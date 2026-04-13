Un nuevo avance médico trae esperanza global: un trasplante de células madre ha logrado la cura del VIH en el décimo paciente conocido en el mundo. El caso, reportado recientemente, refuerza la posibilidad de encontrar tratamientos definitivos para quienes conviven con el virus en América Latina y otras regiones.

El procedimiento se realizó en un paciente que había sido diagnosticado con VIH y, además, enfrentaba una enfermedad hematológica grave. Según los médicos responsables, el trasplante incluyó células madre provenientes de un donante con una mutación genética específica —el gen CCR5-delta32— que impide que el virus pueda ingresar a las células. Este método había sido implementado en casos previos, pero el décimo caso consolida la validez y el potencial de esta estrategia.

El procedimiento y sus implicaciones para el futuro del VIH

La curación, comprobada tras varios meses sin detectar el virus en el cuerpo del paciente y sin requerir medicamentos antirretrovirales, representa un cambio en la lucha histórica contra el VIH. Si bien el trasplante de células madre no es, por ahora, un tratamiento aplicable a todos los infectados debido a su complejidad y riesgos, refuerza el camino para futuras investigaciones y alternativas terapéuticas más accesibles.

Investigadores sostienen que comprender los mecanismos detrás de estos éxitos podría abrir la puerta a desarrollar terapias genéticas u otros tratamientos menos invasivos. Para muchos, especialmente en Centroamérica, donde el acceso a la salud puede ser limitado, este avance significa un rayo de esperanza.

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