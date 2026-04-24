El secretario de Guerra de EEUU intenta que los países europeos se unan a Trump en su lucha de reabrir el estrecho de Ormuz, una vía importante para el tránsito de petróleo que llega a Europa y Asia.

El estrecho de Ormuz, un paso angosto entre Omán e Irán, es foco de atención global por su relevancia en la seguridad energética.

Recientemente, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, sostuvo que la “importancia del estrecho de Ormuz para Europa” supera a la que tiene para Estados Unidos, dada la alta dependencia europea del petróleo que transita esa vía marítima.

Según Hegseth, si se produjera un cierre total o una escalada en las tensiones en Oriente Medio, los países europeos serían los más afectados por la interrupción del suministro de hidrocarburos.

“No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros”, afirmó en una conferencia de prensa.

Más del 20% del petróleo mundial pasa por Ormuz, lo que convierte a este punto en un verdadero cuello de botella para la economía europea.

El secretario de Guerra aseguró que “Europa y Asia se han beneficiado” de la protección estadounidense “por décadas”. “Pero el tiempo de aprovecharse de los demás, se acabó“, sentenció.

La relevancia estratégica del estrecho de Ormuz en la política global

La región ha sido escenario de múltiples crisis, subrayando la vulnerabilidad del acceso energético para Europa.

A diferencia de Estados Unidos, cuya producción interna ha aumentado con el auge del shale oil, Europa depende en gran medida de las importaciones de petróleo y gas, muchos de los cuales cruzan Ormuz.

La seguridad energética europea depende, por tanto, de la estabilidad en este estrecho, un factor que líderes y expertos continúan evaluando ante la posibilidad de nuevas tensiones.

La dependencia europea de esta vía se agudiza con cada episodio de inestabilidad en Oriente Medio, generando debate sobre la necesidad de diversificar fuentes y rutas de abastecimiento.

EEUU tiene un “plan B” para ganar la guerra con Irán: atacar en el estrecho de Ormuz



En medio de crecientes tensiones regionales, recientemente se reveló que los planes militares de EEUU contra Irán incluyen acciones específicas en el estratégico estrecho de Ormuz.

Según distintas fuentes, el Departamento de Defensa estadounidense ha desarrollado opciones para responder a potenciales ataques iraníes, particularmente en esta zona, crucial para el transporte mundial de petróleo.

El anuncio surge tras una serie de incidentes recientes que elevan la preocupación internacional sobre la seguridad y la estabilidad en el golfo Pérsico.

El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo global, se ha convertido en un foco rojo para la comunidad internacional debido a su importancia y vulnerabilidad.

El Estrecho de Ormuz: un punto geopolítico clave

El control o la interrupción del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz podría tener consecuencias globales, desde el aumento del precio del petróleo hasta la recesión económica.

Ante posibles amenazas, EE.UU. ha reforzado su presencia militar y mantiene estrecha vigilancia sobre las actividades de Irán en la región.

Otros episodios recientes, como las sanciones económicas y los enfrentamientos indirectos entre Irán y aliados de Washington, alimentan temores de un conflicto mayor.

Observadores internacionales advierten sobre el riesgo de una escalada que afectaría no solo a Medio Oriente, sino también a economías latinoamericanas dependientes del crudo.

Trump quiere que siete países le ayuden a enviar tropas a Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide apoyo internacional para el Estrecho de Ormuz. Este es un punto estratégico para el comercio mundial y el transporte de petróleo.

Trump instó recientemente a gobiernos de Asia, Europa y otras regiones a enviar fuerzas navales propias. El objetivo es reforzar la seguridad marítima ante crecientes amenazas y tensiones en la zona.

El pedido de Trump se produce tras varios incidentes recientes. Estos han puesto en riesgo el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más transitados del mundo.

Analistas señalan que la presencia conjunta de fuerzas internacionales puede ser clave para disuadir eventuales ataques y proteger una vía fundamental para la economía global.

El Estrecho de Ormuz y la creciente tensión global

A raíz de incidentes como el ataque a barcos comerciales y las constantes fricciones en Medio Oriente, la seguridad en el Estrecho de Ormuz es considerada una prioridad internacional.

Las fuerzas navales de potencias como Estados Unidos, Reino Unido y Francia ya operan en el área.

