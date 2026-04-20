El director del FBI, Kash Patel, presentó una demanda por difamación contra la revista The Atlantic, luego de la publicación de un artículo que cuestiona su gestión al frente de la agencia y hace referencia a un presunto consumo excesivo de alcohol.

La demanda, interpuesta en un tribunal federal en Washington, reclama una indemnización de 250 millones de dólares. En el documento legal, Patel rechaza las acusaciones y señala que la publicación se basó en fuentes anónimas que, según su defensa, carecen de credibilidad.

El reportaje, firmado por la periodista Sarah Fitzpatrick, sostiene que el funcionario enfrenta preocupaciones internas sobre su desempeño, incluyendo supuestos episodios de consumo de alcohol y ausencias laborales. De acuerdo con la revista, estas afirmaciones se basan en entrevistas con más de dos decenas de fuentes que solicitaron anonimato para hablar sobre asuntos sensibles.

Entre los señalamientos incluidos en el artículo, se menciona que algunos funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia habrían expresado inquietud por el comportamiento del director, al considerar que podría afectar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas. Asimismo, se describen presuntos incidentes en los que reuniones fueron reprogramadas y episodios en los que el funcionario no respondía a llamados de su equipo.

Por su parte, Patel calificó estas afirmaciones como “mentiras malintencionadas” y criticó el uso de fuentes anónimas, argumentando que la revista no verificó adecuadamente la información. Además, su equipo legal indicó que solicitó a la publicación más tiempo para responder a las acusaciones antes de su difusión, sin obtener respuesta.

En reacción, The Atlantic defendió su trabajo periodístico y aseguró que se mantendrá firme ante lo que calificó como una demanda sin fundamento. La revista reiteró que su cobertura cumple con estándares editoriales y que las fuentes consultadas aportaron testimonios relevantes para la investigación.

El caso se desarrolla en un contexto en el que figuras públicas han recurrido con mayor frecuencia a demandas por difamación frente a coberturas mediáticas desfavorables. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado estrategias legales similares en el pasado contra diversos medios de comunicación, aunque algunos de esos procesos han sido desestimados por tribunales.

Hasta el momento, no se ha fijado una fecha para el inicio del proceso judicial, que podría convertirse en un caso relevante sobre los límites de la libertad de prensa y la responsabilidad de los medios en la publicación de información basada en fuentes confidenciales.

Kash Patel presentó una demanda contra The Atlantic tras un artículo que cuestiona su gestión y menciona presunto consumo de alcohol, acusaciones que él niega.

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