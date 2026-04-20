El hecho de que el presidente estadounidense anuncie casi diariamente que ha llegado a un acuerdo con Irán demuestra su desesperación, algo que la comisión iraní percibe y aprovecha.

En una reciente entrevista, un exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos ha advertido sobre el “pánico” que, según él, Irán percibe en el gobierno de Donald Trump.

Esta declaración suma una voz crítica al debate sobre la forma en que el gobierno estadounidense responde al aumento de tensión en Medio Oriente.

Según el exasesor, John Bolton, la Casa Blanca estaría demostrando que la amenaza iraní es real, alimentando una narrativa de pánico que no responde precisamente a los hechos sobre el terreno.

El exfuncionario considera que las decisiones de Donald Trump indican al país persa que el presidente “quiere salir de esta situación”, ya que, además, “lo está anunciando casi a diario”. En su opinión, esto “les da a los iraníes una enorme ventaja que no deberían tener”.

Bolton concluyó que el mandatario de EEUU no estaría tomando decisiones geoestratégicas, sino decisiones políticas internas, teniendo en mente las próximas elecciones intermedias.

La postura de la Casa Blanca bajo la lupa ante un posible pánico

El exfuncionario sostiene que los funcionarios están actuado bajo la presión de sectores que buscan mantener el estado de alarma permanente respecto a Irán.

Según su análisis, la estrategia de pánico no solo aumenta la incertidumbre, sino que limita las vías diplomáticas para resolver las disputas en la región, algo que en vez de sumar le resta a EEUU.

Snowden acusa a EEUU de generar pánico con los globos “extraterrestres”



El exempleado de la CIA, Edward Snowden acusó al gobierno de los Estados Unidos (EEUU) de generar pánico con los globos que derribo, al intentar que la gente crea que son extraterrestres.

Según el agente, la ansiedad que ha dejado en cierta parte de la población por la aparición fue generada por la administración Joe Biden.

El objetivo sería distraer la atención de los periodistas y del público de la investigación de los actos de sabotaje en el sistema de gasoducto Nord Stream.

“No son extraterrestres, es solo el viejo pánico artificial, una llamativa molestia que asegura que los reporteros sobre la seguridad nacional sean asignados a investigar tonterías de globos en lugar de presupuestos o ataques”, escribió sobre la estrategia de generar pánico.

La teoría de Snowden coincide con lo revelado por el reportero Seymour Hersh en un artículo titulado: Cómo Estados Unidos eliminó el oeloducto Nord Stream.

Según la investigación, fueron los buzos de la Marina estadounidense quienes colocaron los explosivos bajo esta ruta del gas ruso a Europa en junio del 2022.

“La operación se llevó a cabo bajo la cobertura de los ejercicios Baltops 22 de la OTAN. Tres meses más tarde los dispositivos fueron activados de forma remota para destruir los gasoductos”, cita la investigación periodística.

La Casa Blanca ha negado contundentemente las acusaciones y ha señalado la investigación como suposiciones falsas y de ficción.

El lunes, una investigación detalló que EEUU buscaba generar pánico con los globos para ocultar el desastre ambiental que se registró con el descarrilamiento de un tren y el derrame de productos tóxicos.

China acusa a EEUU de generar pánico por coronavirus

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China esgrimió este lunes que el gobierno estadounidense ha sembrado el pánico en relación al brote de coronavirus y no ha proporcionado una ayuda sustancial.

“Todo lo que los Estados Unidos han hecho es crear y difundir el miedo, lo cual es un mal ejemplo”, dijo la portavoz de Asuntos Exteriores, Hua Chunying.

La funcionaria explicó que EEUU no ha proporcionado ninguna ayuda sustancial, pero sí ha impuesto restricciones a sus ciudadanos.

“El gobierno de Estados Unidos no nos ha proporcionado ninguna ayuda sustancial, pero fue el primero en evacuar al personal de su consulado en Wuhan, el primero en sugerir la retirada parcial del personal de su embajada y el primero en imponer una prohibición de viaje a los viajeros chinos”, dijo Chunying.

Desde el 20 de enero que se confirmó el coronavirus se han registrado 362 muertes y más de 17 mil contagios.