Sin embargo, Trump considera que otros países también deberían asumir responsabilidades directas.

La petición del mandatario revive debates sobre el papel de las fuerzas navales multilaterales.

Mientras algunos gobiernos analizan el llamado, expertos advierten que cualquier intervención debe apegarse a la legalidad internacional y coordinarse cuidadosamente para evitar mayores tensiones.

¡No hay negociación! Irán intensifica el control en el estrecho de Ormuz

Irán y Estados Unidos parecían estar en un punto muerto, ya que cada parte endureció su postura sobre las conversaciones.

Miles de soldados estadounidenses más se acercaban a la región, mientras Teherán fortalecía su control sobre el crucial estrecho de Ormuz.

En Israel, las sirenas advirtieron de andanadas de misiles iraníes entrantes, y las naciones del golfo trabajaban para interceptar el fuego.

Se reportaron fuertes ataques en la capital de Irán y otras ciudades.

En una guerra que parece definida por quién puede soportar más dolor, Estados Unidos ha presentado objetivos cambiantes pero ambiciosos. Por ejemplo, busca garantizar que los programas de misiles y nuclear de Irán ya no sean una amenaza. Asimismo, pretende poner fin al apoyo de Teherán a grupos armados en la región.

En un momento dado, Washington también presionó por el derrocamiento de la teocracia de Irán.

Aunque la campaña de Estados Unidos e Israel ha golpeado duramente al ejército y al gobierno de Irán, abatiendo a líderes de alto rango y atacando decenas de objetivos, Teherán continúa disparando misiles. Además, no hay señales de un levantamiento contra el gobierno.

Para el liderazgo de Irán, en cambio, el simple hecho de resistir el embate podría verse como una victoria.

Podría esperar que Estados Unidos retroceda al agitar la economía mundial con su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz. Así, se elevarían los precios en las gasolineras para los conductores. También subirían los precios en el supermercado para las familias y los costos para las empresas en todo el mundo.

A falta de una solución negociada, Washington necesitaría una escalada espectacular para poner fin a los ataques de Irán y restablecer el libre flujo de bienes a través del estrecho.

Por ahí, en tiempos de paz, transita el 20 % de todo el petróleo y el gas natural comercializados en el mundo.

Teherán rechazó las exigencias de Estados Unidos

Trump prometió atacar las plantas eléctricas iraníes si la República Islámica no reabre por completo el estrecho. Su nuevo plazo para ello se cierne este fin de semana, cuando la guerra también cumplirá un mes.

Pero un bloque árabe del golfo afirmó el jueves que Irán cobra una tarifa a los buques para transitar con seguridad por la vía fluvial.

Irán operaría el estrecho de Ormuz como un “peaje de facto”

Con su control absoluto del tráfico que pasa por el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el océano abierto, Irán ha vetado a embarcaciones que considera vinculadas al esfuerzo bélico de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, deja pasar a otras a cuentagotas.

Jasem Mohamed al-Budaiwi, secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, acusó a Teherán de cobrar por el paso seguro a través del estrecho. Así, se convirtió en el primer alto funcionario que lo hace.

Según las agencias noticiosas Fars y Tasnim, ambas cercanas al grupo paramilitar Guardia Revolucionaria de Irán, el legislador Mohammadreza Rezaei Kouchi afirmó que el Parlamento trabaja para formalizar ese proceso. También dijo que era “natural” que los barcos pagaran por ello.

Reino Unido no apoyará el bloqueo total del estrecho de Ormuz

La reciente declaración de Keir Starmer confirma que el Reino Unido no respaldará la propuesta de bloqueo en el Estrecho de Ormuz.

Esta postura marca un alejamiento de Londres respecto a otras potencias alineadas con posibles medidas restrictivas en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El asunto coloca de nuevo al Reino Unido en el centro de la discusión sobre seguridad y suministro energético, especialmente en medio de la creciente tensión en Oriente Medio.

El Estrecho de Ormuz es vital para el comercio de petróleo global, por lo que cualquier bloqueo tendría repercusiones económicas de alcance internacional.

Con la postura expresada por el primer ministro británico, Keir Starmer, el país busca equilibrar la seguridad y la estabilidad internacional, diferenciándose de algunos aliados occidentales.

