¡Así como lo lee! La presencia del alto funcionario estadounidense, tras sanciones que pesan sobre él, fue posible gracias a un ingenioso truco lingüístico.

El reciente caso donde China permite el ingreso del secretario de Estado, Marco Rubio, tras un controvertido cambio de nombre ha generado un intenso debate internacional.

Marco Lubiao, registrado como empresario de origen estadounidense, logró entrar a territorio chino luego de legalizar su nombre local, “Lubiao”, a pesar de las sanciones que pesaban sobre él por parte de Pekín.

Muchos analistas sostienen que este movimiento pone en entredicho la efectividad de las sanciones internacionales, ya que la estrategia adoptada por Rubio consistió en adoptar una identidad china para sortear los controles fronterizos.

Según agencias, el cambio de documentos y nombre fue suficiente para que las autoridades chinas permitieran su ingreso al país, pese a las restricciones oficiales anteriores.

Rubio había sido sancionado previamente por el gobierno de Xi Jinping debido a presuntos vínculos con actividades consideradas contrarias a los intereses chinos.

Al adelantarse legalmente y obtener la documentación bajo el nombre de Lubiao, Rubio se acogió a una laguna legal que ahora es motivo de controversia no solo en China, sino también en foros internacionales.

En países latinoamericanos, donde han habido casos similares de ajustes de identidad para evadir restricciones, expertos advierten que este precedente podría sentar bases para que otros individuos sujetos a sanciones internacionales intenten tácticas similares.

Cabe destacar que la noticia está siendo ampliamente debatida en medios de la región.

Mientras tanto, los organismos internacionales evalúan posibles respuestas ante el vacío legal utilizado por Marco Lubiao. La situación evidencia el reto que enfrentan las sanciones globales cuando se buscan nuevas rutas para eludir controles.

Marco Rubio le recuerda a Venezuela quien manda y usa famoso chándal con el que capturaron a Maduro

El secretario de Estados de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio , lució el famoso chándal de Nike, una prenda que recientemente ha llamado la atención no solo por su marca, sino por su relación con un episodio histórico latinoamericano.

La chaqueta y pantalón deportivos que llevó Rubio son similares al atuendo que vestía el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante su derrocamiento y captura en enero del 2026; hecho que ha sido ampliamente recordado en las redes sociales y medios de comunicación.

La aparición de Rubio con el icónico chándal de Nike rápidamente se hizo viral y ha desencadenado diversas interpretaciones.

Para algunos, se trata de una simple coincidencia de moda, pero otros lo ven como un guiño político o incluso una provocación, tomando en cuenta la postura crítica de Rubio hacia los gobiernos latinoamericanos de izquierda, en particular el de Venezuela.

Usuarios en plataformas como X y Facebook han comparado las imágenes de Rubio y Maduro, sugiriendo teorías sobre el mensaje detrás del atuendo.

Analistas políticos destacan que, en contextos de alta polarización, los gestos y símbolos pueden adquirir significados inesperados.

Marco Rubio arremete contra la ONU: “No sabe nada, Maduro es narcotraficante”

El secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio, ha resonado nuevamente en el escenario internacional al afirmar que “la ONU no sabe nada” y al reiterar que Nicolás Maduro es “un narcotraficante”.

Las declaraciones de Rubio, ampliamente difundidas en medios y redes, surgen en medio de una profunda crisis política en Venezuela, donde la comunidad internacional sigue dividida ante la situación.

“Dicen que Venezuela no está envuelta en el tráfico de drogas porque Naciones Unidas dice que no lo está. ¡Pero no me importa lo que dice ONU! ¡Porque la ONU no sabe lo que está diciendo! Maduro está acusado por un gran jurado del distrito sur de Nueva York. (…) No existe duda de que Maduro es un narcotraficante”, dijo el alto funcionario de EEUU.

Rubio, uno de los críticos más acérrimos del actual gobierno venezolano, lanzó estas afirmaciones en una reciente conferencia de prensa, donde expresó su preocupación por el papel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante el régimen de Nicolás Maduro.

Destacó que la inacción y la falta de firmeza permiten la permanencia de un sistema que, afirma, está profundamente vinculado con actividades ilícitas.

Las palabras de Rubio fueron recogidas por varios actores políticos en Estados Unidos y América Latina, generando posturas diversas.

