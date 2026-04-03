La reciente destitución del jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Randy George, por parte de Pete Hegseth, secretario de Defensa, en plena guerra contra Irán, ha sacudido las estructuras de poder en Washington.

Esta destitución del jefe militar de EEUU ocurre en uno de los momentos más sensibles para el Pentágono y resalta las crecientes tensiones al más alto nivel del gobierno estadounidense.

De acuerdo a información, la decisión de Hegseth de destituir al jefe del Estado Mayor se debe a profundas discrepancias en la estrategia de gestión del conflicto con Irán.

La nación islámica desde hace semanas un enfrentamiento directo con Washington.

Fuentes militares aseguran que el alto mando mostrado resistencia a ciertas directivas presidenciales, lo que habría desencadenado su salida forzosa.

Discrepancias en la gestión de la guerra y consecuencias políticas

Según analistas citados por el medio, la crisis en el Pentágono no solo complica el manejo militar en el terreno, sino que debilita la unidad interna en el círculo cercano a la presidencia. Expertos advierten que esta destitución podría agravar la inestabilidad regional y aumentar el riesgo de decisiones apresuradas en las operaciones militares.

Mientras tanto, la Casa Blanca mantiene silencio sobre posibles relevos o nombramientos provisionales en el alto mando militar.

El futuro de la guerra con Irán es cada vez más incierto, y crecen las especulaciones sobre el impacto de la decisión en la moral de las tropas y la percepción de liderazgo en la comunidad internacional.