presidenciales colombianas han marcado un giro inesperado al confirmar una segunda vuelta presidencial entre el conservador y el progresista.

En esta primera vuelta, millones de colombianos se dirigieron a las urnas para votar en un ambiente donde la incertidumbre, la polarización política y el anhelo de cambios sociales son protagonistas.

Mientras continúa se finaliza, opositor de signo conservador Abelardo de la Espriella y el senador progresista Iván Cepeda cruzaron fuertes agravios luego de recibir los resultados preliminares que los ubicaron en primer y segundo lugar en las elecciones del domingo en Colombia, que establecen que deberán medirse en un balotaje el 21 de junio.

De la Espriella obtuvo 43,73% de los sufragios seguido de Cepeda, ahijado político del presidente Gustavo Petro, con 40,91%, según el 99,43% del conteo preliminar informado por la Registraduría Nacional de Colombia.

Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, sembró dudas sobre el conteo previsional, mientras que De la Espriella, del movimiento independiente Defensores de la Patria, respondió celebrando su resultado y llamando al oficialista un “aliado de narcoterroristas”.

El senador Cepeda afirmó que “existe información e indicios de un número indeterminado de mesas que estamos verificando… en las cuales se han presentado según los primeros informes votaciones atípicas”. El oficialista hizo esas declaraciones ante sus simpatizantes en un hotel de Bogotá y sin mostrar pruebas.

“Sólo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado este asunto nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche”, agregó el candidato oficialista.

El presidente Gustavo Petro —padrino político de Cepeda— se pronunció en términos similares antes en un mensaje en su cuenta de X, asegurando que no acepta los resultados del conteo preliminar a los que se llegó mediante un software operado por privados.

“Los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”, dijo Petro, presidente de Colombia.

La Registraduría Nacional de Colombia, encargada de la logística de la elección, hizo el domingo el conteo de los sufragios de forma informativa y en los días posteriores será verificado durante el escrutinio oficial. En esa última fase se resuelven las reclamaciones y se declaran los ganadores.

De la Espriella promete derrotar al “comunismo” en Colombia

Vestido con la camiseta de la selección de Colombia y protegido dentro de una cabina a prueba de balas, De la Espriella celebró sus resultados desde una plataforma ubicada en el río Magdalena con pantallas gigantes y pirotecnia.

Afirmó que “vamos a defender la patria por la razón o por la fuerza” y manifestó estar “listo para la segunda vuelta” en la que los electores deberán decidir entre la “libertad” o el “comunismo”.

“Que los Estados Unidos de América y los partidos democráticos vigilen esta segunda vuelta. Yo estaré al frente de esta batalla, estaré como el mejor guerrero de Colombia”, dijo De la Espriella, admirador del presidente estadounidense Donald Trump y del mandatario salvadoreño Nayib Bukele.

Su postura crítica al gobierno le ha valido la simpatía de sectores opositores como la reserva militar y los uribistas —la corriente del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010)— que ven en su figura la representación de los valores conservadores que defienden.

De la Espriella promete acabar con los diálogos de paz, mantenidos con los grupos armados ilegales y aumentar la presión militar en los territorios donde operan.

“Feliz, Dios es grande, y vamos a recuperar la seguridad en nuestro país, ya no vamos a tener miedo”, dijo a The Associated Press Daicy Orozco, simpatizante de De la Espriella.

Cepeda dice luchar contra el “pasado parapolítico” en Colombia

Cepeda cargó contra su contrincante e instó a los votantes a elegir “la vida”.

“El señor De la Espriella es un misógino y es un homófobo, digámoslo con claridad. Representa el regreso al pasado parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país bajo los dos gobierno de Álvaro Uribe”, aseguró Cepeda, ahijado del presidente de Colombia.

Cepeda ha señalado que aspira a ganar la presidencia para derrotar a la “extrema derecha” y en especial al uribismo, recalcando que durante su gobierno se produjeron los “falsos positivos”, como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros abatidos en combate.

Analistas afirman que Cepeda representa la continuidad del proyecto político de Petro, quien en su mandato mantuvo disputas con las altas cortes, la banca central y los órganos de control.

