El gobierno reporta casi medio millón de deportaciones en un año, pero la falta de datos detallados abre nuevas preguntas sobre el alcance de los operativos migratorios y sus consecuencias.

Basado en el reporte de The Associated Press proporcionado. Las cifras corresponden al anuncio del DHS y deben leerse con las limitaciones metodológicas señaladas en el propio despacho.

Why It Matters

El récord de deportaciones del ICE afecta directamente a familias latinas, trabajadores y comunidades que han construido su vida en Estados Unidos. También coloca la política migratoria de Donald Trump en el centro de una nueva disputa: mientras la Casa Blanca presenta las expulsiones como un logro, los demócratas prometen investigar cómo se están ejecutando y a quiénes están afectando.

The Facts: las deportaciones del ICE alcanzan un máximo histórico para la agencia

Las deportaciones del ICE llegaron a 483,200 durante el año fiscal 2026, que terminó el 30 de septiembre, según las cifras divulgadas este jueves por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

El número representa el mayor volumen anual de expulsiones reportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desde su creación hace 23 años.

También confirma una aceleración de la política migratoria durante el segundo mandato de Donald Trump.

Las cifras oficiales muestran un aumento del 9% frente a las 442,640 deportaciones de 2025 y del 78% respecto a las 271,480 registradas en 2024, último año de la presidencia de Joe Biden.

El dato también supera las 405,090 expulsiones reportadas en 2014, durante la administración de Barack Obama.

Sin embargo, existe una distinción importante: se trata de un récord para el ICE, no necesariamente del mayor número de expulsiones migratorias en toda la historia estadounidense. Las estadísticas de distintas épocas no siempre utilizan los mismos criterios.

El DHS atribuyó el aumento a la expansión de recursos para agentes, centros de detención y vuelos de deportación.

The Breakdown: qué revelan y qué ocultan las deportaciones del ICE

El anuncio del gobierno presenta una cifra contundente, pero deja preguntas fundamentales sin responder.

El DHS no publicó un desglose completo que permita conocer cuántas de las personas deportadas tenían condenas penales, cuántas enfrentaban cargos y cuántas no registraban antecedentes.

Tampoco explicó con suficiente detalle cómo se contabilizaron las expulsiones.

Esa ausencia de información importa porque las deportaciones del ICE no describen, por sí solas, el perfil de las personas afectadas ni las circunstancias de cada caso.

Durante administraciones anteriores, las autoridades migratorias publicaban estadísticas periódicas sobre arrestos, detenciones y expulsiones. Según el reporte de AP, esa práctica se redujo considerablemente desde el inicio del segundo mandato de Trump.

Marc R. Rosenblum, investigador visitante del Migration Policy Institute y exfuncionario del DHS, reconoce que el ICE dispone de recursos y personal sin precedentes. Pero advierte que los datos difundidos no permiten evaluar con precisión qué está ocurriendo.

La exigencia de mayor transparencia tampoco proviene exclusivamente de organizaciones defensoras de los inmigrantes.

El conservador Oversight Project, que promueve políticas migratorias más estrictas, presentó una demanda para obtener información detallada del gobierno.

Scott Mechowski, investigador de esa organización y exfuncionario del ICE, cuestionó la falta de documentación que respalde las cifras.

La controversia revela una tensión central: un gobierno puede aumentar las expulsiones y, al mismo tiempo, ofrecer menos información pública para evaluar sus resultados.

Un récord que sigue lejos de la promesa de Trump

Deportaciones reportadas en 2026

483,200

Meta anual de la Casa Blanca

1 millón

Aunque el volumen es histórico para la agencia, representa menos de la mitad de la meta anual de un millón de deportaciones planteada por la Casa Blanca.

La administración también ha insistido en que sus operativos buscan prioritariamente a personas consideradas peligrosas.

Pero la información disponible plantea dudas sobre esa narrativa.

De acuerdo con datos de julio citados por el Deportation Data Project en el despacho de AP, aproximadamente una cuarta parte de las personas deportadas tenía condenas penales. Más de la mitad ni siquiera enfrentaba cargos.

