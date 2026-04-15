La empresa tecnológica Meta, propietaria de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, estaría trabajando en una innovadora herramienta basada en inteligencia artificial: un clon digital de su fundador y director ejecutivo, Mark Zuckerberg. El objetivo principal de este proyecto es facilitar la comunicación interna dentro de la compañía, permitiendo que sus casi 79,000 empleados puedan interactuar con una versión virtual del empresario.

De acuerdo con reportes recientes, este modelo de inteligencia artificial está siendo entrenado utilizando patrones de comportamiento, tono de voz, expresiones y declaraciones públicas de Zuckerberg, así como su visión estratégica de la empresa. La idea es que este “avatar inteligente” pueda responder preguntas, ofrecer orientación y transmitir información relevante de manera más directa y personalizada.

El desarrollo de este sistema busca fortalecer la conexión entre los trabajadores y la alta dirección de la compañía, especialmente en una organización de gran tamaño donde el acceso directo al CEO es limitado. La iniciativa representa un paso más en la integración de tecnologías de inteligencia artificial en la gestión empresarial y en la comunicación corporativa.

No es la primera vez que Zuckerberg experimenta con representaciones digitales de sí mismo. En 2022, el empresario presentó su avatar dentro del concepto del “metaverso”, una apuesta tecnológica que buscaba crear espacios virtuales donde los usuarios interactuaran mediante representaciones digitales. Sin embargo, dicha propuesta recibió críticas por la baja calidad gráfica de los avatares, lo que llevó a la empresa a realizar mejoras posteriores. Con el tiempo, Meta ha reducido su énfasis en el metaverso y ha redirigido sus esfuerzos hacia el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial.

En este nuevo enfoque, la compañía trabaja en la creación de personajes tridimensionales generados por IA capaces de mantener conversaciones cotidianas con los usuarios. El proyecto centrado en Zuckerberg sería uno de los más avanzados, y el propio ejecutivo estaría participando activamente en el entrenamiento del modelo, aportando su voz e imagen para lograr mayor realismo.

Expertos del sector tecnológico consideran que esta iniciativa podría extenderse a otros ámbitos, como el de creadores de contenido e influencers, quienes podrían replicar versiones digitales de sí mismos para interactuar con sus audiencias. Empresas especializadas en avatares virtuales destacan que el uso de rostros y voces familiares puede mejorar significativamente la atención y retención de información.

Paralelamente, Meta también desarrolla sistemas de inteligencia artificial internos para optimizar la toma de decisiones. Uno de ellos, conocido como “agente de CEO”, ayudaría a Zuckerberg a acceder rápidamente a información clave de la empresa y prepararse para reuniones importantes. Este tipo de herramientas forma parte de una estrategia más amplia orientada a reducir costos, acelerar procesos y simplificar la estructura organizativa.

Según declaraciones del propio Zuckerberg, la compañía busca “hacer más con menos”, promoviendo equipos más pequeños y eficientes, y dando mayor protagonismo a los empleados individuales. Esta transformación responde a la creciente competencia en el sector tecnológico, donde múltiples empresas están invirtiendo miles de millones de dólares en inteligencia artificial.

Como parte de esta carrera tecnológica, Meta también ha lanzado recientemente modelos avanzados de IA capaces de realizar tareas complejas, como analizar imágenes o planificar actividades. Sin embargo, estos sistemas aún presentan limitaciones en áreas como la programación o el razonamiento abstracto.

A pesar de los avances, la compañía enfrenta desafíos legales y regulatorios. Recientemente, tribunales en Estados Unidos han señalado a Meta por prácticas cuestionables relacionadas con la seguridad de sus plataformas y el impacto en usuarios jóvenes. Estas situaciones han intensificado el debate global sobre la responsabilidad de las redes sociales.

En este contexto, el desarrollo del clon digital de Zuckerberg refleja tanto el potencial como las controversias que rodean el uso de la inteligencia artificial en la actualidad, marcando un nuevo capítulo en la evolución de la comunicación corporativa y la tecnología.

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