Además, el anuncio podría influir en las relaciones diplomáticas con Irán y otras potencias regionales.

Implicaciones para la estabilidad y el comercio internacional

El rechazo al bloqueo plantea interrogantes sobre la efectividad de futuras acciones multilaterales en la región.

Expertos advierten que una decisión de este tipo mitigaría el riesgo de una escalada militar, pero deja abierta la discusión sobre posibles alternativas diplomáticas para garantizar la libre navegación y la seguridad energética en Europa y América Latina.

EEUU listo para bloquear todos los puertos iraníes y paralizar totalmente el estrecho de Ormuz

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron que comenzarán un bloqueo de todos los puertos y zonas costeras iraníes el lunes, para cerrar totalmente el estrecho de Ormuz.

Lo anterior, mientras el presidente Donald Trump buscaba presionar a Irán con un plan que corre el riesgo de disparar aún más los precios del petróleo y reanudar la guerra.

El anuncio preparó el terreno para un enfrentamiento, mientras Irán respondió de inmediato con amenazas a todos los puertos en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

“La seguridad en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para NADIE”, informó el lunes el ejército iraní y la Guardia Revolucionaria, en un comunicado difundido por la Radiodifusión de la República Islámica de Irán, IRIB. “Ningún PUERTO en la región estará a salvo“.

El Comando Central de Estados Unidos anunció que el bloqueo comenzaría el lunes a las 10 de la mañana EDT, o a las 5:30 de la tarde en Irán, y que sería “aplicado de manera imparcial contra embarcaciones de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Arábigo (golfo Pérsico) y el golfo de Omán”.

CENTCOM indicó que aun así permitiría que los barcos que viajen entre puertos no iraníes transiten por el estrecho, un paso atrás respecto a la amenaza anterior del presidente de bloquear todo el estrecho de Ormuz.

El anuncio del bloqueo detuvo el limitado tráfico de barcos que se había reanudado en el estrecho desde el alto el fuego, según un informe temprano de inteligencia de Lloyd’s List. Rastreadores marítimos indicaban que más de 40 buques comerciales han cruzado desde el inicio del alto el fuego, por debajo de los aproximadamente 100 a 135 pasos de embarcaciones por día antes de la guerra.

La medida se produjo después de que conversaciones maratónicas de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en Pakistán terminaran sin acuerdo el sábado.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que las conversaciones se estancaron después de que Irán se negara a aceptar los términos estadounidenses contra el desarrollo de un arma nuclear. Irán ha exigido compensación por los daños causados por los ataques de Estados Unidos e Israel que iniciaron la guerra el 28 de febrero, y la liberación de los activos congelados de Irán.

Más tarde el domingo, Trump amplió su disputa por la guerra con el papa León XIV, arremetiendo en una publicación en su red social en la que calificó al líder católico de “terrible en política exterior”. El ataque, extraordinariamente duro, se produjo después de que León condenara la guerra y exigiera que los líderes políticos se detuvieran y negociaran la paz.

El bloqueo al estrecho de Ormuz podría tener efectos de gran alcance

Es probable que el bloqueo busque aumentar la presión sobre Irán, que ha exportado millones de barriles de petróleo desde que comenzó la guerra, gran parte de ellos probablemente transportados mediante tránsitos clandestinos que eluden las sanciones y la supervisión de gobiernos occidentales.

Trump también espera socavar el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz después de exigir que reabra la vía marítima por la que transitaba el 20% del petróleo mundial antes de que comenzaran los combates. Un bloqueo de Estados Unidos podría sacudir aún más los mercados energéticos globales.

Los precios del petróleo subieron en las primeras operaciones del mercado tras el anuncio del bloqueo. El precio del crudo estadounidense aumentó un 8% hasta 104,24 dólares por barril, y el crudo Brent, el referente internacional, subió un 7% hasta 102,29 dólares. El Brent costaba aproximadamente 70 dólares por barril antes de la guerra a finales de febrero.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el lunes a la radio de la BBC que Reino Unido no formará parte de un bloqueo estadounidense de puertos iraníes en respuesta al cierre del estrecho de Ormuz y que su país “no se dejará arrastrar a la guerra”.

Dijo que los esfuerzos británicos siguen centrados en reabrir la ruta marítima clave, y que Reino Unido podría ayudar con la retirada de minas en la vía marítima en el estrecho de Ormuz, pero solo después de que terminen los combates.

