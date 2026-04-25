ISLAMABAD, Pakistán (AP) — El ministro de Exteriores de Irán Abbas Araghchi salió de Pakistán sin reunirse con emisarios estadounidenses, dijeron a The Associated Press dos funcionarios paquistaníes, en otro golpe para los intentos por poner fin a la guerra que ha estremecido al Medio Oriente.

Los funcionarios paquistaníes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

No está claro cuándo llegarán los enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, previstos a encabezar el equipo negociador de su país o si siquiera han salido de Washington. La Casa Blanca declinó hacer comentarios el sábado.

Una tregua ha pausado la mayor parte de los combates, pero las repercusiones económicas siguen aumentando debido al cierre del estrecho de Ormuz que ha interrumpido los envíos globales de petróleo, gas natural licuado, fertilizante y otros suministros.

El ministro iraní se reunió con el jefe del Estado Mayor del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, y con el primer ministro Shehbaz Sharif. Araghchi escribió en Telegram que hablaron sobre los acontecimientos regionales, incluidas las líneas rojas de Irán para las negociaciones. Araghchi no ofreció más detalles, pero dijo que Teherán seguiría participando en los esfuerzos de mediación “hasta que se logre un resultado”.

Irán reanudó el sábado los vuelos comerciales desde el aeropuerto internacional de Teherán por primera vez desde que comenzó la guerra hace dos meses. La televisión estatal iraní reportó que saldrían vuelos hacia Estambul, Mascate (la capital de Omán) y la ciudad saudí de Medina. Irán reabrió parcialmente su espacio aéreo a principios de mes debido al alto el fuego.

Irán ha dicho que las conversaciones serán indirectas

Islamabad estaba prácticamente paralizada antes de las conversaciones previstas. Los residentes tienen dificultades para desplazarse incluso distancias cortas debido a los puestos de control, los cierres de carreteras y los desvíos. Las arterías normalmente concurridas que llevan al aeropuerto y a la fortificada Zona Roja estaban en gran medida desiertas. Había fuerzas de seguridad apostadas en intersecciones clave y helicópteros sobrevolaron la zona.

Pakistán ha estado intentando que funcionarios de Estados Unidos e Irán vuelvan a la mesa desde que Trump anunció esta semana una prórroga indefinida del cese al fuego, atendiendo la solicitud de Islamabad de más gestiones diplomáticas.

La Casa Blanca anunció el viernes que Trump enviaría a Witkoff y Kushner para reunirse con Araghchi. Pero el Ministerio de Exteriores de Irán indicó que cualquier conversación sería indirecta y funcionarios paquistaníes transmitirían los mensajes.

La primera ronda de conversaciones en Pakistán, encabezada del lado estadounidense por el vicepresidente JD Vance, duró más de 20 horas y fue cara a cara, las conversaciones directas de más alto nivel entre los antiguos adversarios desde la Revolución Islámica de 1979.

Funcionarios iraníes cuestionan si pueden confiar en Estados Unidos después de que las conversaciones del año pasado y a principios de este año sobre el programa nuclear de Teherán terminaran con el país siendo atacado por Estados Unidos e Israel.

Araghchi y los emisarios de Trump sostuvieron horas de conversaciones indirectas en Ginebra el 27 de febrero, pero se retiraron sin un acuerdo. Al día siguiente, Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra.

Continúa el enfrentamiento entre EEUU e Irán torno al estrecho

El precio del crudo Brent, el referente internacional, sigue siendo casi un 50% más alto que cuando comenzó la guerra debido al control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por la que en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo mundial.

Irán atacó a tres embarcaciones esta semana, mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre puertos iraníes. Trump ha ordenado a los militares “disparar y matar” a pequeñas embarcaciones que podrían estar colocando minas.

También el sábado, el ministro de Defensa de Alemania Boris Pistorius anunció que el país enviará buques barreminas al Mediterráneo para ayudar a retirar las minas iraníes del estrecho de Ormuz una vez terminen las hostilidades.

La limitación de los envíos a través del estrecho ha tenido repercusiones en el comercio marítimo mundial, incluso a través del Canal de Panamá, casi al otro lado del mundo.

Suben los muertos en Irán pese a treguas

Desde el inicio de la guerra, las autoridades dicen que al menos 3.375 personas han muerto en Irán y más de 2.490 personas en Líbano, donde nuevos combates entre Israel y el grupo Hezbollah estallaron dos días después de que comenzó el conflicto.