Mientras algunos sectores consideran que la ONU debería tomar acciones más contundentes frente a Maduro, otros creen que el diálogo y la cooperación internacional deben prevalecer.

La crisis política y social en Venezuela continúa siendo objeto de debate mundial, con informes de organizaciones independientes e instituciones como Amnistía Internacional que denuncian violaciones a los derechos humanos y el deterioro institucional.

En esta coyuntura, las palabras de Rubio reactivan la discusión sobre el posible vínculo del gobierno venezolano con el narcotráfico y los mecanismos de respuesta internacional.

Marco Rubio viajará a Francia para persuadir a los países del G7 sobre la guerra

El secretario de Estado Marco Rubio viajará a Francia esta semana para hablar con el Grupo de los Siete sobre la guerra con Irán, informó el Departamento de Estado.

La noticia se da en medio de gran escepticismo del grupo hacia el conflicto que ha hecho disparar los precios del petróleo.

Rubio asistirá el viernes a una reunión de ministros de Exteriores del G7 cerca de Versalles, a las afueras de París. Según el Departamento de Estado, será “para promover intereses clave de Estados Unidos“.

Además, busca “abordar preocupaciones de seguridad compartidas y oportunidades de cooperación”.

La noticia surge en medio de versiones contradictorias sobre si Estados Unidos e Irán están hablando de una resolución del conflicto.

El Departamento de Estado indicó que Rubio abordará con el G7 “las áreas de enfoque incluirán la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación en Oriente Medio y las amenazas en todo el mundo a la paz y la estabilidad”. Además, en este sentido, hablarán también sobre la estabilidad global.

El presidente Donald Trump manifestó el lunes que Estados Unidos e Irán han mantenido conversaciones, aunque Irán lo ha negado.

Y numerosos otros países participan en incipientes esfuerzos para encontrar una salida a la crisis.

Como resultado, esto ha provocado que el precio del petróleo se dispare con el cierre del estrecho de Ormuz para la mayor parte del transporte marítimo. Esto incluye a los buques cisterna.

Casi todas las demás naciones del G7, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón, han reaccionado, en el mejor de los casos, con frialdad ante la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Además, han declinado participar. Esto ha provocado la ira de Trump aun cuando sostiene que Estados Unidos no necesita su ayuda.

Trump ha arremetido contra varios miembros del G7 y aliados de la OTAN por no responder a sus llamados de ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz.

No obstante, en los últimos días varios de ellos habían indicado disposición a respaldar una acción apropiada. Así, buscan restablecer el tránsito normal en esta vía marítima.

Imágenes cortesía.

La Inteligencia Artificial se hace pasar por Marco Rubio y se comunica con cinco funcionarios para obtener información

La Inteligencia Artificial logró desarrollar una imitación perfecta para hacerse pasar por Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), con el objetivo de obtener información.

El impostor contactó al ministro de Relaciones Exteriores, a un gobernador y a un congresista utilizando mensajes de voz y texto.

“Un software impulsado por inteligencia artificial imitó la voz y el estilo de escritura de Marco Rubio”, dijo un alto funcionario estadounidense y un cable del Departamento de Estado a The Washington Post.

Las autoridades estadounidenses desconocen quién está detrás del plan para hacerse pasar por Marco Rubio, aunque se sospecha que el objetivo era sacar información.

“El culpable probablemente esté intentando manipular a poderosos funcionarios del gobierno, con el objetivo de obtener acceso a información o cuentas”, se destacó sobre el intento de suplantación.

De acuerdo con el funcionario, la persona usó la aplicación cifrada Signal, que Trump utiliza ampliamente para comunicarse con sus funcionarios. “Se comunicó con al menos cinco personas no pertenecientes al Departamento, incluidos tres ministros de Relaciones Exteriores, un gobernador de Estados Unidos y un miembro del Congreso de Estados Unidos”.

El impostor comenzó con su plan a mediados de junio cuando creó un usuario en la cuenta Signal: Marco.Rubio@state.gov para contactar a diplomáticos y políticos, tanto nacionales como extranjeros.

“El actor dejó mensajes de voz en Signal a al menos dos personas objetivo y, en una ocasión, les envió un mensaje de texto invitándolas a comunicarse por Signal”, afirma el cable.

