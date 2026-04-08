El artista puertorriqueño Daddy Yankee ha sido elegido como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación, uno de los reconocimientos más prestigiosos dentro de la música latina. El homenaje se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre, en el marco de la semana de los Latin Grammy, e incluirá una gala especial acompañada de un concierto tributo.

Según informó la institución mediante un comunicado oficial, la ceremonia reunirá a diversos artistas internacionales —cuyos nombres aún no han sido revelados— que interpretarán versiones de los temas más representativos del repertorio del cantante. Este tipo de homenaje busca resaltar la influencia y el legado musical del galardonado, además de celebrar su impacto en la cultura global.

La Academia destacó que el reconocimiento a Daddy Yankee responde a sus casi tres décadas de trayectoria en la industria musical, donde se ha consolidado como una figura clave del reguetón y uno de los principales exponentes de la música urbana a nivel mundial. Su capacidad para innovar, conectar con distintas generaciones y llevar el género a audiencias internacionales ha sido determinante para posicionar el reguetón como un fenómeno global.

A lo largo de su carrera, el artista ha logrado numerosos éxitos que han marcado la historia de la música latina, convirtiéndose en un referente indiscutible del género. Además de su faceta como intérprete, también ha destacado como compositor y productor, contribuyendo al desarrollo de nuevos talentos y al crecimiento de la industria musical en América Latina.

El galardón de Persona del Año es otorgado desde el año 2000 por la Academia Latina de la Grabación, con el objetivo de reconocer tanto los logros artísticos como los aportes sociales de figuras influyentes en la música latina. Este reconocimiento no solo premia la excelencia musical, sino también el compromiso con causas sociales y el impacto positivo en la comunidad.

En ediciones recientes, el premio ha sido concedido a importantes artistas de la escena internacional. En 2025, el reconocimiento fue otorgado al cantante español Raphael; en 2024, al colombiano Carlos Vives; y en 2023, a la italiana Laura Pausini, todos ellos con trayectorias destacadas y una amplia influencia en la música latina.

La elección de Daddy Yankee como Persona del Año 2026 reafirma su legado como uno de los artistas más influyentes de su generación. Su impacto trasciende la música, al convertirse en un símbolo de perseverancia, evolución y proyección internacional del talento latino. Con este homenaje, la Academia reconoce no solo su carrera, sino también su papel en la transformación del panorama musical global.

Daddy Yankee regresa a la música de la mano de Anthony Ramos con el sencillo “Sonríele”