Un equipo de arqueólogos realizó un importante hallazgo en la localidad de Binyamina-Givat Ada, donde fueron descubiertas dos estatuas de mármol pertenecientes al período romano y con una antigüedad estimada de 1.700 años.

Las esculturas fueron encontradas boca abajo durante una excavación arqueológica y se conservan casi intactas, una situación poco frecuente para piezas de esta época. Los expertos consideran que fueron enterradas intencionalmente para evitar que fueran robadas o reutilizadas en otros proyectos de construcción.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la inscripción del nombre griego “Licurgo” en la base de una de las figuras. Los investigadores creen que podría tratarse de una representación de Lycurgus, personaje asociado con la fundación y organización de la antigua Esparta.

La segunda estatua aún no ha sido identificada con certeza, aunque los especialistas sugieren que podría representar a un filósofo o una figura intelectual de la época.

El director de la excavación, Michael Sorotzkin, destacó la rareza del descubrimiento y señaló que encontrar esculturas de esta calidad y nivel de conservación en Israel es un acontecimiento excepcional para la arqueología local.

Los expertos continuarán estudiando las piezas para determinar con mayor precisión su origen, función y contexto histórico, mientras las autoridades evalúan su futura exhibición al público.

Israel es cuestionada por evitar que otras naciones de Medio Oriente tengan armas nucleares