ICE confirmó la detención de Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro, tras vencérsele su visa de turista.

La detención de hija de general cubano en Estados Unidos ha generado reacciones internacionales y renovado el debate sobre las políticas migratorias en torno a la isla.

Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general Ulises Rosales del Toro, fue retenida por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras presuntamente permanecer en territorio estadounidense más allá del vencimiento de su visa de turista.

Según información oficial, la detención se habría producido meses después de la expiración del permiso migratorio.

El ICE subrayó que, independientemente del vínculo familiar de la detenida, todos los extranjeros deben respetar las leyes migratorias.

Este caso se suma a otras controversias recientes sobre figuras cercanas al gobierno cubano que buscan radicarse fuera del país, acentuando los cuestionamientos sobre la doble moral de los gobernantes de Cuba.

Ulises Rosales del Toro es un alto funcionario del régimen cubano, antiguo ministro y miembro de la cúpula. La estadía irregular de su hija en Estados Unidos ha sorprendido a la comunidad cubana en el exilio, que frecuentemente denuncia privilegios migratorios para familiares del aparato gubernamental.

Diversos analistas consideran que la acción del ICE es una señal de que las leyes migratorias no hacen excepciones por status político, aunque el caso podría tener implicancias diplomáticas dadas las tensiones históricas entre Cuba y EE.UU.

Cubano-estadounidenses a favor de Biden, una minoría que pelea por un país más justo

Los cubano-estadounidenses que apoyan a Biden, una minoría que ha surgido a solo días de las elecciones presidenciales, que han decidido respaldar al ex vicepresidente de EEUU, en la búsqueda de un país más justo.

Guillermo Grenier, profesor y presidente del Departamento de Estudios Socioculturales y Globales de la Florida International University, quien no tiene no sigue a ningún partido político, asegura las acusaciones de la campaña de Trump diciendo que Biden pretende convertir a EEUU en un país socialista, “es una bobería”.

Actualmente, las acusaciones de Donald Trump contra su oponente demócrata al parecer han surtido efecto, pues el mandatario aventaja con 48 puntos a Joe Biden en cuanto a la intención del voto latino en la Florida.

Los latinos de la Florida, específicamente los cubano-estadounidenses, nicaragüenses y venezolanos, que desde la campaña de 2016, han respaldado al mandatario republicano son quienes han dado esa ventaja al candidato. El apoyo de este sector continúa a pesar de que las promesas que Trump hizo, en las que garantizaba ‘liberar’ a sus países, aún siguen incumplidas.

El profesor Grenier asegura que “Joe Biden ha estado en la política norteamericana desde 1972 y nadie con ideas radicales se sostiene en esta política por tanto tiempo”.

Grenier indica que para él es “irónico” que los exiliados cubanos elogien la Constitución cubana de 1940, que era mucho más avanzada en los social que lo que propone hoy en día el candidato demócrata, y que a pesar de eso consideren socialista a Joe Biden y en su mayoría respalden al candidato Donald Trump.

Por su parte, Jorge Pérez, uno de los empresarios inmobiliarios cubano-estadounidenses más exitosos en EEUU, asegura que ni Kamala Harris, candidata a vicepresidenta ni Joe Biden, “tienen un pelo de socialistas y menos de comunistas” y que las “acusaciones falsas y estúpidas” son una estrategia “desesperada” de la campaña de Donald Trump.

Expresó que su intención es “crear miedo, especialmente en el sur de la Florida en donde se la ha dicho a la gente que con Biden EEUU se volverá como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Absolutamente ridículo”, agregó el empresario.