Ese corte corresponde a un periodo específico y no debe extrapolarse automáticamente a todo el año fiscal.

Aun así, plantea una pregunta que el gobierno todavía no responde con datos completos: ¿qué proporción de las expulsiones corresponde realmente a personas con antecedentes criminales?

The Impact: las deportaciones del ICE golpean a comunidades y generan consecuencias políticas

Las deportaciones del ICE no ocurren únicamente en instalaciones fronterizas o centros de detención.

También tienen efectos en barrios, escuelas, lugares de trabajo y comunidades rurales donde viven familias inmigrantes desde hace años.

El reporte de AP describe cómo las operaciones migratorias comenzaron a generar resistencia incluso en zonas tradicionalmente republicanas.

En algunas localidades, los arrestos de trabajadores agrícolas y empleados de plantas procesadoras de carne alteraron la percepción de residentes que conocían personalmente a las personas detenidas.

Para las comunidades latinas, esa dimensión es especialmente relevante.

Una política anunciada en términos de seguridad nacional puede traducirse, en la vida cotidiana, en separación familiar, pérdida de ingresos e incertidumbre sobre el futuro de vecinos y compañeros de trabajo.

Minneapolis se convirtió en un punto de inflexión

Uno de los episodios más controvertidos ocurrió en Minneapolis, donde fueron desplegados más de 2,000 agentes federales.

Los operativos provocaron protestas y enfrentamientos entre manifestantes y autoridades.

Durante ese periodo, dos ciudadanos estadounidenses de 37 años, Renee Good y Alex Pretti, murieron tras recibir disparos de agentes federales, según el despacho.

Las muertes intensificaron el escrutinio sobre las tácticas utilizadas en las operaciones.

Posteriormente, los arrestos disminuyeron de manera temporal y volvieron a aumentar, aunque mediante intervenciones menos visibles.

El cambio de estrategia no eliminó las preguntas sobre el uso de la fuerza, la rendición de cuentas y los derechos de las personas involucradas.

El costo electoral para la Casa Blanca

La inmigración fue uno de los temas centrales de la campaña que llevó a Trump de regreso a la presidencia en 2024.

Pero las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026 dejaron un escenario político diferente.

Los demócratas obtuvieron victorias decisivas en ambas cámaras del Congreso, de acuerdo con el reporte de AP, y prometen utilizar su nueva posición para supervisar al DHS y al ICE.

Sería simplista atribuir esos resultados exclusivamente a la política migratoria.

Sin embargo, el rechazo a determinados operativos aparece como uno de los factores que contribuyeron al desgaste político de la administración.

La cuestión ya no es solamente cuántas personas puede deportar el gobierno, sino qué límites legales, políticos y sociales encontrará para continuar haciéndolo.

The Next Move: qué puede cambiar después del récord

El siguiente capítulo se desarrollará tanto en el Congreso como en los tribunales.

Con mayor poder legislativo, los demócratas pueden impulsar audiencias, exigir documentos y cuestionar el uso de los fondos federales destinados a la aplicación de las leyes migratorias.

La supervisión también podría concentrarse en los criterios de arresto, las condiciones de detención y los protocolos de uso de la fuerza.

Por otra parte, organizaciones de distintas posiciones ideológicas seguirán presionando para obtener estadísticas más completas.

La transparencia será determinante para comprobar si el gobierno está cumpliendo sus prioridades declaradas y si las cifras oficiales son comparables con las de administraciones anteriores.

Para las familias inmigrantes, la discusión tiene consecuencias inmediatas. Saber quién está siendo detenido, bajo qué criterios y con qué garantías legales es tan importante como conocer el total de expulsiones.

El récord de deportaciones del ICE representa un avance cuantitativo para la agenda de Trump, pero también expone sus límites: el objetivo de un millón sigue distante, la información pública es insuficiente y la resistencia política ha aumentado. La próxima prueba para Washington será demostrar no solo cuántas personas expulsa, sino cómo ejerce ese poder y ante quién rinde cuentas.