Además, 23 personas han muerto en Israel y más de una docena en estados árabes del Golfo Pérsico. Quince soldados israelíes en Líbano, 13 miembros del ejército estadounidense en la región y seis integrantes de la fuerza de paz de Naciones Unidas en el sur de Líbano han perdido la vida.

Trump anunció el jueves que Israel y Líbano habían acordado extender por tres semanas un alto el fuego entre Israel y Hezbolá. El grupo no ha participado en la diplomacia impulsada por Washington.

Irán dice no a las conversaciones directas con EEUU



Se espera que enviados de Estados Unidos viajen a Pakistán el sábado en un nuevo intento por salvar las conversaciones de alto el fuego con Teherán, aunque Irán descartó negociaciones directas con representantes de Washington mientras su principal diplomático llegaba a Islamabad.

El último esfuerzo por negociar un acuerdo se produce mientras un alto el fuego indefinido ha pausado la mayor parte de los combates, pero las repercusiones económicas siguen aumentando con los envíos globales de energía interrumpidos por el cierre del estrecho de Ormuz.

Irán reanudó el sábado los vuelos comerciales desde el aeropuerto internacional de Teherán por primera vez desde el comienzo del conflicto con Estados Unidos e Israel hace casi dos meses.

La televisión estatal iraní reportó que desde el Aeropuerto Internacional Imán Jomeini de la capital despegaron vuelos hacia Estambul, Mascate, la capital de Omán, y la ciudad saudí de Medina. Irán reabrió parcialmente su espacio aéreo a principios de mes en medio de un alto el fuego con Estados Unidos que detuvo los combates entre ambos países.

La reapertura del aeropuerto se produce mientras el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, se reunió dos veces con los principales líderes militares y políticos de Pakistán desde su llegada a Islamabad el viernes por la noche, de acuerdo con las autoridades.

Según el Ministerio de Exteriores de Pakistán, la delegación iraní mantendrá conversaciones con el liderazgo paquistaní mientras se esperaba que los enviados de Estados Unidos viajaran a Islamabad el sábado. No se ha especificado cuándo llegarán Steve Witkoff y Jared Kushner.

Pakistán trabaja para que EEUU e Irán vuelvan a negociar

La capital de Pakistán, Islamabad, estaba prácticamente confinada a primera hora del sábado, antes de las conversaciones, tras una semana de restricciones de seguridad que han alterado la vida cotidiana en toda la ciudad.

Los residentes tienen dificultades para desplazarse incluso distancias cortas, mientras los puestos de control, los cierres de carreteras y los desvíos se han convertido en una imagen habitual, especialmente en torno a zonas sensibles.

Las arterias normalmente concurridas que llevan al aeropuerto y a la fortificada Zona Roja estaban en gran medida desiertas a primera hora del sábado, con los movimientos estrictamente restringidos. Las fuerzas de seguridad, incluyendo soldados, comandos paramilitares y policía— mantenían una fuerte presencia en intersecciones clave, especialmente cerca del aeropuerto, mientras helicópteros sobrevolaron la zona toda la mañana.

Pakistán ha estado intentando que funcionarios de Estados Unidos e Irán vuelvan a la mesa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció esta semana una prórroga indefinida del alto el fuego con Irán, atendiendo la solicitud de Islamabad de más tiempo para las gestiones diplomáticas.

La Casa Blanca anunció el viernes que Trump enviaría a Steve Witkoff y Jared Kushner para reunirse con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Pero poco después de que Araghchi llegara a Islamabad, su ministerio indicó que cualquier conversación sería indirecta, con funcionarios paquistaníes transmitiendo los mensajes entre ambas partes.

Araghchi y los dos emisarios de Trump sostuvieron horas de conversaciones indirectas en Ginebra sobre el programa nuclear de Teherán el 27 de febrero, pero se retiraron sin un acuerdo. Al día siguiente, Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra contra Irán.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a Fox News que el presidente había decidido enviar a Witkoff y Kushner a Pakistán “para escuchar a los iraníes”.

“Sin duda hemos visto algunos avances del lado iraní en los últimos días”, manifestó Leavitt, que no ofreció detalles sobre lo que estaban escuchando los funcionarios estadounidenses.

Trump amplía la exención de la Ley Jones 90 días, excluido Irán

Además, la Casa Blanca anunció el viernes que Trump prorrogó 90 días la exención de la Ley Jones, lo que facilita que barcos no estadounidenses transporten petróleo y gas natural.