El senador de Colombia ha dicho que sostendría y profundizaría las reformas sociales de Petro —como la del sistema laboral y de pensiones— e impulsaría las que faltaron, especialmente la reforma del sistema de salud rechazada por el Congreso.

De acuerdo con informes, las principales fuerzas políticas de estas elecciones enfrentan desafíos significativos: desde el auge de nuevos liderazgos hasta el impacto de la inseguridad, el desempleo y la migración.

Los favoritos en las encuestas reflejan el espectro político polarizado. En la jornada electoral de este año, nombres como Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella han acaparado la atención nacional.

El resultado de estas votaciones en Colombia podría redefinir el rumbo político del país y su relación con sus vecinos de Latinoamérica, especialmente en temas de seguridad, crecimiento económico y política internacional.

Además del electorado local, se prevé una alta participación de la diáspora colombiana en el extranjero, aspecto que puede influir decisivamente en el resultado final.

Observadores internacionales monitorean las elecciones en Colombia, subrayando la importancia de una jornada transparente y democrática.

El avance de Cepeda en la carrera por la presidencia está generando interrogantes y expectativas sobre el rumbo del país, consolidándose como una de las principales noticias políticas en la región.

Los resultados oficiales confirmaron que Abelardo Cepeda logró asegurar uno de los dos primeros lugares necesarios para disputar la segunda ronda electoral, obligando a replantear alianzas y estrategias por parte de los partidos tradicionales. Su discurso en favor de reformas estructurales, transparencia y lucha contra la corrupción ha resonado especialmente entre los jóvenes y sectores descontentos con el statu quo.

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Elecciones legislativas en Colombia: Petro gana con un 80% en el Pacto Histórico

El resultado de las elecciones legislativas en Colombia ha dado como ganador a la coalición presidencial liderada por Gustavo Petro.

Con más de 90% de los votos escrutados, Petro rozaba el 80% de la preferencia en la consulta del Pacto Histórico.

A pesar del triunfo en las elecciones legislativas los partidos tradicionales reportaron un incremento en su participación, algo que pasaría factura en las elecciones generales que se desarrollarán en mayo del 2022.

“Gustavo Petro roza el 80% de las preferencias en la consulta del Pacto Histórico, Sergio Fajardo el 33% en la Coalición Centro Esperanza y Federico Gutiérrez, en el Equipo por Colombia, registra el 54%”, informaron medios locales.

Por su parte, opositores han aseverado que el movimiento de Gustavo Petro, a pesar de lograr la mayoríaen el Poder Legislativo, solo refleja una reestructuración no un crecimiento en el número de legisladores.

De acuerdo con Migue Uribe, las elecciones legislativas no representan un triunfo de Petro, mucho menos el 80% que supuestamente alcanzó en su pacto para llegar a la presidencia de la República.

“Si bien el Pacto Histórico tuvo 16 senadores, el 70% de ellos ya estaban electos. Hubo más una reconfiguración, que un crecimiento”, manifestó Uribe.

Aseguró que “7 de cada 10 senadores ya estaban, en este momento son los mismos con uno o dos adicionales”.

FRANCIA MÁRQUEZ

Uno de los fenómenos políticos de las elecciones legislativas colombianas fue Francia Márquez, quien logró 600 mil marcas.

Expertos han indicado que las marcas ponen en aprieto a Gustavo Petro y sus 80% de apoyo en el Pacto Histórico.

“Lo pone también en apuros para ganar apoyos externos, porque la Vicepresidencia es uno de los caminos que tiene para traer nuevos apoyos”, se indicó.

Resultados de las elecciones legislativas con más del 90% de los votos escrutados:

“Partido Liberal: 48; 2. Pacto Histórico: 42; 3. Partido Conservador: 40; 4. Centro Democrático: 32; 5. Cambio Radical: 30; 6. Alianza Verde: 25; 7. La U: 25”.

CANDIDATOS

Sobre los candidatos presidencuales se indicó que Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo fueron los vencedores de las consultas de derecha y centro.