Irán viola las normas comerciales al cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

Para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel, Irán exige el derecho a cobrar peajes en el estrecho de Ormuz.

Lo anterior, como condición previa para reabrir la vía marítima, vital para el suministro mundial de petróleo.

Sin embargo, cobrar peajes en el estrecho violaría un principio básico y duradero del comercio marítimo internacional: la libertad de navegación pacífica. Es una idea antigua que quedó codificada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que entró en vigor en 1994.

Reabrir el estrecho salvaría a la economía mundial de las restricciones de suministro que han disparado los precios de la energía y los fertilizantes desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Pero aceptar que Irán cobre peajes consolidaría el control de la República Islámica sobre el estrecho por el que se transporta el 20% del petróleo mundial, y enriquecería al país contra el que se lanzó la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido la reapertura del estrecho en una prioridad. Pero la Casa Blanca indicó el miércoles que se opone a los peajes, y los analistas señalan que los productores de petróleo del Golfo también.

Los analistas afirmaron el miércoles que no habían visto cambios en el tráfico a través del estrecho desde que se anunció el alto el fuego, pese a las afirmaciones en sentido contrario de la Casa Blanca.

Datos de seguimiento de buques de Kpler mostraron que sólo cuatro embarcaciones con sus rastreadores del Sistema de Identificación Automática encendidos atravesaron el estrecho de Ormuz el miércoles, el primer día del alto el fuego.

Sin embargo, eso no incluye a los llamados buques de la “flota clandestina”, que viajan con sus rastreadores AIS apagados. Muchos de esos barcos de la “flota clandestina” transportan crudo iraní sancionado hacia el mercado abierto.

A continuación, algunas cosas que hay que saber sobre la propuesta de Irán y el derecho internacional con el que choca.

Irán ya había empezado a cobrar a los buques que atravesaban el estrecho de Ormuz

Después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra, Irán presionó de inmediato al restringir el tráfico en el estrecho con ataque, y amenazas de ataques, contra barcos, haciendo que el paso fuera demasiado arriesgado. La interrupción provocó escasez instantánea en algunos países asiáticos muy dependientes de la energía de la región, elevó los precios de la gasolina en Estados Unidos y Europa, y amenazó el crecimiento económico mundial.

Luego Irán empezó a someter a verificación a los buques en un programa opaco al que analistas del transporte marítimo apodaron “la caseta de peaje”.

Se indicó a los barcos que se desviaran del centro del estrecho, en aguas territoriales iraníes y omaníes, y que en su lugar rodearan la isla iraní de Larak.

Tras entregar información detallada sobre la tripulación y la carga a intermediarios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la fuerza paramilitar de Irán, a algunos buques se les permitió continuar, y al menos dos habrían pagado el equivalente a 2 millones de dólares en yuanes chinos.

Israel informa la muerte del hombre responsable del cierre del estrecho de Ormuz

El reciente fallecimiento de Alireza Tangsiri, comandante iraní responsable del cierre del estratégico estrecho de Ormuz, ha generado gran preocupación internacional.

Según reportes, Israel habría llevado a cabo la operación que terminó con su vida, alterando el equilibrio de poder en una de las rutas marítimas más cruciales del planeta.

El ataque no solo impacta la seguridad de Medio Oriente, sino que también amenaza con afectar el comercio global.

El comandante Tangsiri tenía un papel esencial en la supervisión militar iraní sobre el estrecho de Ormuz, considerado la principal vía de tránsito de petróleo del mundo.

Su muerte representa un golpe significativo para Irán en un momento de creciente tensión con Israel y otros países de la región.

Diversos expertos señalan que este hecho podría desencadenar respuestas militares y nuevos episodios de inestabilidad.

Implicaciones para el comercio y la geopolítica en la región

El estrecho de Ormuz es punto clave para el suministro energético mundial, por el que transitan diariamente cerca del 20% del petróleo que se comercializa internacionalmente.

Un posible intento de Irán por cerrar nuevamente esta ruta podría elevar el precio de los combustibles y agravar la crisis económica en varios países.

Además, el enfrentamiento directo entre Israel e Irán podría involucrar a otras potencias y complicar aún más la seguridad global.