En marzo, el mandatario anunció una primera exención de 60 días, una medida destinada a estabilizar el precio de la energía y facilitar los envíos de petróleo y gas hacia Estados Unidos tras el cierre del estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por la que en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo mundial.

Irán ha mantenido su control asfixiante sobre el tráfico a través del estrecho y a inicios de esta semana atacó a tres embarcaciones. Estados Unidos, por su parte, mantiene un bloqueo sobre puertos iraníes y Trump ha ordenado a los militares “disparar y matar” a pequeñas embarcaciones que podrían estar colocando minas.

El precio del crudo Brent, el referente internacional, bajó tras el anuncio, oscilando entre 103 y más de 107 dólares por barril. Aún así, es casi un 50% más del precio que tenía el 28 de febrero, cuando comenzó la guerra.

La limitación de los envíos a través del estrecho ha tenido repercusiones en el comercio marítimo mundial, incluso a través del Canal de Panamá, casi al otro lado del mundo.

También el sábado, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, anunció que el país enviará buques barreminas al Mediterráneo para retirar las minas colocadas por Irán en el estrecho de Ormuz una vez terminen las hostilidades.

Suben los muertos pese a altos el fuego

Desde el inicio del conflicto, al menos 3.375 personas han perdido la vida en Irán y más de 2.490 en Líbano, donde dos días después del comienzo de la guerra estallaron nuevos combates entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Teherán—, según las autoridades.

Además, 23 personas murieron en Israel y más de una docena en estados árabes del Golfo. Quince soldados israelíes fallecieron en Líbano y 13 miembros del ejército estadounidense en toda la región.

La fuerza de paz de Naciones Unidas en el sur de Líbano también ha sufrido bajas. La FINUL dijo el viernes que un casco azul indonesio murió por las heridas sufridas en un ataque contra su base el 29 de marzo, lo que eleva a seis —cuatro indonesios y dos franceses— el número de integrantes de la fuerza muertos desde que estalló la guerra.

EEUU tiene un “plan B” para ganar la guerra con Irán: atacar en el estrecho de Ormuz

En medio de crecientes tensiones regionales, recientemente se reveló que los planes militares de EEUU contra Irán incluyen acciones específicas en el estratégico estrecho de Ormuz.

Según distintas fuentes, el Departamento de Defensa estadounidense ha desarrollado opciones para responder a potenciales ataques iraníes, particularmente en esta zona, crucial para el transporte mundial de petróleo.

El anuncio surge tras una serie de incidentes recientes que elevan la preocupación internacional sobre la seguridad y la estabilidad en el golfo Pérsico.

El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo global, se ha convertido en un foco rojo para la comunidad internacional debido a su importancia y vulnerabilidad.

El Estrecho de Ormuz: un punto geopolítico clave

El control o la interrupción del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz podría tener consecuencias globales, desde el aumento del precio del petróleo hasta la recesión económica.

Ante posibles amenazas, EEUU ha reforzado su presencia militar y mantiene estrecha vigilancia sobre las actividades de Irán en la región.

Otros episodios recientes, como las sanciones económicas y los enfrentamientos indirectos entre Irán y aliados de Washington, alimentan temores de un conflicto mayor.

Irán deja claro que si no exporta petróleo, no lo hará “nadie” en Medio Oriente

La reciente advertencia de Irán sobre sus exportaciones de petróleo ha generado preocupación en los mercados mundiales.

Utilizando el foco clave Irán exportaciones de petróleo, autoridades iraníes declararon que cualquier intento de restringir la venta de crudo iraní podría enfrentar una respuesta contundente.

Este mensaje surge en medio de crecientes amenazas de sanciones severas tras la escalada de tensiones en Medio Oriente, por el bloqueo de buques de petróleo de Irán en aguas internacionales del Golfo Pérsico.

Según se informó, la administración iraní está dispuesta a reaccionar “en el mismo nivel” si el país pierde su acceso a los mercados internacionales del petróleo, recordando que la energía sigue siendo una herramienta geopolítica de peso y un bien escaso en el entorno actual.

Históricamente, las sanciones han afectado seriamente la economía iraní, pero el gobierno asegura que existen mecanismos para resistir y contrarrestar bloqueos.

“Si no se exporta ni un barril de nuestro petróleo, no se exportará ni un barril de petróleo en la región. Y si una sola persona de nuestro pueblo, por la ignorancia del enemigo, no tiene acceso a la electricidad, diez personas de la región se quedarán sin electricidad”, declaró en un acto público el vicepresidente de Irán, Ismail Saqab Esfahani.